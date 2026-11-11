Nvidia-Chips: Chinesische Hochschule auf US-Sperrliste kaufte zwei H200

Die USA erlauben bestimmte H200-Lieferungen nach China nur nach Einzelprüfung. Ein US-Senator fordert den Rücktritt von Nvidia-Chef Jensen Huang.

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Eine chinesische Hochschule mit Verbindungen zum Militär hat im Oktober zwei leistungsfähige KI-Chips von Nvidia gekauft, obwohl sie auf einer US-Handelsbeschränkungsliste steht.



Die Polytechnische Universität Nordwestchinas in Xi’an erwarb die H200-Prozessoren für ihre Managementfakultät beim chinesischen Unternehmen Shaanxi Bosuan Network Technology für insgesamt 874.700 Yuan (umgerechnet rund 110.000 Euro). Das geht aus einer Veröffentlichung der Universität vom 21. Oktober hervor, über die die Nachrichtenagentur Reuters am Mittwoch berichtete.



Der H200 ist zwar nicht Nvidias neuester Prozessor, nach Reuters-Angaben aber weiterhin leistungsfähiger als chinesische Konkurrenzmodelle.

Der US-Chipkonzern Nvidia hat seinen Sitz im kalifornischen Santa Clara und gehört zu den führenden Herstellern von Prozessoren für künstliche Intelligenz. Seine Technik wird in Rechenzentren für das Training und den Betrieb von KI-Modellen eingesetzt. Gemessen am Börsenwert ist Nvidia nach Angaben der Nachrichtenagentur AP eines der wertvollsten Unternehmen der Welt.

US-Beschränkungen seit 2001

Die Universität forscht unter anderem an Militärflugzeugen, Raketen und Satelliten. Wegen mutmaßlicher Beteiligung an der Verbreitung von Raketentechnik und an militärischer Forschung setzten die USA die Hochschule 2001 auf eine Handelsbeschränkungsliste.



Seit einer Verschärfung der Beschränkungen im Jahr 2019 verweigern die US-Behörden in der Regel Genehmigungen für die Ausfuhr gelisteter Technologie an die Universität.

Hochschulen mieten auch KI-Rechenleistung

Die Universität schloss in diesem Jahr außerdem fünf Verträge mit chinesischen Anbietern, um leistungsfähige Nvidia-Prozessoren zu nutzen. Zwei davon stammen aus dem Januar und ermöglichen für jeweils sieben Monate den Zugang zu Servern mit je acht H200-Chips.



Reuters wertete insgesamt 26 chinesische Vergabe- und Unternehmensunterlagen aus. Demnach kauften auch andere Hochschulen und Forschungseinrichtungen Nvidia-Chips oder mieteten entsprechende Rechenleistung. Einige dieser Einrichtungen haben Verbindungen zur Rüstungsforschung.

Die Universität Shenzhen kaufte im September drei H100-Chips, die Universität Beihang im April vier A800-Chips. Für beide Chiptypen gelten US-Ausfuhrverbote nach China. Seit Januar erlaubt die US-Regierung bestimmte Lieferungen von H200-Chips nach China, sofern sie zuvor genehmigt wurden.



Für Einrichtungen auf der US-Handelsbeschränkungsliste gilt diese Lockerung jedoch nicht. Auch ein Fernzugriff auf entsprechende Prozessoren ist ihnen untersagt.

Woher die gekauften Chips ursprünglich stammen und wo die Server für die gemietete Rechenleistung betrieben werden, geht aus den Unterlagen nicht hervor. Eine konkrete militärische Nutzung der Prozessoren ist nicht nachgewiesen.

Republikanischer Senator fordert Huangs Rücktritt

Unterdessen hat der republikanische US-Senator Kevin Cramer den Rücktritt von Nvidia-Chef Jensen Huang gefordert. Gegenüber dem Portal Politico verwies er am Dienstag auf die mögliche Erpressbarkeit des Managers wegen dessen Beziehung zu einer chinesischen Geschäftsfrau.

US-Sicherheitsbehörden verdächtigen Alice Huang laut New York Times, Informationen für chinesische Geheimdienste gesammelt zu haben. Nach einem Bericht des US-Technologiemediums The Information soll sie über ein Netzwerk von Unternehmen Lieferungen von Nvidia-KI-Chips im Wert von mindestens 7,5 Milliarden US-Dollar nach China ermöglicht haben. China weist die Spionagevorwürfe zurück.



Nvidias Verwaltungsrat hat eine interne Untersuchung eingeleitet. Das Unternehmen sieht bislang keinen Grund zu der Annahme, dass Geschäftsgeheimnisse oder die nationale Sicherheit der USA beeinträchtigt wurden.

US-Präsident Donald Trump erklärte am Montag, er glaube Huang, dass dieser nichts von einer möglichen Spionagetätigkeit der Frau gewusst habe. Drei republikanische Ausschussvorsitzende im US-Kongress verlangen von Huang, sie am 18. November über seine mutmaßlichen Kontakte zu einer chinesischen Geheimdienstmitarbeiterin zu unterrichten.

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