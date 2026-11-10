Nvidia-Chips für China: Neue Milliarden-Vorwürfe, hohe Preise und Lieferstau

In China kostet ein Server mit Chips von Nvidia bereits das Mehrfache des Vorjahrespreises. Im US-Kongress stehen weitere Exportbeschränkungen zur Debatte – mit Folgen für den Weltmarkt.

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Ein Nvidia-H200-Chip wird im September 2025 auf einer Ausstellung im chinesischen Hangzhou präsentiert.

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Nvidia-Chef Jensen Huang steht wegen einer außerehelichen Beziehung im Mittelpunkt einer Spionageaffäre. Die chinesische Geschäftsfrau Alice Huang, mit der er nach Medienberichten eine Beziehung unterhalten haben soll, steht im Verdacht, für den chinesischen Geheimdienst gearbeitet zu haben.



Jensen Huang hat seine Untreue eingeräumt, Alice Huang dabei aber nicht namentlich genannt. Der Verwaltungsrat von Nvidia untersucht, ob der Konzernchef gezielt von einem ausländischen Nachrichtendienst ins Visier genommen wurde. Nach Angaben von US-Präsident Donald Trump befasst sich auch das FBI mit dem Fall.

Alice Huang soll über ein Netzwerk von Unternehmen Nvidia-KI-Chips im Wert von mindestens 7,5 Milliarden Dollar nach China gebracht haben. Das US-Technologiemedium The Information berichtete, Huang habe ihre Kontakte zu Nvidia-Chef Jensen Huang genutzt, um weitere Lieferungen zu ermöglichen, als Bestellungen ins Stocken gerieten.

Warum 600.000 Nvidia-Chips in Hongkong lagern

Die USA beschränken seit 2022 die Ausfuhr besonders leistungsfähiger KI-Prozessoren nach China. Für Nvidias H200 lockerte Washington die Regeln im vergangenen Jahr: Der Konzern darf die Chips wieder an ausgewählte chinesische Kunden verkaufen. Doch Peking hat größere Lieferungen bisher nicht freigegeben.



Nach einer Reuters-Recherche vom 5. November lagerten deshalb rund 600.000 H200-Prozessoren in Hongkong, die für chinesische Kunden bestimmt waren.

Chinas Abhängigkeit von KI-Technik aus den USA

Peking will die Abhängigkeit von US-Technologie begrenzen. Zugleich benötigen chinesische Konzerne große Rechenkapazitäten, um KI-Modelle zu trainieren. Der H200 ist zwar nicht Nvidias neuester Prozessor, aber chinesischen Konkurrenzprodukten nach Reuters-Angaben weiterhin überlegen, besonders in Verbindung mit Nvidias Software.

Im US-Kongress stehen weitere Exportbeschränkungen zur Debatte. Diese würden chinesischen Unternehmen, die auf Nvidia-Technik angewiesen sind, die Beschaffung erschweren.

In China steigen die Preise bereits

In China sind die Preise auf dem inoffiziellen Markt schon vor den jüngsten Berichten über Alice Huang stark gestiegen. Ende Oktober wurde ein Server mit acht H200-Chips für mehr als sechs Millionen Yuan (rund 800.000 Euro) angeboten – etwa das Dreifache des Vorjahrespreises. Für Server mit neueren, ebenfalls exportbeschränkten Blackwell-Prozessoren wurden nach Reuters-Angaben mehr als 20 Millionen Yuan verlangt.

Die neuen Vorwürfe könnten den Chipkonflikt zwischen den USA und China weiter verschärfen. Zusätzliche Exportbeschränkungen könnten die Verteilung der Chips auf dem Weltmarkt verändern und damit auch die Preise für europäische Kunden beeinflussen.

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