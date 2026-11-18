Nvidia will seinen Mitgründer Jensen Huang nicht als Konzernchef zurückholen. Der Verwaltungsrat habe Huangs Rücktritt einstimmig akzeptiert und plane nicht, ihn erneut als Konzernchef einzusetzen, sagte Verwaltungsratschef Harvey Jones am Dienstag zum Auftakt der Investorenkonferenz von Nvidia.



Huang hatte zuvor erklärt, es wäre ihm „eine Ehre“, zurückzukehren, wenn der Verwaltungsrat dies für die beste Lösung halte. Die Washington Post veröffentlichte seine Erklärung im Wortlaut.

Huang war am 12. November nach Berichten über außereheliche Beziehungen zurückgetreten. Nvidia erklärte, sein persönliches Verhalten sei mit den Regeln und Standards des Unternehmens unvereinbar gewesen. Finanzchefin Colette Kress leitet den Konzern übergangsweise.



Mit einem offenen Brief an den Verwaltungsrat hatte die Kampagne „Stand With Jensen“, Huang für die Dauer einer unabhängigen Untersuchung wieder als Konzernchef einzusetzen. Auf ihrer Website wies die Initiative mehr als 194.000 Unterschriften aus. Zu den Unterstützern zählen auch Elon Musk und Epic-Games-Chef Tim Sweeney. Auch US-Präsident Donald Trump zeigte sich offen für eine Rückkehr Huangs.

Warum US-Behörden gegen Megaspeed ermitteln

Laut Reuters hatte Jensen Huang eine Beziehung mit der Geschäftsfrau Alice Huang. Sie war leitende Managerin und kontrollierende Anteilseignerin des Rechenzentrumsbetreibers Megaspeed aus Singapur. US-Behörden prüfen nun, ob leistungsfähige KI-Chips von Nvidia über Megaspeed nach China gelangt sind, obwohl die USA die Ausfuhr dieser Chips dorthin beschränken. Das Unternehmen bestreitet ein Fehlverhalten.



US-Nachrichtendienste prüfen laut Reuters unter Berufung auf zwei mit der Sache vertraute Personen auch, ob und in welchem Umfang Alice Huang Verbindungen zum chinesischen Staatssicherheitsministerium hatte und ob sie Informationen an Peking weitergab.

Börsenaufsicht prüft laut Bericht Angaben an Anleger

Die US-Börsenaufsicht SEC untersucht nach Informationen des Wall Street Journal unter anderem, ob Nvidia Anleger mit seinen Unternehmensangaben in die Irre geführt hat. Die Zeitung berief sich auf mit der Untersuchung vertraute Personen. Die SEC lehnte laut Reuters eine Stellungnahme ab.



Der Verwaltungsrat kündigte am Dienstag einen ständigen Ausschuss für nationale Sicherheit und Exportkontrollen an. Unter Leitung von Verwaltungsrätin Suzanne Nora Johnson soll das Gremium überwachen, wie Nvidia die Ausfuhrregeln einhält. Dazu soll es auch externe Fachleute hinzuziehen.

Nvidia verdoppelt den Umsatz

Im ersten Quartalsbericht seit Huangs Rücktritt meldete Nvidia derweil einen Umsatz von 115,8 Milliarden Dollar (rund 105,4 Milliarden Euro). Das waren 103 Prozent mehr als im Vorjahresquartal. Für das laufende Quartal erwartet Nvidia rund 130 Milliarden Dollar (rund 118,3 Milliarden Euro) Umsatz und liegt damit über den Erwartungen der Analysten. Nach US-Börsenschluss stieg die Nvidia-Aktie laut Reuters im weiteren Handel um rund vier Prozent.