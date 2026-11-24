Noch vor wenigen Tagen schien eine Rückkehr von Jensen Huang an die Spitze des amerikanischen Chipkonzerns Nvidia ausgeschlossen. Nun ist der milliardenschwere Unternehmensgründer wieder im Amt. Maßgeblich an der spektakulären Kehrtwende beteiligt war US-Präsident Donald Trump. Mehrere Medienrecherchen zeigen, wie eng die amerikanische Tech-Elite und das Weiße Haus bei der Wiedereinsetzung Huangs zusammenarbeiteten.



Trump machte aus seiner Beteiligung keinen Hehl. „Ich habe den Deal gemacht“, sagte der US-Präsident am Montag in einem Interview mit dem US-Sender CNBC. Er habe direkt und indirekt mit dem Verwaltungsrat von Nvidia gesprochen und das Gremium von einer Rückkehr Huangs überzeugt.



Wie aus einer Pflichtmitteilung an die US-Börsenaufsicht SEC hervorgeht, fiel die Entscheidung bereits am Sonntag. Am Montag gab Nvidia die Rückkehr seines Mitgründers offiziell bekannt.

Nvidia: Tech-Elite mobilisierte Trump und JD Vance für Huangs Rückkehr

Hinter dem Comeback stand nach Recherchen der Financial Times eine intensive Lobbykampagne von Huangs Verbündeten im Silicon Valley. In einem eigens eingerichteten strategischen Krisenstab, einem sogenannten „War Room“, arbeiteten sie daran, den Unternehmensgründer zurück an die Konzernspitze zu bringen.



Ihr zentrales Argument gegenüber der US-Regierung: Huang sei für die amerikanische Industrie für Künstliche Intelligenz und damit auch für die Stabilität der Finanzmärkte und der US-Wirtschaft unverzichtbar.



Auch US-Vizepräsident JD Vance wurde in die Bemühungen eingebunden. Nach Informationen des US-Senders CNN beauftragte Trump seinen Stellvertreter damit, unmittelbar mit Huang und dem Verwaltungsrat von Nvidia an dessen Rückkehr zu arbeiten.



Der Druck zeigte Wirkung. Dabei hatte der Verwaltungsrat noch wenige Tage zuvor eine Wiedereinsetzung Huangs ausgeschlossen.

Spionageverdacht und Affären: Ermittlungen gegen Nvidia gehen weiter

Huang war am 12. November nach Berichten über außereheliche Affären zurückgetreten. Eine der Frauen war Managerin beim Nvidia-Kunden Megaspeed mit Sitz in Singapur. Sie steht Medienberichten zufolge im Verdacht, vom chinesischen Geheimdienst angeworben worden zu sein. Eine weitere Affäre soll Huang mit einer ihm unterstellten Nvidia-Managerin gehabt haben.



Trump sicherte dem Verwaltungsrat nach eigenen Angaben zu, dass die US-Regierung in Huangs Rückkehr kein Risiko für die nationale Sicherheit sehe.



Auch Nvidia berief sich in seiner offiziellen Mitteilung ausdrücklich auf Informationen aus hochrangigen US-Regierungskreisen.

US-Präsident Donald Trump und Nvidia-Chef Jensen Huang (l.) bei einem Treffen mit führenden Technologieunternehmern am 29. September 2026 im Weißen Haus. © Kent Nishimura/AFP

Die Untersuchungen sind damit allerdings keineswegs abgeschlossen. Nvidia bestätigte, dass eine interne Untersuchung durch unabhängige Mitglieder des Verwaltungsrats fortgesetzt werde. Zudem will das Unternehmen weiterhin mit den ermittelnden US-Behörden zusammenarbeiten.



Nach Informationen der Financial Times befassen sich sowohl die US-Bundespolizei FBI als auch die Börsenaufsicht SEC mit dem Komplex. Hinzu kommen Untersuchungen des US-Kongresses.

Trump besitzt selbst Nvidia-Aktien in Millionenhöhe

Trumps Eingreifen wirft auch Fragen nach möglichen persönlichen Interessenkonflikten auf. Denn der US-Präsident profitiert als Anleger selbst von steigenden Nvidia-Aktienkursen. Wie die Nachrichtenagentur Reuters berichtet, hält Trump auf Grundlage seiner veröffentlichten Vermögens- und Transaktionsmeldungen Nvidia-Aktien im Wert von elf bis 55 Millionen US-Dollar.



Nach Bekanntgabe von Huangs Rückkehr legte die Nvidia-Aktie am Montag um rund ein Drittel zu. Der Börsenwert des Unternehmens erhöhte sich laut Financial Times um beinahe eine Billion US-Dollar. Die Verluste der vergangenen Wochen wurden dadurch allerdings nicht vollständig ausgeglichen.



Der demokratische Minderheitsführer im US-Senat, Chuck Schumer, warf Trump vor, seine eigenen finanziellen Interessen über die nationale Sicherheit zu stellen. Auch der republikanische Senator Pete Ricketts mahnte laut Reuters, dass Huangs Rückkehr den Konzern nicht von der Pflicht entbinde, offene Sicherheitsfragen zu beantworten.

Wadephul über Trumps Eingreifen bei Nvidia: „Es hat mich schockiert“

Auch in Deutschland sorgt die Einflussnahme des US-Präsidenten für Kritik. Bundesaußenminister Johann Wadephul (CDU) äußerte sich am Dienstag beim Berliner Forum Außenpolitik der Körber-Stiftung befremdet über den Vorgang.



„Es hat mich schockiert, um ehrlich zu sein“, sagte Wadephul nach Angaben der Deutschen Presse-Agentur. Eine derartige politische Einflussnahme auf ein einzelnes Unternehmen habe er bislang noch nie erlebt oder wahrgenommen.



Wadephul äußerte Zweifel daran, dass ein solches Vorgehen ein gutes Modell für die Zukunft sei. In freien, demokratischen und auf Regeln basierenden Staaten sollte sich politische Macht nicht in die wirtschaftlichen Aktivitäten von Unternehmen einmischen, betonte der Bundesaußenminister.

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