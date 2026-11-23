Mitte November war Jensen Huang nach einer Spionageaffäre von seinem Posten als CEO von Nvidia zurückgetreten. Jetzt soll er zurückkehren.

Jensen Huang soll wieder zurück an die Spitze des Chipherstellers Nvidia. Er soll nach Angaben von Nvidia mit sofortiger Wirkung wieder die Aufgaben als Präsident und Firmenchef übernehmen. Der Vorstand des Chipherstellers hat dies nach eigenen Angaben einstimmig beschlossen.



Der Entscheidung waren demnach eine Reihe von Gesprächen Huang vorangegangen. In diesen Gesprächen hatte Huang den Vorstand „von seiner Aufrichtigkeit und seiner Fähigkeit Nvidia zu führen, überzeugt“, hieß es weiter.



„Der Vorstand ist der Ansicht, dass Jensen die richtige Person für die Leitung von Nvidia ist und dass seine Wiedereinsetzung im besten Interesse unserer Aktionäre, Mitarbeiter, Partner und Kunden liegt“, sagte der Vorstandsvorsitzende Harvey C. Jones, der Mitteilung zufolge. „Wir haben volles Vertrauen in Jensen und freuen uns darauf, mit ihm zusammenzuarbeiten, wenn er seine Führungsrolle im Unternehmen wieder aufnimmt.“

Der Vorstand von Nvidia teilte weiter mit, Input von hochrangigen Vertretern der US-Regierung erhalten zu haben. Man sei auf Grundlage dieser Informationen zuversichtlich, „dass die Wiedereinsetzung von Herrn Huang kein Risiko für die nationale Sicherheit darstellt“.