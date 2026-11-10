Ökonom warnt vor neuen Staatsschulden: „Ein Gift, das man der Volkswirtschaft besser nicht verabreicht“

Kredite verschaffen der Politik Spielraum. Der Ökonom Thorsten Polleit warnt vor dem Preis: wachsende Abhängigkeiten, weniger wirtschaftliche Freiheit und ein Staat, der immer mehr bestimmt.

Die Staatsverschuldung des öffentlichen Gesamthaushalts in Deutschland belief sich Ende 2025 laut Angaben des Statistischen Bundesamtes auf insgesamt 2.662,2 Milliarden Euro

Straßen sanieren, Schulen modernisieren, die Verteidigung stärken: An Gründen, neue Schulden aufzunehmen, fehlt es der Politik nicht. Wer heute Kredite aufnimmt, verspricht damit häufig auch Wohlstand und Sicherheit für morgen. Thorsten Polleit hält diese Argumentation für grundlegend falsch. Der Ökonom sieht in der Verschuldung ein Instrument, mit dem der Staat seinen Einfluss ausweitet und die tatsächlichen Kosten seiner Politik verschleiert.

Im Gespräch mit dieser Zeitung erklärt Polleit, weshalb ihn auch das Argument der Generationengerechtigkeit nicht überzeugt, wie Schulden aus seiner Sicht den Weg in eine gelenkte Wirtschaft ebnen und warum er selbst vor dem Bundestag keine mildere Botschaft vertreten würde.

Herr Professor Polleit, Sie sind Honorarprofessor für Volkswirtschaftslehre an der Universität Bayreuth und Fellow am Vinson Centre der University of Buckingham. Ihre Themenschwerpunkte sind Geld- und Kapitalmarkttheorie. Das klingt komplex – und gleichwohl betrifft es uns als Bürger unmittelbar. Blicken wir gemeinsam auf Deutschland: Während der Bund für 2027 mit erheblich höheren kreditfinanzierten Spielräumen plant, sagen Sie einen Satz, der wenig Raum für Zwischentöne lässt: „Staatsschulden sind ein Übel.“ Warum so kategorisch?

Man muss zunächst erkennen, was der Staat tatsächlich ist. Er ist nicht „wir alle“, auch wenn das häufig so dargestellt wird. Der Staat teilt die Gesellschaft zwangsläufig in Menschen, die netto mehr einzahlen, als sie aus dem Steuertopf erhalten, und in Menschen, die netto mehr erhalten, als sie einzahlen. Politiker, Bürokraten und staatliche Angestellte gehören dabei zur Gruppe der Netto-Steuerempfänger. Der Staat selbst, wie wir ihn heute kennen, ist kein liebender, umsorgender „Vater Staat“, er ist – wie schon der Nationalökonom Ludwig von Mises sagte – ein Zwangs- und Gewaltapparat.

Credit: Privat Zur Person Thorsten Polleit, Jahrgang 1967, ist Ökonom und Autor. Er studierte und promovierte an der Universität Münster und arbeitete unter anderem für ABN AMRO und Barclays Capital sowie als Chefökonom von Degussa Goldhandel. Seine Schwerpunkte sind Geldpolitik, Geldtheorie und Kapitalmärkte. Polleit vertritt die Österreichische Schule der Nationalökonomie und plädiert für eine weitreichende Begrenzung staatlichen Einflusses.

Nun würde ein Verteidiger des Staates einwenden: Natürlich verteilt der Staat um, aber er organisiert damit Schulen, Straßen, Sicherheit, Gesundheit oder soziale Absicherung. Warum wird aus dieser Umverteilung in Ihrer Betrachtung ein grundsätzliches Problem?

Weil der Staat nicht freiwillig finanziert wird. Er verfügt über Zwangsmittel und über die Letztentscheidungsmacht über alle Konflikte in seinem Gebiet. Das macht ihn zu einem Zwangsmonopolisten. Und daraus entsteht ein systematischer Anreiz zur missbräuchlichen Ausdehnung: Wer Mittel gegen den Willen anderer erheben darf und politisch immer neue Aufgaben übernehmen kann, hat einen starken Anreiz, mehr Ressourcen an sich zu ziehen.

Das klingt nach einer Logik, in der der Staat beinahe zwangsläufig wächst. Aber irgendwann stößt auch die Steuerpolitik an Grenzen.

Genau dort wird die Verschuldung attraktiv. Steuern sind unmittelbar sichtbar und politisch spürbar. Wenn die Belastung steigt, wächst der Widerstand. Kreditfinanzierung wirkt anders: Der Staat kann zusätzliche Ausgaben tätigen, ohne die Rechnung im selben Moment offen über höhere Steuern zu präsentieren. Deshalb ist Verschuldung politisch so bequem.

Aber Anleger geben dem Staat ihr Geld freiwillig. Wo liegt dann der Zwang?

Der Käufer einer Staatsanleihe handelt zwar freiwillig. Aber letztlich ist es ein Geschäft zu Lasten Dritter: Der Staat lässt die Besteuerten zur Ader, um mit dem erhaltenen Geld den Gläubigern der Staatsschulden Zins und Tilgung zu zahlen. Der Staat kann zudem fällige Schulden durch neue Schulden ersetzen, und seine Zentralbank kann zusätzliches Geld schaffen und Staatsanleihen kaufen. Dadurch wird der Druck verringert, Ausgaben über Steuern zu finanzieren oder zu kürzen. Genau das macht dauerhafte Verschuldung ja politisch so attraktiv.

Zugegeben, in der Politik scheint es eine Vorliebe für Schuldenfinanzierung zu geben. Auch die EU bewegt sich in diese Richtung. Die nationalen Ausweichklauseln erlauben zeitweise Abweichungen von den Fiskalvorgaben, vor allem für Verteidigung; für Deutschland wurde eine solche Klausel bereits aktiviert. Im August 2026 hat die EU-Kommission Leitlinien vorgelegt, die eine Ausweitung auf Maßnahmen zur Energiesicherheit ermöglichen sollen. Ist das notwendige Flexibilität in einer veränderten Sicherheitslage – oder beginnt damit die Ausnahme zur Regel zu werden?

Genau diese Gefahr sehe ich. „Rettungsmaßnahmen“ in außergewöhnlichen Situationen lassen sich politisch meist gut anpreisen. Aber sobald Ausnahmen neue Verschuldung erleichtern, entsteht ein unwiderstehlicher politischer Anreiz, den Ausnahmebereich auszudehnen oder zu verlängern. Fiskalregeln verlieren dann schrittweise ihre bindende Wirkung. Das Problem ist also nicht, dass beispielsweise Recht und Sicherheit unwichtig wären, sondern dass immer mehr Staatsaufgaben über Kredit finanziert werden.

Sie gehen noch weiter und sagen: Mit dem kreditfinanzierten Geld erkauft sich der Staat Unterstützer. Das ist ein harter Vorwurf.

Er beschreibt die Realität. Firmen erhalten staatliche Aufträge oder Subventionen. Menschen arbeiten direkt in der Bürokratie oder indirekt in Bereichen, die stark durch Regulierung und staatliche Finanzierung geprägt sind. Mit wachsender Verschuldung kann der Staat immer tiefer in Bildung, Altersvorsorge, Gesundheit, Verkehr, Umwelt, Geld und Kredit, Kapitalanlage oder Kultur hineinwirken. Er wird zum dominanten, quasi allmächtigen Spieler. Der Staat wird zum Zwingmeister, erfüllt nicht mehr die Aufgaben, mit denen die Menschen ihn beauftragen.

Und Sie sehen darin bereits den Übergang zu einer Lenkungswirtschaft?

Ja, je stärker der Staat finanziert, reguliert und verteilt, desto kleiner wird der Spielraum von Konsumenten und Produzenten. Dann entscheiden nicht mehr Angebot, Nachfrage und Eigentümer, sondern immer stärker politische Vorgaben und organisierte Interessen darüber, was produziert werden darf, unter welchen Bedingungen – und was Bürger konsumieren können. Für mich beginnt spätestens hier der Übergang zu einer gelenkten Wirtschaftsordnung.

Der Begriff „Sozialismus“ ist dabei bewusst gewählt. Viele Leser werden sagen: Deutschland oder andere westliche Staaten sind doch weit von einer Verstaatlichung der Produktionsmittel entfernt.

Ich behaupte nicht, dass jede Staatsverschuldung sofort Sozialismus erzeugt. Meine Aussage ist: Eine immer stärkere Staatsausdehnung ebnet den Weg dorthin. Es kommt zu Fehlentscheidungen, Verschwendung und Misswirtschaft. Die Volkswirtschaft verliert Wohlstand und zugleich sinkt ihre Schuldentragfähigkeit. Es entstehen Notstände, die Demagogen umdeuten und den Sozialismus als Ausweg hinstellen.

Im deutschen Bundesfernstraßennetz, Autobahnen und Bundesstraßen, gelten rund 8.000 bis über 11.000 Brücken als sanierungsbedürftig oder stark belastet. © IMAGO/chris.emil-janssen.de

Aber zwischen einer hohen Staatsquote, einem stark regulierten Sozialstaat und Sozialismus liegt doch ein erheblicher Unterschied. Wo ziehen Sie die Grenze? Sonst könnte der Begriff schnell mehr alarmieren als erklären.

Die Grenze ist nicht eine punktgenaue Schuldenquote oder Staatsquote. Entscheidend ist vielmehr, wer über Produktionsmittel und Ressourcen de facto verfügt und wer die wirtschaftlichen Entscheidungen trifft. Wenn Eigentum formal privat bleibt, der Staat aber durch Steuern, Regulierung, Subventionen und Vorgaben immer stärker bestimmt, wie Eigentum eingesetzt werden darf, kann sich eine Wirtschaftsordnung faktisch immer weiter von einer freien Marktwirtschaft entfernen. Wir reden hier über einen Prozess und seine Richtung.

Damit kommen wir zur eigentlichen Schuldenkrise. Was geschieht, wenn die Kreditgeber irgendwann nicht mehr mitspielen?

Dann steigen die Zinsen oder neue Kredite werden ganz verweigert. Spätestens dann zeigt sich, ob Staat und Bevölkerung tatsächlich bereit und in der Lage sind, die aufgelaufenen Verpflichtungen zu tragen. Ist die Fähigkeit oder der Wille nicht da, die Zahlungen zu leisten, bleibt als letzter Kunstgriff nur die Zentralbank. Sie wird beauftragt, die Staatsschulden aufzukaufen und mit neu geschaffenem Geld zu bezahlen.

Formal ist die EZB unabhängig und monetäre Staatsfinanzierung verboten; faktisch haben ihre umfangreichen Anleihekaufprogramme aus meiner Sicht die Grenze zwischen Geldpolitik und Staatsfinanzierung erheblich an Trennschärfe verlieren lassen.

Und daraus folgt nach Ihrer Argumentation Inflation bis hin zur Währungszerrüttung.

Wenn dieser Weg immer weiter beschritten wird, dann ja. Im Extrem kann daraus Hoch- oder Hyperinflation entstehen. Solche Krisen verändern auch die politische Ordnung, weil wirtschaftliche Not den Ruf nach noch stärkeren Eingriffen hervorruft. Genau darin liegt die besondere Gefahr: Die Krise, die Not, die durch immer mehr staatliche Intervention und Verschuldung mitverursacht wurde, wird zum Argument für noch mehr Staat umgemünzt – bis hin zu Enteignung und Verstaatlichung.

Lassen Sie mich den klassischen Einwand formulieren: Es gibt doch Investitionen, von denen mehrere Generationen profitieren – etwa Straßen, Schulen oder Verteidigungsinfrastruktur. Warum sollte man deren Kosten nicht über Kredite auf mehrere Generationen verteilen?

Beton, Arbeitskräfte, Maschinen, Energie – all das muss heute bereitgestellt werden. Ob der Staat diese Ressourcen über Steuern oder Kredite finanziert, ändert nichts daran, dass die heutige Generation die Kosten trägt, auf alternative Verwendungen und deren Erträge verzichten muss. Die Vorstellung, man könne die realen Kosten einer heutigen Investition in die Zukunft verschieben, ist falsch.

Aber künftige Generationen nutzen beispielsweise eine heute gebaute Autobahn. Wäre es dann nicht fair, sie auch finanziell zu beteiligen?

Dafür braucht man keine Staatsverschuldung. Künftige Nutzer können beispielsweise über Gebühren oder spätere Steuern beteiligt werden, wenn sie freiwillig die Straße befahren wollen. Mein Punkt ist: Man muss heute keine Schulden aufnehmen, nur weil auch Menschen in zwanzig oder dreißig Jahren eine heute gebaute Straße oder andere Infrastruktur nutzen.

Dann ist Ihr Hauptargument gegen Staatsschulden letztlich weniger ökonomischer als politischer Natur?

Beides. Ökonomisch gesehen, ist sie unnötig. Politisch ist sie allzu verführerisch, weil sie zusätzlichen Zugriff auf Ressourcen ermöglicht, ohne sofort den offenen Konflikt einer Steuererhöhung auszulösen. Deshalb bezeichne ich die Staatsverschuldung als eine äußerst hinterlistige Form der Besteuerung. Und genau deshalb eignet sie sich auch so gut, eine Volkswirtschaft schrittweise in ein stärker staatlich gelenktes Regime zu überführen.

Berlin Hauptbahnhof: Mit Bannern wirbt die Deutsche Bahn an einem abgesperrten Bahnsteig im Hauptbahnhof für ihre Investitionen in die Infrastruktur. © IMAGO/Stefan Zeitz

Wenn der Bundestag morgen über weitere hundert Milliarden Euro Schulden entscheiden müsste, und Sie hätten die Möglichkeit, vor den Parlamentariern noch einmal zu sprechen. Was würden Sie sagen?

Ich würde sagen, dass Staatsschulden ein Übel sind. Ein Gift, das man der Volkswirtschaft besser nicht verabreicht. Dass Staatsschulden den Wohlstand nicht mehren, sondern ihn beerdigen — dass gegenteilige Behauptungen Quatsch sind. Kurzum: Ich würde bei der Wahrheit bleiben. Und wenn ich dann in skeptische und ablehnende Gesichter sehe, würde ich aufmunternd Johann Wolfgang von Goethe zitieren, der schrieb: „Man muss das Wahre immer wiederholen, weil auch der Irrtum um uns her immer wieder gepredigt wird …“

„… und zwar nicht von Einzelnen, sondern von der Masse.“ Und damit enden wir mit Goethe.

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