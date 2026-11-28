Seit fast 200 Jahren streiten Argentinien und Großbritannien um die Falklandinseln. Nun hat der Seegerichtshof in Hamburg im Streit um Ölbohrungen entschieden.

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Maurice K. Kamga aus Kamerun, Präsident des Internationalen Seegerichtshofs (ITLOS) verkündet das Urteil im Streit zwischen Argentinien und Großbritannien.

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Der Internationale Seegerichtshof in Hamburg hat einen Antrag Argentiniens auf vorläufige Aussetzung der geplanten Ölförderung nördlich der Falklandinseln zurückgewiesen. Eine Mehrheit der Richter vertrat nach vorläufiger Prüfung die Auffassung, dass eine Entscheidung über die Klage zunächst klären müsste, welcher Staat die Souveränität über die Inselgruppe im Südatlantik besitzt. Diese Frage könne nicht durch das Seerechtsübereinkommen geregelt werden, sondern bedürfe der Anwendung anderer Regeln des Völkerrechts, hieß es zur Begründung.

Das Gericht hielt zugleich die Zusicherung Großbritanniens fest, nicht vor März 2027 mit den Bohrungen zu beginnen.

Streit um Projekt „Sea Lion“

Anlass für den argentinischen Vorstoß ist das Projekt „Sea Lion“ zweier Unternehmen aus Großbritannien und Israel. Es sieht eine Offshore-Erdölförderung rund 220 Kilometer nördlich der Falklandinseln vor. Die Regierung in Buenos Aires sieht darin ihre „souveränen Rechte" gefährdet und bezeichnete die von London unterstützten Wirtschaftsaktivitäten als „einseitig und rechtswidrig“.

Die Inseln stehen seit 1833 unter britischer Verwaltung. Argentinien begründet seinen Anspruch mit der Rechtsnachfolge des früheren spanischen Kolonialreiches.

Argentinien kündigt weitere Schritte an

Das argentinische Präsidialamt erklärte, das Gericht habe zumindest das Bestehen eines Souveränitätsstreits zwischen beiden Staaten anerkannt. Der Beschluss sei damit „nicht das letzte Wort“. Die Regierung bedauerte, dass die beantragten vorläufigen Maßnahmen nicht angeordnet worden seien, und kündigte an, die Einrichtung eines eigens für den Konflikt vorgesehenen Schiedsgerichts zu beschleunigen.

London sieht sich bestätigt

Der britische Außenminister Ed Miliband und Generalstaatsanwältin Ellie Reeves begrüßten die Entscheidung in einer gemeinsamen Stellungnahme. „Argentinien wollte die Bewohner der Falklandinseln daran hindern, ihre eigenen souveränen Entscheidungen zu treffen, und ist damit gescheitert.“ Für das Vereinigte Königreich bestehe kein Zweifel an seiner Souveränität über die Inseln und den umliegenden Meeresgebieten sowie am Selbstbestimmungsrecht der Bewohner. Argentinien wurde aufgefordert, dieses Recht zu achten und seinen wirtschaftlichen Druck auf die Inseln einzustellen.

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