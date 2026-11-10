Die Sorge vor längerfristigen Störungen der Öllieferungen aus dem Nahen Osten lässt nach. Der Iran verlangt ein Ende der Sanktionen, die USA Zugeständnisse beim Atomprogramm.

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US-Admiral Brad Cooper beobachtet am 25. Oktober von einem Militärhubschrauber aus ein Handelsschiff in der Straße von Hormus.

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Die Ölpreise sind am Dienstag im asiatischen Handel weiter gefallen. Die Nordseesorte Brent verbilligte sich um 0,75 Prozent auf 91,88 US-Dollar je Barrel. Die US-Sorte WTI gab um 0,90 Prozent auf 86,07 Dollar nach, wie die Nachrichtenagentur Reuters berichtete. Bereits am Montag hatte Brent 5,85 Prozent verloren.

Der Preisrückgang folgte auf Äußerungen von US-Präsident Donald Trump zum Krieg gegen den Iran. Trump hatte am Montag nach einem Gespräch mit Katars Ministerpräsident Mohammed bin Abdulrahman Al Thani erklärt, vorerst auf weitere militärische Angriffe gegen den Iran verzichten zu wollen. Die US-Seeblockade in der Straße von Hormus solle jedoch bestehen bleiben.

Ölpreis seit Ende Oktober um 22 Prozent gesunken

Seit seinem Sechsmonatshoch von 118 Dollar am 30. Oktober hat Brent rund 22 Prozent an Wert verloren. Marktbeobachtern zufolge sinken die Preise, weil die Sorge vor einer weiteren militärischen Eskalation und längerfristigen Störungen der Öllieferungen aus dem Nahen Osten nachlässt.

Die Gefahren für den Schiffsverkehr bestehen allerdings fort. Der Energieanalyst Gregory Brew vom US-Analyseunternehmen Eurasia Group verwies auf anhaltende iranische Angriffe auf Schiffe in der Straße von Hormus. Ohne dauerhafte Entspannung und eine Vereinbarung zwischen Washington und Teheran dürfte Brent seiner Einschätzung nach kaum unter 90 Dollar fallen.

Seeblockade bleibt Streitpunkt

Der Iran verlangt ein Ende der amerikanischen Seeblockade seiner Häfen und die Aufhebung der Sanktionen. Die USA fordern ihrerseits ein Ende iranischer Angriffe auf Schiffe in der Straße von Hormus sowie Zugeständnisse beim Atomprogramm. Die bisherigen Verhandlungen haben keine Einigung gebracht.

Einer Reuters-Erhebung zufolge stieg die Ölförderung der Opec im Oktober, obwohl die Ölexporte weiterhin eingeschränkt waren. Vor allem Saudi-Arabien, Kuwait und der Irak förderten mehr Öl.

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