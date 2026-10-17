Seit 2012 liegt der Beitrag bei 3,56 Euro je Tonne. Am Freitag gab der Bundesrat 19,5 Millionen Barrel frei und senkte die Pflichtmenge um acht Tage.

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Je Liter Benzin fließen 0,32 Cent brutto in die deutsche Pflichtreserve. (Symbolbild)

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Am Freitag stimmte der Bundesrat einer Verordnung zu, die 19,5 Millionen Barrel aus der deutschen Pflichtreserve freigibt. Im selben Rechtsakt sinkt die Vorratspflicht des Erdölbevorratungsverbandes von 90 auf 82 Tage der Nettoeinfuhren.

Bezahlt hat diese Reserve niemand aus dem Bundeshaushalt. Der Verband bekommt keine Zuschüsse und keine Staatsbürgschaften, er finanziert sich über einen Beitrag seiner Zwangsmitglieder — und den legen die Unternehmen auf den Preis um.

Am Ende steht er auf Ihrer Tankquittung, nur ohne eigene Zeile.

Was kostet die Ölreserve je Liter? 0,32 Cent bei Benzin

Der Beitragssatz des Verbandes liegt seit dem 1. April 2012 unverändert bei 3,56 Euro je Tonne, einheitlich für Ottokraftstoff, Diesel, Heizöl extra leicht und Flugturbinenkraftstoff. Der EBV rechnet selbst um: 2,70 Euro je Kubikmeter Benzin, 3,00 Euro je Kubikmeter Diesel und Heizöl.

Diese Angaben verstehen sich netto. Rechnet man die Umsatzsteuer dazu, die der Haushalt an der Zapfsäule und auf der Heizölrechnung mitzahlt, ergeben sich 0,321 Cent je Liter Benzin und 0,357 Cent je Liter Diesel oder Heizöl.

3,56 Euro je Tonne: Wer den Beitrag abführt

Beitragspflichtig ist jedes Unternehmen, das Rohöl, Kraftstoffe, Heizöl EL oder Jet A-1 herstellt oder einführt. Die Mitgliedschaft ist Pflicht, Aktien am Verband dürfen Ölfirmen nicht halten.

Fällig wird der Betrag, sobald das Produkt den Fertigproduktentank einer Raffinerie erreicht oder die deutsche Grenze überquert. Exporte und Schiffsbunkermengen werden abgezogen. Im Großhandel erscheint der Posten als eigene Zeile, bis zum Endkunden verschwindet er im Literpreis.

Was ändert sich für Sie? 3,37 Euro im Jahr bei 15.000 Kilometern

Gerechnet mit den Kubikmeterwerten des Verbandes und 19 Prozent Umsatzsteuer:

- Eine Tankfüllung mit 50 Litern Benzin: 16 Cent



- 60 Liter Diesel: 21 Cent



- Ein Pkw mit 15.000 Kilometern und 7 Litern auf 100 Kilometer: 3,37 Euro im Jahr



- Eine Heizöllieferung über 2.000 Liter: 7,14 Euro



- Eine Lieferung über 3.000 Liter: 10,71 Euro

Ihre Summe weicht ab, wenn der Händler den Posten anders ausweist oder Sie gewerblich beziehen und die Vorsteuer ziehen.

Warum ein Viertel des Beitrags in Zinsen fließt

Gegründet wurde der Verband 1978, und er startete mit rund 2,5 Milliarden Euro Schulden für den Aufbau des Vorrats. Davon standen am 31. März 2025 noch 2,2 Milliarden Euro aus Anleihen und langfristigen Darlehen in den Büchern, verzinst mit durchschnittlich 2,78 Prozent.

Daraus folgt eine Zinslast von rund 61 Millionen Euro im Jahr. Gegengerechnet mit den Beitragseinnahmen von 248,5 Millionen Euro im Geschäftsjahr 2024/2025 heißt das: Etwa jeder vierte Beitragseuro bedient Schulden, die älter sind als die meisten Beitragszahler.

Berlin liegt in der Region Ost — und die muss 15 Tage vorhalten

Der Vorrat darf nicht an einem Ort liegen. Fünf Regionen teilen ihn sich, und die Region Ost umfasst Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg, Berlin, Sachsen-Anhalt, Thüringen und Sachsen.

Jede Region muss mindestens 15 Tage sofort verfügbare Vorräte an Benzin und an Diesel oder Heizöl EL bereithalten. Was die Absenkung auf 82 Tage für diese regionale Mindestmenge bedeutet, geht aus der Verordnung nicht hervor.

Gegenprobe: Sinkt der Beitrag jetzt, wo weniger gelagert wird?

Die Pflichtmenge lag am 31. März 2025 bei 19,48 Millionen Tonnen Rohöleinheiten, berechnet auf 90 Tage. Bei 82 Tagen wären es rechnerisch 17,75 Millionen Tonnen, also 1,73 Millionen weniger.

Automatisch sinkt der Beitrag dadurch nicht. Er bemisst sich nach der in Verkehr gebrachten Menge, nicht nach der Lagermenge, und er steht seit vierzehn Jahren still. Experten raten: Prüfen Sie Heizölangebote im Dezember auf einen separat ausgewiesenen EBV-Posten und vergleichen Sie ihn mit 0,36 Cent je Liter brutto.

Auf der Heizölrechnung taucht der Posten manchmal einzeln auf

Im Mineralölhandel wird der Beitrag als eigene Position geführt. Bei Lieferungen an Privathaushalte handhaben Händler das unterschiedlich, mancher weist ihn aus, mancher rechnet ihn ein.

Wer ihn ausgewiesen findet, hat einen Prüfwert: Mehr als 3,00 Euro je Kubikmeter netto darf dort nicht stehen. Auskunft zur Höhe gibt der Erdölbevorratungsverband in Hamburg, zur Verordnung das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie.

Zum Vergleich der Größenordnung: Die 248,5 Millionen Euro Beitragseinnahmen entsprechen rechnerisch 2,98 Euro netto je Einwohner im Jahr. Ein Berliner Haushalt mit zwei Autos und Gasheizung zahlt davon weniger als zehn Euro — und finanziert damit eine Reserve, von der acht Tage gerade abgeschmolzen werden.

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