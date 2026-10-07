Offener Brief: El Hotzo und andere Promis verteidigen Linken-Politiker Ferat Koçak

Rund 130 Kulturschaffende solidarisieren sich mit der Neuköllner Linken. In einem offenen Brief an die Partei fordern sie ein Ende der Ausschlussverfahren.

Seit der Abgeordnetenhauswahl im September steht die Linke geradezu ununterbrochen in der Kritik. Neben Kontakten ins Berliner Clan-Milieu und umstrittenen propalästinensischen Aktivisten steht auch der Umgang mit Antisemitismus und israelfeindlichen Positionen zur Debatte. Gegen mehrere Parteimitglieder laufen Ausschlussverfahren.



Nun richtet sich ein offener Brief an die Berliner Linke und die Linke-Bundestagsfraktion, in dem die Solidarität mit der Neuköllner Linken bekundet wird, die immer wieder im Zentrum der Vorwürfe steht.

„Palästina-Solidarität darf nicht geopfert werden“

Über 130 Wissenschaftler, Künstler, Musiker und Anwälte – darunter auch der als „El Hotzo“ bekannte Satiriker Sebastian Hotz, die Autorin und Publizistin Deborah Feldman, der Comedian Jean-Philip Kindler und die Autorin Jasmina Kuhnke – erklären in dem Schreiben: Die Berliner Linkspartei sieht sich nach ihrem Wahlsieg „mit einer beispiellosen medialen Hetzkampagne konfrontiert“.



Demnach würden die „Mainstream-Parteien“ den Antisemitismus-Vorwurf gegen die Linke instrumentalisieren, weil sie fürchteten, dass Berlin mit der Vergesellschaftung von Wohnungen einen bundesweiten Präzedenzfall schaffen würde.

Weiter heißt es in dem anderthalb Seiten langen Schreiben, dass Kritik am Staat Israel nicht gleich antisemitisch sei: „Wir solidarisieren uns mit unseren palästinensischen Mitmenschen, die sich seit Jahren für Palästina in Deutschland engagieren.“ Angesichts der möglicherweise anstehenden Koalitionsverhandlungen mit Grünen und SPD fordern die Unterzeichner, dass die Linke sich schützend vor Parteimitglieder wie Ferat Koçak stellt. Palästina-Solidarität dürfe nicht im Zuge einer Regierungskoalition geopfert werden.



Koçak war auf der Wahlparty der Neuköllner Linken neben einem Mann zu sehen gewesen, der als Aktivist der Volksfront für die Befreiung Palästinas (PFLP) gilt. Sowohl in der EU als auch in den USA wird die Organisation als terroristisch eingestuft. Später tauchten Chatverläufe zwischen Koçak und einem Mitglied der Remmo-Familie auf.

Forderung nach Stopp von Ausschlussverfahren

Weiter heißt es im offenen Brief: „Das Ausschlussverfahren gegen Hannah Bruns muss sofort gestoppt und zurückgenommen werden.“ Ein entsprechender Antrag auf Parteiausschluss war zuvor bei der Landesschiedskommission der Linken eingegangen. Die Aktivistin wurde mehrfach für israelfeindliche oder antisemitische Äußerungen kritisiert. Im vergangenen Jahr soll sie auf einer Demonstration in Berlin etwa gesagt haben: „Die Befreiung Palästinas endet nicht, wenn das Westjordanland befreit ist. Die Befreiung Palästinas endet dann, wenn Tel Aviv wieder in der Hand von Palästina liegt!“

In der Zwischenzeit bereiten sich Vertreter der Linken, Grünen und SPD auf ein drittes Treffen zum Thema Antisemitismus vor. Ziel sei die Verständigung zum Thema Antisemitismus, zum Umgang mit Rassismus und organisierter Kriminalität. Sowohl Grüne als auch SPD hatten diese Gespräche als Voraussetzung für Sondierungsgespräche zur Regierungsbildung und Koalitionsverhandlungen gemacht.



Geklärt werden soll unter anderem, wie die Linke künftig mit möglichen antisemitischen Vorfällen in den eigenen Reihen umgeht und welche Konsequenzen das innerhalb einer möglichen Koalition hätte.

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