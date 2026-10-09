Offiziell: Union-Hoffnungsträger fällt auch gegen Elversberg aus

Der 1. FC Union Berlin kämpft gegen die SV Elversberg um den ersten Sieg der Saison. Im Vorfeld der Partie gibt es jedoch den ersten Dämpfer.

Vier Spiele, ein Punkt, Tabellenplatz 17: Der Saisonstart des 1. FC Union Berlin ist alles andere als nach Plan verlaufen. Zwar war das Auftaktprogramm mit Spielen in Leverkusen und beim FC Bayern äußerst anspruchsvoll, insbesondere aus den Heimspielen gegen Frankfurt und Schalke hatten sich die Verantwortlichen aber mehr als nur den einen Zähler aus dem wilden 3:3 gegen die Eintracht versprochen.

Elversberg hat schon zweimal gewonnen

Mit der SV Elversberg kommt am Sonnabend (15.30 Uhr) der nächste Aufsteiger nach Köpenick. Siege gegen Leverkusen und in Mönchengladbach haben die Brust der Saarländer mächtig anwachsen lassen. Trainer Vincent Wagner hat schon in der Frühphase der Saison ein Team geformt, dass attraktiven Offensivfußball spielen lässt und die Fans leise von mehr als nur dem Klassenverbleib träumen lässt.

„Sie treten mit Spielfreude auf, sind in einem Flow und gehen die Spiele mit Leichtigkeit an“, hat Mauro Lustrinelli mit Blick auf den starken Bundesliga-Neuling erkannt. Der Trainer der Eisernen bemühte sich am Freitag auf der Pressekonferenz, Optimismus auszustrahlen. Seine Mannschaft hätte in der Länderspielpause fokussiert gearbeitet, zudem habe der 1:0-Erfolg im Testspiel im kroatischen Rijeka dem Team ein wenig Selbstvertrauen zurückgegeben.

Ein Einsatz von Andrej Ilic (r.) kommt im Union-Duell mit der SV Elversberg noch zu früh. © IMAGO/Nordphoto / Engler

In der einmal mehr ausverkauften Alten Försterei wird die Aufgabe trotzdem anspruchsvoll. Zumal neben dem Dauerverletzten Stanley Nsoki und Josip Juranovic auch Stürmer Andrej Ilic weiter ausfällt. Der Serbe hatte in der Länderspielpause bereits erste Gehversuche auf dem Rasen gemacht, ein Einsatz kommt am Wochenende aber weiterhin zu früh. Weil auch Emmanuel Latte Lath noch auf der Kippe steht, droht den Berlinern einmal mehr ein Vakuum in der Offensive.

„Fokus behalten, konsequent weiterarbeiten“

Lustrinelli will sich davon allerdings nicht den Optimismus nehmen lassen. „Wir müssen unseren Fokus behalten und konsequent weiterarbeiten“, wollte sich der Schweizer nicht allzu sehr mit den Ausfällen beschäftigen, sondern viel mehr mit den Akteuren, die endlich den ersten Saisonsieg einfahren sollen. Angesichts des darauffolgenden Heimspiels gegen Tabellenführer Borussia Dortmund ist ein Sieg gegen Elversberg für Union Pflicht.

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