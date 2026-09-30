Ohne Auto, ohne Kosten: BSR Kieztage für Sperrmüll im Oktober

Mit der Kampagne „Gelassen loslassen“ wirbt die Berliner Stadtreinigung für die kostenlose Sperrmüllannahme, die sie in unterschiedlichen Berliner Kiezen im Oktober anbietet. Insgesamt sind es 25 Termine und Orte in allen zwölf Bezirken.
Normalerweise kann Sperrmüll auf den 14 BSR-Recyclinghöfen abgegeben werden. Dazu muss das Sofa, der Kleiderschrank oder die alte Mikrowelle allerdings erst einmal ins Auto geladen und hingefahren werden. Die Abholung zu Hause kostet den meisten zu viel. In Berlin bedeutet das: Die durchgelegene Matratze landet auch gern unter der nächsten Straßenlaterne.
Dieser – strafbaren – Tendenz möchte die BSR regelmäßig durch sogenannte Kieztage entgegenwirken. Kostenlos werden in Wohngegenden Annahmestellen aufgebaut, die eine unkomplizierte Möglichkeit bieten sollen, kostenlos und ohne lange Anfahrt Müll loszuwerden, der nicht in den Hausmüll gehört oder passt.
Wer verdreckt Berlin? Ein 70-Jähriger räumt auf, was andere liegen lassen
Bei einem Kieztag von Anwohnern abgegebener Sperrmüll wird von Mitarbeitern der BSR sortiert.
© Sabine Gudath/imago
Gut Erhaltenes kommt zum Tausch- und Verschenkmarkt
Konkret loswerden kann man fast alles, was man auch zum Recyclinghof bringen würde: Möbel, Teppiche, Matratzen und Schrott. Auch kleine und große Elektrogeräte wie beispielsweise Kühlschränke nehmen die Mitarbeiter entgegen.
Wenn Abgegebenes gut erhalten ist, kann es auch auf dem Tausch- und Verschenkmarkt abgegeben werden. Was dort keinen neuen Besitzer findet, kommt in die NochMall, das eigene Gebrauchtwarenkaufhaus der BSR in Reinickendorf.
Nicht zum Kieztag gebracht werden dürfen Autoreifen, Batterien, Bauabfälle, Gussbadewannen, kontaminiertes Holz und Schadstoffe.
Mysterien der Berliner Bürgersteige: Wie man Müll als Nächstenliebe tarnt
Wann und wo die Kieztage stattfinden
Im Oktober finden in allen Bezirken Kieztage statt:
Charlottenburg-Wilmersdorf
- Samstag, 10. Oktober, 8–13 Uhr, Klausener Platz
Friedrichshain-Kreuzberg
- Mittwoch, 7. Oktober, 13–18 Uhr, Segitzdamm ggü. 2-8
- Donnerstag, 8. Oktober, 13–18 Uhr, Fischzug 2-7
- Mittwoch, 21. Oktober, 13–18 Uhr, Mehringplatz
Lichtenberg
- Donnerstag, 1. Oktober, 13–18 Uhr, Anton-Saefkow-Platz 1
- Donnerstag, 15. Oktober, 13–18 Uhr, Ahrenshooper Str.
12-16
Marzahn-Hellersdorf
- Freitag, 16. Oktober, 8–13 Uhr, Maxie-Wander-Straße 89-92
- Dienstag, 27. Oktober, 13–18 Uhr, Quedlinburger Straße 12-16
Mitte
- Mittwoch, 14. Oktober, 13–18 Uhr, Berolinastraße 14
- Freitag, 23. Oktober, 8–13 Uhr, Antonstraße 23-25a
Neukölln
- Freitag, 2. Oktober, 8–13 Uhr, Mainzer Strasse 46-49
- Samstag, 24. Oktober, 8–13 Uhr, Böhmischer Platz
Pankow
- Dienstag, 13. Oktober, 13–18 Uhr, Ossietzkystr. 21
- Donnerstag, 29. Oktober, 13–18 Uhr, Karower Chaussee 99
Reinickendorf
- Montag, 12. Oktober, 8–13 Uhr, Hausotterplatz 3-4
- Montag, 26. Oktober, 8–13 Uhr, Tiefenseer Straße 2
Spandau
- Montag, 5. Oktober, 8–13 Uhr, Spandauer Straße 86
- Dienstag, 20. Oktober, 13–18 Uhr, Földerichplatz
- Mittwoch, 28. Oktober, 13–18 Uhr, Daumstraße Ecke Goldbeckweg
Steglitz-Zehlendorf
- Freitag, 30. Oktober, 8–13 Uhr, Mittelstraße 39-40
Tempelhof-Schöneberg
- Dienstag, 6. Oktober, 13–18 Uhr, Evastraße 2
- Freitag, 9. Oktober, 8–13 Uhr, Goltzstraße 26
- Samstag, 17. Oktober, 8–13 Uhr, Rohrbeckstraße
(zwischen Bacharacher und Schwanheimer Straße)
Treptow-Köpenick
- Donnerstag, 22. Oktober, 13–18 Uhr, Erich-Lodemann-Straße 1
- Samstag, 31. Oktober, 8–13 Uhr, Baumschulenstraße 31
Nicht zuletzt bieten die Kieztage eine Gelegenheit, mit dem Fachpersonal der BSR ins Gespräch zu kommen. Fragen zur Abfalltrennung sowie zur Abfallvermeidung werden vor Ort beantwortet.
Endstation Unterholz: Das Müll-Problem in Berlins Wäldern
Ihre Meinung ist uns wichtig. Senden Sie uns Ihr Feedback zu diesem Artikel an: briefe@berliner-zeitung.de