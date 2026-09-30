Ohne Auto, ohne Kosten: BSR Kieztage für Sperrmüll im Oktober

Sie sind ein Instrument im Kampf gegen illegale Müllablagerungen: Die BSR nimmt in den Kiezen persönlich entgegen, was Unverbesserliche am Straßenrand liegen lassen.

Mit der Kampagne „Gelassen loslassen“ wirbt die Berliner Stadtreinigung für die kostenlose Sperrmüllannahme, die sie in unterschiedlichen Berliner Kiezen im Oktober anbietet. Insgesamt sind es 25 Termine und Orte in allen zwölf Bezirken.



Normalerweise kann Sperrmüll auf den 14 BSR-Recyclinghöfen abgegeben werden. Dazu muss das Sofa, der Kleiderschrank oder die alte Mikrowelle allerdings erst einmal ins Auto geladen und hingefahren werden. Die Abholung zu Hause kostet den meisten zu viel. In Berlin bedeutet das: Die durchgelegene Matratze landet auch gern unter der nächsten Straßenlaterne.



Dieser – strafbaren – Tendenz möchte die BSR regelmäßig durch sogenannte Kieztage entgegenwirken. Kostenlos werden in Wohngegenden Annahmestellen aufgebaut, die eine unkomplizierte Möglichkeit bieten sollen, kostenlos und ohne lange Anfahrt Müll loszuwerden, der nicht in den Hausmüll gehört oder passt.

Bei einem Kieztag von Anwohnern abgegebener Sperrmüll wird von Mitarbeitern der BSR sortiert. © Sabine Gudath/imago

Gut Erhaltenes kommt zum Tausch- und Verschenkmarkt

Konkret loswerden kann man fast alles, was man auch zum Recyclinghof bringen würde: Möbel, Teppiche, Matratzen und Schrott. Auch kleine und große Elektrogeräte wie beispielsweise Kühlschränke nehmen die Mitarbeiter entgegen.



Wenn Abgegebenes gut erhalten ist, kann es auch auf dem Tausch- und Verschenkmarkt abgegeben werden. Was dort keinen neuen Besitzer findet, kommt in die NochMall, das eigene Gebrauchtwarenkaufhaus der BSR in Reinickendorf.



Nicht zum Kieztag gebracht werden dürfen Autoreifen, Batterien, Bauabfälle, Gussbadewannen, kontaminiertes Holz und Schadstoffe.

Wann und wo die Kieztage stattfinden

Im Oktober finden in allen Bezirken Kieztage statt:

Charlottenburg-Wilmersdorf Samstag, 10. Oktober, 8–13 Uhr, Klausener Platz

Friedrichshain-Kreuzberg Mittwoch, 7. Oktober, 13–18 Uhr, Segitzdamm ggü. 2-8

Donnerstag, 8. Oktober, 13–18 Uhr, Fischzug 2-7

Mittwoch, 21. Oktober, 13–18 Uhr, Mehringplatz

Lichtenberg Donnerstag, 1. Oktober, 13–18 Uhr, Anton-Saefkow-Platz 1

Donnerstag, 15. Oktober, 13–18 Uhr, Ahrenshooper Str.

12-16

Marzahn-Hellersdorf Freitag, 16. Oktober, 8–13 Uhr, Maxie-Wander-Straße 89-92

Dienstag, 27. Oktober, 13–18 Uhr, Quedlinburger Straße 12-16

Mitte Mittwoch, 14. Oktober, 13–18 Uhr, Berolinastraße 14

Freitag, 23. Oktober, 8–13 Uhr, Antonstraße 23-25a

Neukölln Freitag, 2. Oktober, 8–13 Uhr, Mainzer Strasse 46-49

Samstag, 24. Oktober, 8–13 Uhr, Böhmischer Platz

Pankow Dienstag, 13. Oktober, 13–18 Uhr, Ossietzkystr. 21

Donnerstag, 29. Oktober, 13–18 Uhr, Karower Chaussee 99

Reinickendorf Montag, 12. Oktober, 8–13 Uhr, Hausotterplatz 3-4

Montag, 26. Oktober, 8–13 Uhr, Tiefenseer Straße 2

Spandau Montag, 5. Oktober, 8–13 Uhr, Spandauer Straße 86

Dienstag, 20. Oktober, 13–18 Uhr, Földerichplatz

Mittwoch, 28. Oktober, 13–18 Uhr, Daumstraße Ecke Goldbeckweg

Steglitz-Zehlendorf Freitag, 30. Oktober, 8–13 Uhr, Mittelstraße 39-40

Tempelhof-Schöneberg Dienstag, 6. Oktober, 13–18 Uhr, Evastraße 2

Freitag, 9. Oktober, 8–13 Uhr, Goltzstraße 26

Samstag, 17. Oktober, 8–13 Uhr, Rohrbeckstraße

(zwischen Bacharacher und Schwanheimer Straße)

Treptow-Köpenick Donnerstag, 22. Oktober, 13–18 Uhr, Erich-Lodemann-Straße 1

Samstag, 31. Oktober, 8–13 Uhr, Baumschulenstraße 31

Nicht zuletzt bieten die Kieztage eine Gelegenheit, mit dem Fachpersonal der BSR ins Gespräch zu kommen. Fragen zur Abfalltrennung sowie zur Abfallvermeidung werden vor Ort beantwortet.

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