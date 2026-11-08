Zehn Stunden Umstieg in Shanghai: Ohne Google Maps und Paypal geht es mit Amap und Alipay durch die Stadt – mit Ampel-Countdown und Spiegelei.

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Plötzlich erschien auf der Karte ein Spiegelei. Die App hatte unsere Schritte durch Shanghai in Kalorien umgerechnet – und uns damit die Erlaubnis erteilt, ein Ei zu essen, ohne dass es ansetzt.

Dass wir bei unserem Zwischenstopp in Shanghai überhaupt mit der chinesischen Karten-App unterwegs waren, hatte einen Grund: China hat sich von westlichen Tech-Giganten wie Google, Meta, Microsoft, Apple unabhängig gemacht. Wie sehr, das wurde mir bei diesem Zwischenstopp klar.

Zehn Stunden Layover heißt, man kann wirklich problemlos den Flughafen verlassen und einen Kurzausflug in die Stadt machen. Ein Visum braucht man nicht. Ein bisschen Vorbereitung ist allerdings gefragt.

Denn Google Maps funktioniert genauso wenig wie PayPal oder Google Pay, alles ist blockiert, und man braucht das chinesische Pendant. Ich lud mir also Alipay zum Bezahlen und Amap herunter, das Google Maps ersetzen sollte. und ich kaufte mir eine E-Sim für China.

Mit dem Maglev in die Stadt

Passkontrolle und schon saßen wir im Maglev, der einzigen Hochgeschwindigkeitsmagnetschwebebahn der Welt, die kommerziell betrieben wird.

Ein zweisprachiges Schild leitet die Passagiere zur Magnetschwebebahn in Shanghai. © IMAGO/imageBROKER/David Rowland

Eigentlich kann der Maglev über 400 km/h fahren, jedoch wurde offenbar die in der Corona-Zeit beschlossene Reduzierung der Höchstgeschwindigkeit auf 300 km/h nicht rückgängig gemacht. Man hatte sie eingeführt, um das Stromnetz zu schonen. Mit Umsteigen in die U-Bahn waren wir trotzdem in einer guten halben Stunde am Bund, der berühmten Uferpromenade am Huangpu-Fluss.

Anschließend wollten wir essen gehen. Freunde, die lange in Shanghai gewohnt hatten, hatten uns ein Restaurant namens The Southern Barbarian empfohlen, ein Lokal mit Yunnan-Küche, etwa eine Stunde Fußweg vom Bund entfernt. Aber wir wollten ja etwas von der Stadt sehen, also gingen wir los.

Ampel-Countdown und Kalorienzähler

Jetzt kam Amap zum Einsatz und wir waren schnell ziemlich begeistert. Eine digitale Karte, die einem anzeigt, wie viele Sekunden die Ampel noch grün ist, ist bei den Riesenkreuzungen in Shanghai Gold wert. Was uns ebenfalls gefiel, war der Kalorienzähler, der uns live anzeigte, wir viele Kalorien wir beim Gehen bereits verbraucht hatten.

Frittierter Skorpion in einem Restaurant in Shanghai. © Chris Lenz

Verwirrt waren wir zunächst, als das Spiegelei auf der Karte erschien. Schnell wurde uns jedoch klar, dass hier visualisiert wurde, was der bisherige Kalorienverbrauch konkret bedeutet. Im Southern Barbarian aßen wir dann aber kein Ei, sondern gegrillten Ziegenkäse und Basilikumsalat mit Chilischoten. Und einen frittierten Skorpion, denn meine Begleitung ist in diesem Sternzeichen geboren.

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