Rund 1000 Haushalte in Kreuzberg ohne Heizung und Warmwasser: Ein Rohrschaden legte die Fernwärmeversorgung lahm. Jetzt erklärt die BEW die Hintergründe.

Wenn die Wärme verschwindet: Im Gegenlicht wird sichtbar, was der Fernwärmeausfall in Kreuzberg für viele Menschen bedeutet – kalte Wohnungen und ein Alltag ohne Heizung und Warmwasser.

Kalte Wohnungen und kein warmes Wasser: Ein Rohrschaden im Berliner Fernwärmenetz hat am Dienstag zahlreiche Haushalte in Kreuzberg und angrenzenden Stadtteilen getroffen. Rund 1000 Haushalte mussten bis in die frühen Morgenstunden des Mittwochs auf ihre Versorgung verzichten. Die BEW (Berliner Energie und Wärme) erklärt nun, was hinter dem Ausfall steckte und warum die Reparatur so lange dauerte.



Für viele Berliner begann der Dienstag mit einem unangenehmen Problem: Die Heizung blieb kalt und auch aus dem Wasserhahn kam kein warmes Wasser mehr. Grund dafür war eine Störung im Fernwärmenetz, die zahlreiche Haushalte in Kreuzberg, Tiergarten und Schöneberg betraf. Besonders betroffen waren Gebäude im direkten Umfeld des Rohrschadens zwischen Köthener Straße, Stresemannstraße und Hafenplatz.

Auf Anfrage erklärt die Berliner Energie und Wärme (BEW), dass ein Rohrschaden an einer Fernwärmeleitung im Bereich der Dessauer Straße die Ursache für die Versorgungsunterbrechung war. Die Auswirkungen waren zunächst deutlich größer: Seit der Nacht zum Dienstag waren auch fernwärmeversorgte Gebäude südlich des Schöneberger und Tempelhofer Ufers sowie beidseits des Parks am Gleisdreieck betroffen.

Rund 1000 Haushalte mussten bis Mittwochmorgen warten

Durch Umschaltungen im Fernwärmenetz konnte die BEW einen Großteil der betroffenen Gebäude bereits am Dienstag gegen 8 Uhr wieder mit Fernwärme versorgen. Für rund 1.000 Haushalte im unmittelbaren Umfeld der beschädigten Leitung dauerte der Ausfall jedoch deutlich länger. Erst in den frühen Morgenstunden des Mittwochs konnte die Versorgung dort vollständig wieder aufgenommen werden.



Warum die Reparatur so lange dauerte, erklärt die BEW mit den schwierigen Bedingungen vor Ort. Die Schadstelle sei im Boden ungewöhnlich schwer erreichbar gewesen. Zudem hätten sich dort zahlreiche weitere Leitungen und Infrastrukturen befunden, die die Arbeiten erschwerten.



Zunächst mussten die zuständigen Fachkräfte die beschädigte Stelle durch Tiefbauarbeiten freilegen. Anschließend wurde das Rohr repariert und die notwendigen Prüfungen durchgeführt, bevor die Fernwärmeversorgung wieder aufgenommen werden konnte. Die BEW bedauert nach eigenen Angaben die entstandenen Einschränkungen für die betroffenen Haushalte.

„Eine Zunahme solcher Störungen stellen wir derzeit nicht fest“

Doch der Vorfall wirft auch eine grundsätzliche Frage auf: Wie häufig kommt es in Berlin zu solchen Ausfällen und müssen sich Mieter künftig häufiger auf kalte Wohnungen einstellen?



Die BEW versorgt nach eigenen Angaben rund 700.000 Wohnungen und weitere 8000 Gebäude mit Fernwärme für Heizung und Warmwasser. Das dazugehörige Netz umfasst rund 2050 Kilometer. Dass es dabei vereinzelt zu Rohrschäden und Versorgungsunterbrechungen kommt, lasse sich trotz regelmäßiger Kontrollen und Instandhaltungsarbeiten nicht vollständig verhindern.



Eine Zunahme vergleichbarer Störungen sieht das Unternehmen derzeit allerdings nicht. Das vermaschte Fernwärmenetz ermögliche es in vielen Fällen, betroffene Bereiche durch Umschaltungen schnell wieder zu versorgen und die Einschränkungen auf kleinere Gebiete zu begrenzen.

Wie die BEW mit Störungen umgeht

Nach eigenen Angaben setzt die BEW auf regelmäßige Kontrollen, Instandhaltung und die fortlaufende Erneuerung der Infrastruktur. Für Störfälle gebe es eingespielte Abläufe und umfangreiche personelle Ressourcen. Spezialisierte Fachkräfte stünden rund um die Uhr bereit, um Schäden möglichst schnell zu lokalisieren und zu beheben.



Auch bei der Information der Betroffenen setzt das Unternehmen auf festgelegte Abläufe. Über umfangreichere Störungen werde auf der eigenen Website informiert. Zusätzlich würden direkt betroffene Hausverwaltungen und Immobiliengesellschaften benachrichtigt, damit diese die Informationen an die Bewohner weitergeben können.

Mieterinnen und Mieter sollten sich bei einem Heizungsausfall zunächst an ihre Hausverwaltung wenden. Denn nicht jede ausgefallene Heizung sei automatisch auf eine Störung im Fernwärmenetz zurückzuführen. Auch die Gebäudetechnik könne Ursache für Probleme bei der Wärmeversorgung sein. Für die betroffenen Haushalte in Kreuzberg dürfte vor allem entscheidend gewesen sein, dass die Versorgung inzwischen wiederhergestellt ist. Dennoch bleibt die Frage, wie gut das Berliner Fernwärmenetz auf zukünftige Schäden vorbereitet ist und wie sich längere Ausfälle während der kalten Jahreszeit möglichst verhindern lassen.

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