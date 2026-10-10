Ohne Mais keine Milch im Müsli: Die Landwirtschaft im Osten geht uns alle was an

Wer in diesen Wochen nachts durch Mecklenburg fährt, sieht sie schon aus der Ferne aufblitzen, die Scheinwerfer der Häcksler und Trecker. Es ist Maisernte. Auf Gut Hohen Luckow, südwestlich von Rostock, sind junge Menschen aus Bayern, Niedersachsen, der Schweiz und Österreich im „Maisfieber“, wie die Ernte genannt wird. Zwölf Stunden am Stück, sieben Tage die Woche, sitzen sie auf dem Trecker und erleben die Ernte in einer Größe, die es so in Deutschland nur im Osten gibt.