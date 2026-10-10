Erntezeit

Ohne Mais keine Milch im Müsli: Die Landwirtschaft im Osten geht uns alle was an

Dünger wird teurer, die Auflagen wachsen, das Geld für neue Technik schrumpft. Warum die Bauern im Osten trotzdem Grund zur Zuversicht haben. Ein Kommentar.

Foto von Autor/Autorin: Ronja Ackermann
Ronja Ackermann
4 Min
Junge Menschen kommen für die Maisernte nach Mecklenburg. Die Technik, die fehlende Arbeitskräfte ersetzen soll, kommt nicht an.

Junge Menschen kommen für die Maisernte nach Mecklenburg. Die Technik, die fehlende Arbeitskräfte ersetzen soll, kommt nicht an.

© Gaby Schuetze für Ostdeutsche Allgemeine

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Wer in diesen Wochen nachts durch Mecklenburg fährt, sieht sie schon aus der Ferne aufblitzen, die Scheinwerfer der Häcksler und Trecker. Es ist Maisernte. Auf Gut Hohen Luckow, südwestlich von Rostock, sind junge Menschen aus Bayern, Niedersachsen, der Schweiz und Österreich im „Maisfieber“, wie die Ernte genannt wird. Zwölf Stunden am Stück, sieben Tage die Woche, sitzen sie auf dem Trecker und erleben die Ernte in einer Größe, die es so in Deutschland nur im Osten gibt.

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