Nach Dieter Nuhrs Krebsdiagnose meldet sich Heinz Rudolf Kunze mit einer emotionalen Botschaft. Doch unter seinem Beitrag wird auch die alte Kontroverse um Nuhrs Femizid-Witze wieder laut.

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Er hat seine Diagnose zu Beginn der Woche selbst öffentlich gemacht: Der Kabarettist Dieter Nuhr ist an Krebs erkrankt und hat alle Auftritte und Sendungen in den kommenden Monaten abgesagt.



„Ich habe heute mal eine unangenehme Nachricht: Bei mir wurde ein Hodgkin-Lymphom diagnostiziert“, teilte der 66-Jährige über soziale Netzwerke mit.

Er müsse eine Therapie machen, aber die Krankheit sei gut heilbar, so Nuhr. Das Hodgkin-Lymphom ist eine seltene Krebserkrankung des Lymphsystems. Dieses System ist ein wesentlicher Bestandteil der Immunabwehr und besteht aus mehreren Organen sowie Lymphgefäßen, die sich wie ein feines Netz durch den Körper ziehen.

Leider falle auch der geplante Jahresrückblick mit ihm in der ARD aus, erklärt Nuhr. Das passe ihm gar nicht: „Habe so viel Material…

Aber es hätte schlimmer kommen können. Ich ziehe das jetzt durch, räume in den Innereien auf, und dann freue ich mich auf den Neustart!“

Genesungswünsche von Prominenten: Beisenherz, Karrenbauer, von der Groeben

Die Anteilnahme unter Nuhrs Beitrag ist groß – auch von prominenten Kolleginnen und Kollegen. Katy Karrenbauer, Micky Beisenherz und Ulrike von der Groeben senden gute Wünsche.

Ein eigenes Statement hat nun der Liedermacher Heinz Rudolf Kunze abgegeben. An Dieter Nuhr gerichtet schreibt der 69-Jährige: „Ich wünsche Ihnen baldige und vollständige Genesung. Kommen Sie schnell wieder, wir brauchen Sie.“

Zustimmung wird geprüft...

Kunze, der mit Hits wie „Dein ist mein ganzes Herz“ und „Finden Sie Mabel“ große Erfolge feierte, bezeichnet Nuhr in seinem Beitrag als den einzigen Erben von Hanns Dieter Hüsch und Dieter Hildebrandt. Beide gehörten zu den wichtigsten deutschen Kabarettisten der Nachkriegszeit und prägten die Kleinkunst über Jahrzehnte.

„Ohne Sie ist dieses Land dümmer und verzweifelter“, schreibt Heinz Rudolf Kunze an Dieter Nuhr, dem er seine „tiefe Bewunderung“ versichert.

In den Kommentaren erhält Kunze viel Zuspruch: Dieter Nuhr sei einer der Künstler, die ihre eigene Meinung haben und kundtun, heißt es dort.

Nuhrs Femizid-Äußerung: Was er in „Nuhr im Ersten“ sagte

Es gibt aber auch andere Stimmen. Sie beziehen sich auf die massive Kritik, die Dieter Nuhr im Sommer wegen seiner Äußerungen über Femizide erhalten hatte.

In seiner ARD-Sendung „Nuhr im Ersten“ hatte der Kabarettist gesagt, es gebe 300 bis 350 Frauenmorde jedes Jahr. Es sei keine Frage, dass es 300 bis 350 zu viel seien. Aber es gebe „in Deutschland zig Millionen Männer. Die Wahrscheinlichkeit, in einer Beziehung auf einen Frauenmörder zu treffen, ist praktisch null.“ Nuhr schob dann noch nach: „Zur Sicherheit wäre es nicht schlecht, wenn man den Partner vor dem Geschlechtsverkehr vielleicht einfach erstmal kennenlernt.“

Diese Äußerungen, die auch der RBB-Rundfunkrat gerügt hat, haben einige User unter Heinz Rudolf Kunzes Beitrag nicht vergessen. Zu lesen sind Kommentare wie: „In diesem Fall kann ich Ihre Begeisterung leider nicht teilen.“ Ein anderer Follower schreibt unter die Nuhr-Huldigung lediglich ein kurzes: „Ernsthaft?“

Annett Louisan unter Kunzes Post: „Absolut geschmacklos“

Als ein anderer Kommentator mit „ja ernsthaft !!!“ antwortet, schaltet sich die Sängerin Annett Louisan ein. Sie schreibt: „Heute ist internationaler Tag für die Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen. Heute und an jedem anderen Tag sind Witze auf Kosten von Femiziden absolut geschmacklos.“ Sie wünsche Dieter Nuhr dennoch gute Besserung, fügt die 49-Jährige noch hinzu.

Nach Angaben der Deutschen Krebshilfe erkranken in Deutschland jedes Jahr rund 2500 Menschen neu am Hodgkin-Lymphom, viele davon bereits in jungen Jahren. Meist beginnt die bösartige Erkrankung an einem Lymphknoten und breitet sich von dort über die Lymphgefäße weiter aus. Für die Krankheit gibt es keine Früherkennungsuntersuchung.

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