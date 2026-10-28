Ohne Trauschein keine Witwenrente: Patrick (64) hat 1750 Euro Rente und trotzdem Angst

Patrick Dubois ist 64, lebt in Aalst in Belgien und bekommt rund 1750 Euro Rente im Monat. Viele Rentner in Deutschland wären froh über diesen Betrag. Dubois aber schläft schlecht.



„Wenn ich als Mieter allein dastehe, komme ich nicht über die Runden“, sagte er der belgischen Zeitung Het Laatste Nieuws. Zu zweit reicht das Geld. Stirbt einer von beiden, wird es eng.



Diese Rechnung betrifft auch hierzulande viele Paare. Besonders hart trifft sie alle, die nie geheiratet haben.

Mit 58 krank aus dem Job

Dubois arbeitete 31 Jahre im Wachdienst. Mit 58 musste er aus gesundheitlichen Gründen aufhören, berichtet das Blatt. Seitdem lebt er von seiner Rente und teilt sich mit seinem Lebensgefährten oder seiner Lebensgefährtin die Mietwohnung.



Mit 1750 Euro liegt er im belgischen Durchschnitt. Arbeitnehmer bekommen dort im Schnitt rund 1749 Euro brutto gesetzliche Rente, zeigt eine Auswertung des Anlageportals Curvo.

Die Miete frisst mehr als die Hälfte

Das Problem ist nicht die Rente, sondern die Miete. In Flandern kostet eine Wohnung im Mittel 925 Euro im Monat, wie der Sender VRT unter Berufung auf den aktuellen Mietbarometer meldet.



Für einen Alleinstehenden mit 1750 Euro blieben danach rechnerisch 825 Euro übrig. Davon müssen Heizung, Lebensmittel und Arztkosten bezahlt werden.



Eine Hinterbliebenenrente würde Dubois’ Partner in Belgien nur bekommen, wenn die beiden verheiratet sind. Wer lediglich als eingetragenes Paar zusammenlebt, geht leer aus, stellt die belgische Notarkammer klar.

Witwenrente in Deutschland: nur mit Trauschein

In Deutschland gilt dasselbe Prinzip. Witwen- oder Witwerrente zahlt die Rentenversicherung nur, wenn das Paar verheiratet war oder in einer eingetragenen Lebenspartnerschaft lebte.



Wer 30 Jahre ohne Trauschein zusammengelebt hat, bekommt nach dem Tod des Partners keinen Cent aus dessen Rente. Daran ändert auch eine gemeinsame Wohnung oder ein gemeinsames Konto nichts.



Auch beim Erben wird es teuer. Unverheiratete Partner erben nur mit Testament und fallen in die ungünstigste Steuerklasse III. Der Freibetrag liegt dann bei 20.000 Euro, Ehepartner haben 500.000 Euro.

Ehe kurz vor dem Tod? Vorsicht, Versorgungsehe

Wer spät heiratet, sollte eine Frist kennen. Hat die Ehe beim Tod weniger als ein Jahr gedauert, vermutet die Rentenversicherung eine sogenannte Versorgungsehe und zahlt in der Regel keine Witwenrente, wie gegen-hartz.de zusammenfasst.



Die Vermutung lässt sich widerlegen, etwa wenn der Partner völlig unerwartet bei einem Unfall stirbt. Bei einer bekannten schweren Krankheit wird es dagegen schwierig.

So viel Witwenrente gibt es 2026

In den ersten drei Monaten nach dem Tod zahlt die Rentenversicherung die volle Rente des Verstorbenen weiter. In diesem Sterbevierteljahr wird eigenes Einkommen nicht angerechnet.



Danach gibt es die große Witwenrente. Sie beträgt in der Regel 55 Prozent der Rente des Verstorbenen. Für Paare, die vor 2002 geheiratet haben und bei denen ein Partner vor dem 2. Januar 1962 geboren ist, sind es 60 Prozent.

Freibetrag: Ab 1122,53 Euro wird gekürzt

Eigenes Einkommen, auch die eigene Rente, wird auf die Witwenrente angerechnet. Seit 1. Juli 2026 bleiben 1122,53 Euro netto im Monat frei, wie t-online vorrechnet. Was darüber liegt, mindert die Witwenrente zu 40 Prozent.



Ein Beispiel: Eine Witwe hat 1500 Euro anrechenbares Einkommen. Sie liegt 377,47 Euro über dem Freibetrag, ihre Witwenrente sinkt um rund 151 Euro.

Wer früh krank wird, hat weniger

Dubois’ Fall wäre in Deutschland ein typischer Fall für die Erwerbsminderungsrente. Sie wird oft mit Abschlägen von bis zu 10,8 Prozent gekürzt und liegt meist deutlich unter einer Altersrente nach vollem Berufsleben.



Zum Vergleich: Wer mindestens 35 Versicherungsjahre hat, bekommt nach Abzug von Kranken- und Pflegeversicherung im Schnitt 1501 Euro, Männer 1679 und Frauen 1292 Euro. Das zeigt eine Ausarbeitung der Wissenschaftlichen Dienste des Bundestags.

Was Rentnerpaare jetzt klären sollten

Unverheiratete Paare sollten nüchtern rechnen, was einer allein zum Leben hätte. Reicht es nicht, ist die Heirat die einzige Möglichkeit, eine Witwenrente zu sichern. Ein Testament regelt zumindest das Erbe.



Mieter sollten prüfen, ob die Wohnung mit einer Rente zu halten ist. Wenn nicht, kann Wohngeld die Lücke verkleinern. Was sich dabei 2027 ändern soll, steht in diesem Überblick der Berliner Zeitung.



Wie viel im Todesfall tatsächlich bliebe, rechnen die Beratungsstellen der Deutschen Rentenversicherung kostenlos durch. Der Termin dauert eine Stunde. Patrick Dubois’ Sorge zeigt, warum er sich lohnt, solange beide noch leben.

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