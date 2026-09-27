Ohne Trump, ohne den Globalen Süden: Die Ukraine-Koalition wird immer europäischer und immer kleiner

Die UN-Debatte in New York hat gezeigt: Europa bleibt zwar an Kiews Seite, doch der Globale Süden geht zunehmend auf Distanz.

Wer hält noch zu Selenskyj? Außerhalb Europas schwindet die Unterstützung: etwa in Indien und Brasilien.

Die internationale Unterstützung für die Ukraine konzentriert sich zunehmend auf einen kleineren Kreis westlicher Staaten. Das zeigt eine gemeinsame Erklärung, die diese Woche bei der UN-Generalversammlung in New York von 51 Ländern unterzeichnet wurde. Die Unterzeichner fordern Russland zu einem sofortigen und bedingungslosen Waffenstillstand sowie zu ernsthaften Verhandlungen auf. Außerdem verlangen sie die Rückkehr verschleppter ukrainischer Zivilisten, insbesondere von Kindern, und unterstützen die freie Schifffahrt im Schwarzen Meer.

Auffällig ist vor allem, wer nicht unterschrieben hat. Die meisten Unterzeichner kommen aus Europa. Hinzu kommen einige G7-nahe Staaten wie Australien, Kanada, Israel, Japan, Neuseeland und Südkorea sowie Costa Rica, Honduras und Panama. Kein afrikanischer oder arabischer Staat und kein Land aus Süd- oder Südostasien schloss sich der Erklärung an. Auch die USA fehlen.

Von 141 auf 93 Stimmen

Der Wandel zeigt sich auch bei Abstimmungen der UN-Generalversammlung. Im März 2022 verurteilten 141 von 193 UN-Mitgliedern die russische Invasion. Im Februar 2023 stimmten erneut 141 Staaten für eine Resolution zugunsten eines gerechten Friedens und des russischen Rückzugs.

Bis Februar 2025 war die Unterstützung jedoch auf 93 Jastimmen gesunken; 18 Staaten stimmten dagegen, 65 enthielten sich. Die USA stimmten damals sogar gegen die ukrainisch-europäische Resolution.

Im Februar 2026 fiel das Ergebnis etwas günstiger aus: Eine Resolution für einen dauerhaften Frieden erhielt 107 Jastimmen, zwölf Neinstimmen und 51 Enthaltungen. Die USA enthielten sich. Zu den Ländern, die sich enthielten, gehörten wichtige Staaten des Globalen Südens wie Indien und Brasilien, aber auch Kasachstan und die Golfstaaten.

Damit zeigt sich: Viele Länder des Globalen Südens unterstützen weder eindeutig Russland noch die westliche Ukraine-Politik. Sie versuchen vielmehr, zwischen den Lagern zu bleiben.

Wirtschaftliche Interessen wichtiger als Ideologie

Untersuchungen deuten darauf hin, dass die Zurückhaltung des Globalen Südens eher mit Eigeninteresse als mit Sympathie für Moskau zu tun hat. Der Globale Süden hat den Westen genau beobachtet, als dieser seine Sanktionen abgeschwächt oder Ausnahmeregelungen hinzugefügt hat, um seinen eigenen Unternehmen zu ermöglichen, mit Russland Geld zu verdienen. Die Aushöhlung des 21. Sanktionspakets, um griechischen Tankern zu ermöglichen, weiterhin für Russlands Schattenflotte zu arbeiten, ist eines der eklatantesten Beispiele.

Eine Studie von Alessia Amighini und Alicia García-Herrero aus dem Jahr 2023 für den Brüsseler Thinktank Bruegel ergab, dass der stärkste Faktor dafür, ob ein Land sich bei Abstimmungen zur Ukraine der Stimme enthielt oder dagegenstimmte, darin bestand, wie viel es aus Russland importierte. Auch Verteidigungsbeziehungen zu Moskau, russische staatliche Beihilfen und die Mitgliedschaft an Chinas Belt-and-Road-Initiative erhöhten die Wahrscheinlichkeit einer Stimmenthaltung.

Brasilien steht beispielhaft für diese Politik. Präsident Lula da Silva erklärte bei den UN, es werde „keine Gewinner auf dem Schlachtfeld“ geben, und wirbt für eine Verhandlungslösung gemeinsam mit China und anderen Entwicklungsländern. Auch Indien versucht, zwischen den Lagern zu vermitteln. Das Land ist weiterhin stark von russischem Öl und russischer Militärausrüstung abhängig und beteiligt sich nicht an den westlichen Sanktionen gegen Russland.

Die veränderte Rolle der USA

Das Fehlen der USA bei der jüngsten Erklärung passt zur Politik der Trump-Regierung, stärker auf direkte Verhandlungen mit Russland und der Ukraine als auf eine breite westliche Koalition zu setzen.

US-Außenminister Marco Rubio traf am 23. September den russischen Außenminister Sergej Lawrow. Gesprächsthemen waren der Krieg in der Ukraine und die bilateralen Beziehungen zwischen Washington und Moskau.

Russland zeigt bislang keine Bereitschaft zu einem Waffenstillstand. Während der UN-Generalversammlung kam es zudem zu einer weiteren großen russischen Angriffswelle auf die Ukraine.

Europa als wichtigster verbliebener Unterstützer

Damit konzentriert sich die Unterstützung der Ukraine auf Europa und einige wenige Verbündete im Pazifik und in Lateinamerika. Gleichzeitig ist Europa zwar geschlossener als noch vor einem Jahr, aber die Gruppe der besonders aktiven Unterstützer ist deutlich kleiner geworden. Während unter Joe Biden die EU als Ganzes stark hinter der Ukraine stand, konzentriert sich die Unterstützung inzwischen stärker auf einzelne europäische Staaten.

Der Globale Süden wiederum vermeidet eine eindeutige Parteinahme überwiegend. Viele Staaten enthalten sich bei UN-Abstimmungen und verfolgen eigene wirtschaftliche und strategische Interessen. Die Vereinigten Staaten sind damit nicht mehr in der Lage, ihre Interessen gegenüber dem Globalen Süden deutlich zu machen. Zu stark sind diese Länder mittlerweile mit China und Russland verflochten.

Dieser Beitrag erscheint im Rahmen einer Kooperation zwischen der Ostdeutschen Medienholding und bne IntelliNews. Der Beitrag erschien zuerst hier auf Englisch.

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