Ohnmacht zwischen Wut und Würde: Ein ostdeutscher Kohlhaas und reihenweise tote Wessis

In seinem zartbitter-bösen Roman „K.“ streut der Leipziger Autor Hans Waal noch einmal ordentlich Salz in die offenen Wunden der Einheit. Das ist ein großer Spaß.

Westdeutsche werden diese Geschichte vielleicht nicht auf Anhieb mögen. Sie tauchen darin fast ausschließlich als Hochstapler oder Witzfiguren auf und rempeln sich als Betrüger oder Karrieristen durch den Nachwende-Osten. Und als ihnen endlich alle Posten und Grundstücke gehören, wundern sie sich auch noch über fehlende Dankbarkeit und trotzige Wähler. So weit – nur etwas zugespitzt – die historischen Tatsachen.