Schauspieler haben die Oscars, Musiker die Grammys und Fußballer den Ballon d’Or. Vergangene Nacht versammelte sich die internationale Fußballwelt im London Palladium, um bei der 70. Verleihung die besten Spielerinnen und Spieler des Jahres zu küren.



Bei den Männern gewann in diesem Jahr FC-Bayern-Spieler Harry Kane. Er ist der erste Engländer seit 25 Jahren, der den Ballon d’Or erhält, und wirkte bei der Preisverleihung entsprechend sprachlos. Der 33-Jährige setzte sich unter anderem gegen Lamine Yamal, Kylian Mbappé und Lionel Messi durch.



Alexia Putellas, Mittelfeldspielerin bei den London City Lionesses, siegte bei den Frauen. Für die 32-jährige Spanierin ist es bereits der dritte Titel: Schon 2021 und 2022 hatte sie den Ballon d’Or féminin gewonnen.

Natürlich schauten wir nicht nur auf die fußballerischen Leistungen, sondern vor allem auf die modischen. Während Männer auf roten Teppichen bekanntlich gern klassisch im schwarzen Anzug mit weißem Hemd erscheinen, hatte die Fußballwelt an diesem Abend einiges mehr zu bieten. Wer sich modisch richtig ins Zeug gelegt hat und wer leider gefloppt ist, zeigen wir in unserer Stilkritik.

Top: Der Star des Abends, Harry Kane, erscheint in zeitloser, schlichter Eleganz auf dem roten Teppich. Der FC-Bayern-Spieler trägt einen zweireihigen Smoking von Thom Sweeney mit schwarzer Fliege und einer Mohnblumen-Anstecknadel zum Gedenken an die gefallenen Soldaten des Commonwealth. Der Look ist zurückhaltend, überzeugt aber durch kleine Details wie die mit Satin überzogenen Knöpfe. Seine Frau Katie führt den Black-Tie-Look mit einem schulterfreien schwarzen Satinkleid fort. Ein wahrer Gewinnerlook. © Starface/Imago

Top: Die Frau des Abends, Alexia Putellas, strahlt zwischen den vielen schwarzen Anzügen in einem hellgelben Kleid. Mit V-Ausschnitt, Raffung an der Taille und Federdetails bringt sie eine erfrischende Leichtigkeit auf den roten Teppich. Die Federn verleihen dem Look etwas Verspieltes, ohne ihm die Eleganz zu nehmen. Ein leichter Schlitz gibt den Blick auf ihre passenden cremefarbenen Absatzschuhe frei. Den Ballon d’Or der Frauen gewann Putellas an diesem Abend bereits zum dritten Mal – auch modisch gehört sie für uns zu den Gewinnerinnen. © NurPhoto/Imago

Top: FC-Bayern-Spieler Michael Olise landet zwar nur auf Platz neun der Ballon-d’Or-Rangliste, erhält von uns aber definitiv die Trophäe für den bestgekleideten Mann des Abends. Wenn der 24-Jährige neben dem Fußball eines kann, dann sind es Oversize-Anzüge. Auch er folgt dem unausgesprochenen Dresscode der zweireihigen Blazer – allerdings in einer asymmetrischen Ausführung mit silbernen Knöpfen. Die weite Anzugshose mit Stickereien an den Hosenbeinen fällt locker auf seine Schuhe. Gerade die ungewöhnlichen Details geben dem klassischen Anzug eine eigene Note und unterstreichen sein modisches Gespür, das er schon in den vergangenen Monaten unter Beweis stellte. © Cover-Images/Imago

Flop: Fußballlegende Lothar Matthäus hatte für die Ballon-d’Or-Entscheidung den richtigen Riecher. Als Favoriten nannte er die beiden Bayern-Spieler Michael Olise und Harry Kane – Letzterer ging später als Gewinner hervor. Bei seiner modischen Wahl fehlte ihm dieser Riecher allerdings offenbar. Sein klassischer schwarzer Anzug ist ein Look, den man auf dem roten Teppich schon zuhauf gesehen hat: erwartbar und etwas mutlos. Wie so oft steht er beispielhaft für die fehlende Kreativität der Männer bei solchen Anlässen. Begleitet wurde Matthäus von seiner Freundin Theresa Sommer. Die 27-Jährige trug ein schwarzes Satinkleid, dazu eine Chanel-Tasche und Sandaletten von Mach & Mach. © Psnewz/Imago

Top: Lamine Yamal bringt mit seinem eigens für ihn angefertigten Chanel-Anzug jugendlichen Wind in die Fußballmode. Wie Michael Olise entscheidet er sich für einen schwarzen Anzug im Oversize-Schnitt mit verkürztem Blazer. Dazu trägt der 19-Jährige eine ebenfalls schwarze Fliege. Man könnte meinen, dass er damit im Meer aus schwarzen Anzügen und Kleidern untergeht. Doch die große rosafarbene Ansteckblume an seiner linken Brust weiß das zu verhindern: Mit ihren federartigen Blüten ist sie der Blickfang des Looks. Yamal zeigt, dass es für einen auffälligen Auftritt nicht immer Farbe von Kopf bis Fuß braucht. Pluspunkte gibt es von uns für Kreativität – und für einen gelungenen Look. © Anadolu Agency/Imago

Top: Black Tie? Nicht mit Ballon-d’Or-Titelverteidiger Ousmane Dembélé. Der Spieler von Paris Saint-Germain entschied sich für einen herbstlichen Look in Burgunderrot – von Kopf bis Fuß. Sein eleganter Anzug von Zegna sitzt leicht oversized, Hemd und Fliege greifen denselben Farbton auf. Wir haben nichts auszusetzen: Mut zur Farbe zahlt sich manchmal aus, auch wenn es nur eine einzige ist. Einzig die Sonnenbrille hätte Dembélé für den roten Teppich absetzen können. © Starface/Imago

Top: Die Frauen des Chelsea Football Clubs lassen auf dem roten Teppich nichts zu wünschen übrig. Veerle Buurman, Manaka Matsukubo, Hannah Hampton und Melvine Malard überzeugen mit ganz unterschiedlichen Looks und zeigen: Was ihre männlichen Kollegen können, können sie schon lange. Besonders Hannah Hampton ist in ihrem schwarzen Kleid mit tiefem V-Ausschnitt ein Blickfang. Dazu trägt die Torhüterin ihre langen blonden Haare in Locken. Im vergangenen Jahr erhielt die 25-Jährige die begehrte Auszeichnung als beste Torhüterin. Teamkollegin Melvine Malard setzt dagegen auf einen Anzuglook: Sie überzeugt im altrosafarbenen Blazer mit weißem Hemd und schwarzer Schnurkrawatte. © IMAGO/LounisPhotography/ABACA

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