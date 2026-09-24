Kein Drama, kein Rosenkrieg: Zuletzt sorgten einige harmonisch verlautbarte Trennungen in deutschen Promi-Kreisen für Schlagzeilen. Oliver Pocher sieht dahinter eine Strategie.

Mancher reibt sich verwundert die Augen ob des jüngsten Trennungs-Wordings im deutschen Promizirkus. Via Instagram gaben Paare wie die Carpendales oder Sarah Connor und Florian Fischer Statements ab, die sich so harmonisch lasen wie ein Rosamunde-Pilcher-Roman.



Bei Sängerin Sarah Connor war von einer Beziehung die Rede, die „ihre Form verändert“ habe. Sie und ihr Mann Florian Fischer seien „kein klassisches Ehepaar mehr“, man teile aber nach wie vor Tisch und Bett: „Wenn wir Lust haben, schlafen wir auch noch miteinander.“

Bei Annemarie und Wayne Carpendale besagte das selbstverfasste Drehbuch ihres Auseinandergehens, man sei zwar seit Anfang dieses Jahres kein Paar mehr, aber das merke man kaum. Denn man verstehe sich nach wie vor sehr gut, lebe weiterhin unter einem Dach, sei Familie: „Wir tragen unsere Ringe und sind ein ziemlich gutes Team.“

Beifall von den Followern, Kritik von Pocher

Von ihren Followern bekommen die frisch Entzweiten für ihren Umgang mit der Trennung viel Beifall. Vor allem für die gemeinsamen Kinder sei das eine gute Lösung. „Trennung muss nicht immer mies ausgehen“, schreibt ein User an Wayne Carpendale.

Zustimmung wird geprüft...

Den Frieden stört nun ausgerechnet Oliver Pocher, der selbst mal mit Annemarie Carpendale zusammen war, als diese noch Warnkross hieß und beide beim Musiksender Viva arbeiteten.

In seinen Instagram-Storys stichelt der Comedian gegen die ganz ohne öffentlichen Krach abgelaufenen Trennungen von Sarah Connor und den Carpendales. Entsprechende Medienberichte à la „Die neue Eheformel lautet Trennung: Sarah Connor und die Carpendales machen es ganz ohne Rosenkrieg“, kommentiert Pocher mit spitzer Zunge.

„Absolut. Die sind alle so glücklich und haben sich nie gestritten“, so der Comedian sarkastisch. „Sind nie fremdgegangen und sind immer noch total happy. Auf Instagram und für Werbung und Image. Verlogen bis zum Gehtnichtmehr.“

Pocher selbst kann man ohne Untertreibung als Trennungsfachmann bezeichnen. Der 48-Jährige war von 2002 bis 2004 mit Annemarie Warnkross und von 2005 bis 2009 mit Monica Ivancan liiert. 2010 heiratete er Sandy Meyer-Wölden, mit der er drei Kinder hat. Die Trennung wurde im April 2013 bekannt gegeben.

Danach war Pocher einige Zeit mit der Tennisspielerin Sabine Lisicki liiert, bevor er bei Tinder die Visagistin Amira Aly kennenlernte, die er 2019 heiratete und mit der er zwei Söhne hat.

Im gemeinsamen Podcast gab das Paar im August 2023 seine Trennung bekannt. Diese lief mit viel schmutziger Wäsche ab – unter den Augen der Öffentlichkeit. Pocher zeigte sich verletzt und teilte immer wieder spitzzüngige Kommentare gegen seine Ex-Frau und deren vermeintliche und tatsächliche neue Partner aus.

Zustimmung wird geprüft...

Gut möglich also, dass er es tatsächlich für unwahrscheinlich hält, wie harmonisch andere Promi-Trennungen so ablaufen. Immerhin pflegt er zu seiner Ex Sandy Meyer-Wölden inzwischen einen guten Kontakt, auch wenn die Trennung alles andere als einfach war.

Einen Punkt hat der Comedian mit seiner Stichelei, wenn man sich so den Instagram-Account von Wayne Carpendale anschaut. Der 49-Jährige macht dort seit der Bekanntgabe der Trennung ziemlich viel Beziehungs-Aus-Content. Mitternachtsgedanken, Trennungskunde, Datingverhalten – das komplette Programm.

Auch Werbepartner freuen sich: Unter dem Claim „Szenen einer Ehe“ baut Carpendale, Stichwort Midlife Crisis, einen Sportwagen von Lego zusammen. Und Sarah Connor? Die hat ihr wortreiches Statement zum Irgendwie-Ehe-Aus so beendet: „Mehr werdet ihr von mir hier darüber nicht hören. Aber wer weiß … vielleicht auf der nächsten Platte.“

Ihre Meinung ist uns wichtig. Senden Sie uns Ihr Feedback zu diesem Artikel an: briefe@berliner-zeitung.de

Lesen Sie mehr zum Thema