Olympia-Aus für Berlin: „Trauriger Tag für Berlin und Ostdeutschland“

Berlin zieht sich aus dem Wettbewerb mit München und der Köln-Rhein-Ruhr-Region um die deutsche Bewerbung für Olympia zurück.

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Aus der Traum: Eine Bärenfigur hält die olympischen Ringe hoch.

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Berlin zieht seine Bewerbung um die Austragung der Olympischen und Paralympischen Spiele 2036, 2040 beziehungsweise 2044 zurück. Darüber hat der Regierende Bürgermeister Kai Wegner (CDU), die Senatorin für Inneres und Sport, Iris Spranger (SPD), und der Olympia-Beauftragte des Landes Berlin, Kaweh Niroomand, am Donnerstag informiert.

„Heute ist ein trauriger Tag für Berlin, ein trauriger Tag für Ostdeutschland“, sagte Wegener auch mit Blick auf Rostock und Leipzig, die in das Konzept eingeschlossen warn. Berlin habe die besten Aussichten gehabt, die deutsche Bewerbung für die Spiele ins Rennen zu schicken. Die Hauptstadt habe gegenüber den Mitbewerbern München, Köln-Rhein-Ruhr die größte internationale Strahlkraft besessen. Allerdings hätte die großen Sportverbände als Entscheider die Berlin-Wahl abwarten wollen.

Wegner sagte, nach der Absage der Berliner Linken-Chefin Elif Eralp am Dienstag an eine Bewerbung, sei eine Bewerbung aussichtslos gewesen. Das hätten die Sportverbände signalisiert. Jetzt wolle man München oder Köln-Rhein-Ruhr im Fall einer Nominierung durch den Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB) unterstützen.

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