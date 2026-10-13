Omega-3 fürs Immunsystem? Neue Studie zeigt, wie Fischöl die eigenen Killerzellen bremst

Die Nasen laufen wieder, und in vielen Küchen steht die Dose mit den Fischöl-Kapseln neben dem Kaffeepulver. Omega-3 soll das Herz schützen und die Abwehrkräfte durch den Herbst bringen.



Ausgerechnet beim Immunsystem gibt es aber einen Haken. Forschende der Yale University haben im Sommer eine Studie veröffentlicht, nach der mehrfach ungesättigte Fettsäuren die Krebsabwehr des Körpers ausbremsen können. Zumindest bei Mäusen mit Darmkrebs.



Die Autoren fordern deshalb selbst mehr Aufklärung über mögliche unbeabsichtigte Folgen der Präparate. Für eine Grundlagenstudie ist das ein ungewöhnlich deutlicher Satz. Fischöl-Kapseln gehören laut Verbraucherzentrale zu den meistgekauften Nahrungsergänzungsmitteln überhaupt.

Killerzellen: die Schnelleingreiftruppe des Immunsystems

Natürliche Killerzellen gehören zu den weißen Blutkörperchen. Sie patrouillieren durch den Körper und schlagen sofort zu, wenn sie eine virusbefallene oder entartete Zelle entdecken.



Auf Antikörper müssen sie dafür nicht warten. Deshalb gelten sie als erste Verteidigungslinie gegen Infekte und beginnenden Krebs.

Yale-Studie: Fettsäuren legen die Killerzellen lahm

Das Team um den Pharmakologen Yi Luan wollte wissen, was mehrfach ungesättigte Fettsäuren mit diesen Zellen anstellen. Gemeint sind Omega-3- und Omega-6-Fettsäuren, wie sie in Fisch und Pflanzenölen stecken.



Das Ergebnis: Die Fettsäuren dringen in die Killerzellen ein und drosseln dort einen zentralen Stoffwechselschalter namens mTORC1. Ohne ihn fehlt den Zellen die Energie zum Töten.



Man kann es sich vorstellen wie einen Wachmann, dem jemand Schlafmittel in den Kaffee gerührt hat. Er steht noch auf seinem Posten. Er schlägt nur keinen Alarm mehr.

Das Protein LRP5 öffnet die Tür

Um in die Zelle zu gelangen, brauchen die Fettsäuren einen Türsteher: das Transportprotein LRP5. Dieselbe Arbeitsgruppe hatte schon 2024 im Fachblatt „Nature Communications“ gezeigt, dass Omega-3-Fettsäuren genau diesen Transporter brauchen, um mTORC1 zu hemmen.



Schalteten die Forschenden LRP5 in den Killerzellen von Mäusen genetisch aus, wurden die Zellen wieder scharf. Sie töteten Darmkrebszellen effektiver, die Tumore wuchsen langsamer. So beschreibt es das US-Fachportal GEN.



Den Gegenversuch lieferten Mäuse mit intaktem LRP5. Bekamen sie Futter ganz ohne mehrfach ungesättigte Fettsäuren, waren auch ihre Killerzellen angriffslustiger. Die Tumore wuchsen ebenfalls langsamer.



Die Arbeit erschien in der Fachzeitschrift „Science Signaling“. Die Autoren nennen LRP5 einen Immun-Checkpoint, also eine eingebaute Bremse der Abwehr.

Omega-3 und Krebs: Was Studien am Menschen zeigen

Mäuse sind keine kleinen Menschen. Die entscheidende Frage lautet also, ob sich der Effekt auch bei uns zeigt.



Einen Hinweis gibt es. Australische Forscher stellten bereits 2008 fest, dass Menschen, die über längere Zeit mit Omega-3 angereicherte Lebensmittel aßen, weniger Killerzellen im Blut hatten. Je mehr der Fettsäuren in ihren roten Blutkörperchen steckten, desto niedriger lag die Zahl.



Weniger Killerzellen bedeuten allerdings noch nicht mehr Krebs. Das zeigt die bislang größte Studie zum Thema, VITAL aus den USA mit knapp 26.000 Teilnehmenden.



Wer dort gut fünf Jahre lang täglich ein Gramm Omega-3 schluckte, erkrankte etwa genauso oft an Krebs wie die Placebo-Gruppe: 820 gegenüber 797 Fällen. Das geht aus der Auswertung im „New England Journal of Medicine“ hervor.

Eine Zusatzauswertung deutete in der Omega-3-Gruppe einen leichten Anstieg an. Statistisch belastbar war er laut Healio aber nicht.



Und es gibt Gegenbefunde. Eine Studie aus China fand 2024 bei Mäusen mit schwarzem Hautkrebs, dass die Omega-3-Fettsäure DHA Killerzellen sogar stärkt.

Fischöl-Kapseln: Wer sie wirklich braucht

Die Kapsel hatte es schon vor Yale schwer. Die Verbraucherzentrale hält Fischöl-Präparate für gesunde Menschen für überflüssig, vor allem wenn sie regelmäßig Fisch essen. Einen Nutzen für Herz und Gefäße sehen die Verbraucherschützer in aktuellen Studien ebenfalls nicht.



Stiftung Warentest kam bereits 2020 zu einem ähnlichen Urteil: Für eine gesunde Ernährung seien die Kapseln überflüssig, berichtete damals die „Pharmazeutische Zeitung“.



Eine Ausnahme nennt die Verbraucherzentrale: Schwangeren, die seltener als zweimal pro Woche Fisch essen, wird eine Ergänzung mit 200 Milligramm DHA empfohlen.



Allen anderen raten die Verbraucherschützer zu ein bis zwei Portionen Fisch pro Woche, am besten fettreichen Seefisch, dazu Raps- oder Leinöl in der Küche.



Wer Omega-3 auf ärztlichen Rat nimmt oder gerade eine Krebstherapie macht, sollte die Kapseln nicht auf eigene Faust absetzen. Die Studie ist ein guter Anlass für das nächste Arztgespräch.

Fazit: Hering statt Kapseldose

Die Yale-Studie ist kein Grund zur Panik, wohl aber einer, die Kapseldose vor dem Winter kritisch anzuschauen. Noch ist offen, wie LRP5 in menschlichem Gewebe gesteuert wird. Genau das wollen die Forschenden als Nächstes klären.



Der Hering auf dem Brötchen liefert dieselben Fettsäuren, dazu Eiweiß und Vitamin D. Ein Wundermittel hat ihn bislang auch noch niemand genannt.

Ihre Meinung ist uns wichtig. Senden Sie uns Ihr Feedback zu diesem Artikel an: briefe@berliner-zeitung.de

Lesen Sie mehr zum Thema