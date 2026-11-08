Katharina Schultens, was verspricht der Open Mike für das Lesen von morgen?

Im Heimathafen war der Wettbewerb lange zu Hause, bald steigt der Open Mike an neuem Ort mit noch mehr Publikumsbeteiligung. Und sonst so?

Der Open Mike ist als Wettbewerb für junge Literatur nicht nur beim Berliner Publikum etabliert, sondern auch interessant für Verlage und Literaturagenten, denn hier lesen die Bestsellerautoren und Preisträgerinnen von morgen. Dennoch hat sich in drei Jahrzehnten eine Menge verändert. Wir fragen die Leiterin des Hauses für Poesie, Katharina Schultens: Was ist das Besondere, wenn an diesem Sonnabend das Wettlesen zum 34. Mal startet?

Katharina Schultens: Der Open Mike ist seit 1993 ein Seismograf für die Literatur von morgen. Viele heute etablierte Menschen standen hier erstmals auf einer großen Bühne, da kann man im deutschsprachigen Literaturbetrieb einmal durchzählen und findet wirklich viele Namen verschiedenster Generationen.



Auch über den Wettbewerb hinaus suchen wir immer nach den „neuen Leuten“. Zum Auftakt des Wochenendes organisieren wir daher mit der Berliner Literaturkonferenz und radio3 eine Paneldiskussion darüber, welche Bedingungen der schreibende, lesende und kuratierende Nachwuchs heute hat. Wie gibt man Talenten Räume, in denen sie sich erproben, mitentscheiden und sichtbar werden können?

Sehr gut passt dazu unser neuer Ort: In diesem Jahr zieht der Open Mike erstmals ins PopUp der Amerika-Gedenkbibliothek. Über diese Kooperation mit der ZLB freuen wir uns sehr: Sie öffnet den Wettbewerb in die Stadtgesellschaft und erweitert ihn. Mit Ruth Klinkenberg ist nun eine Buchhändlerin und Vertreterin des Freundeskreises der ZLB neu in der Jury. Außerdem kann das Publikum vor Ort erstmals mitwählen, die ausgezeichnete Person gewinnt eine eigene Lesung in der ZLB.

15 Minuten Lesezeit, dann klingelt der Wecker

Das Wettbewerbsverfahren ist seit 1993 eingeübt: Aus mehr als 500 Einsendungen hat die Vorjury zwölf für das Finale ausgewählt. Es gibt pro Lesung 15 Minuten, um Publikum und Jury zu überzeugen, dann klingelt ein Wecker.

Bei aller Vorfreude müssen wir über die Zukunft sprechen. Auch in diesem Jahr kann der Wettbewerb nur durch einmalige zusätzliche Mittel stattfinden, für 2027 fehlt wieder Geld. Wir können voraussichtlich nur weitermachen, wenn wir die Poesie in unserem Programm weiter kürzen, das wollen wir nicht. Nach 33 Jahren darf ein zentraler Ort für den literarischen Nachwuchs nicht jedes Jahr wackeln: Der Open Mike braucht endlich eine verlässliche Finanzierung.

Open Mike 13.11., 17 Uhr, Diskussion: Die neuen Leute. 19 Uhr, Open-Mike-Gewinner von 2023 und 2022 lesen aus ihren Büchern: Patrick Holzapfel und Miedya Mahmod. 14.11., 11–19 Uhr, Wettbewerb und Preisverleihung. AGB Pop-Up, Eva-Mamlok-Platz 1, 10961 Berlin

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