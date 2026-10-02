Im Chemiepark Leuna verlassen die letzten Produkte das Werk von Leuna Polyamid, 440 Menschen verlieren ihren Job. Das BSW nennt die Pleite eine „ganz bittere Nachricht zum Tag der Deutschen Einheit“. Schuld seien Ministerpräsident Sven Schulze und Kanzler Friedrich Merz, beide CDU.



„Operation gelungen, Patient tot“, sagt Thomas Schulze, Fraktionschef des BSW im Magdeburger Landtag, exklusiv der Ostdeutschen Allgemeinen Zeitung und der Berliner Zeitung. „Ist das die Vorstellung der Bundesregierung von der Vollendung der Einheit?“



Die Energiepolitik der Bundesregierung ruiniere die ostdeutsche Industrie, sagt Schulze. Seine Forderung: „Wir brauchen die Rückkehr zu billiger Energie.“

440 Kündigungen bis Ende Januar wirksam

Das Amtsgericht Halle hat am 1. Oktober das Insolvenzverfahren über die Leuna-Polyamid GmbH eröffnet. Das meldet das Fachportal INDat. Insolvenzverwalter ist Lucas Flöther.



Die rund 440 Beschäftigten bekommen noch im Oktober ihre Kündigungen. Wirksam werden die meisten Ende Januar. Bis dahin fahren sie die Anlagen herunter, reinigen und sichern sie.



Leuna Polyamid hatte erst im April das Geschäft der insolventen Domo Leuna übernommen. Leuna war einst der größte Chemiestandort der DDR.

80 Millionen Euro vom Land - ohne Käufer

Für Sachsen-Anhalt ist das Aus teuer. Das Land hatte den Notbetrieb nach der Domo-Pleite mit knapp 80 Millionen Euro finanziert, wie der MDR berichtete.



Ein verbindliches Kaufangebot gab es am Ende nicht. Das sichere Herunterfahren könnte laut Landesverwaltungsamt weitere 30 Millionen Euro kosten.



Auch die Nachbarn im Chemiepark trifft die Stilllegung. Sie verlieren einen Großabnehmer für Ammoniak, Wasserstoff und Dampf.

BSW fordert „Landesgesellschaft Leuna“

Bund und Land dürften nicht nur „dabei zu schauen, wie in Leuna nach und nach die Lichter ausgehen“, sagt Schulze. Das BSW will eine Debatte über eine Landesgesellschaft, die den Firmen mit Hilfe des Bundes „unter die Arme greift“.



Vor den Russland-Sanktionen seien die Unternehmen in Leuna „durchweg profitabel“ gewesen, sagt Schulze. Jetzt nähmen ihnen die Energiekosten „die Luft zum Atmen“.

Faktencheck: Was wirklich zur Pleite führte

Ganz aus der Luft gegriffen ist das nicht. Das Domo-Werk rutschte in der Energiepreiskrise 2022 in die Verlustzone, berichtete das Handelsblatt. Im Mai 2025 schrieb es nach Firmenangaben aber wieder schwarze Zahlen.



Die erste Pleite an Weihnachten 2025 ging laut dem Blatt vor allem auf die Überschuldung des belgischen Mutterkonzerns zurück. Domo selbst nannte außerdem schwache Nachfrage, hohe Energiekosten und billige Polyamid-Importe aus China.



Die Auffanggesellschaft stolperte dann über einen neuen Schock. Der Iran-Krieg trieb seit Februar die Preise für Energie und Rohstoffe, Lieferanten verlangten Vorkasse, so das Fachmagazin Chemietechnik.



Bei den Energiekosten hat Schulze einen Punkt: Der Industriestrompreis des Bundes kommt für Leuna zu spät, Anträge sind erst ab Anfang 2027 möglich.

Was das BSW in Magdeburg vorhat

Das BSW will die „neuen Mehrheiten“ im Landtag nutzen, damit sich Sachsen-Anhalt im Bund „vehement für ein Ende der Russland-Sanktionen einsetzt“.



Bei der Wahl am 6. September wurde die AfD mit 43,8 Prozent stärkste Kraft. Die CDU stürzte auf 17,2 Prozent. Das BSW schaffte mit 5,3 Prozent knapp den Einzug und könnte nun den Ausschlag geben.



Über Sanktionen gegen Russland entscheiden allerdings die EU-Staaten gemeinsam und nur einstimmig. Trotzdem kann Magdeburg über den Bundesrat Druck machen, mehr aber auch nicht.

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