Neuseeland beteiligte sich erstmals an einem weltweiten Einsatz von Europol gegen Drogenhändler. Insgesamt stellten die Beamten knapp 250 Kilogramm Rauschgift sicher.

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Neuseelands Polizei hat bei internationalen Ermittlungen gegen Drogenhändler im Darknet knapp 250 Kilogramm Rauschgift sichergestellt. Ein Teil der Drogen war in Verpackungen handelsüblicher Instantsuppen versteckt. Die Polizei veröffentlichte am Mittwoch die Ergebnisse der monatelangen Ermittlungen. Im Zusammenhang damit wurden in Neuseeland 13 Menschen festgenommen.

Mit der Operation TorNado beteiligte sich Neuseeland erstmals an einem weltweiten Einsatz der EU-Polizeibehörde Europol gegen den Drogenhandel im Darknet. Ermittler aus 13 weiteren Ländern wirkten mit.

Die neuseeländischen Ermittler trugen nach Angaben der Polizei dazu bei, einen der größten im Land ansässigen Drogenlieferanten auszuschalten. Zudem halfen sie, einen der aktivsten international tätigen Drogenanbieter im Darknet zu identifizieren.



Die Händler nutzen nach Angaben der Polizei für ihre Geschäfte Handelsplattformen im Internet und verschlüsselte Kommunikationsdienste, um weitgehend anonym zu bleiben. Die Behörden stellten außerdem Kryptowährungen im Wert von einer halben Million neuseeländischen Dollar sicher, umgerechnet rund 250.000 Euro.

Rauschgift in Verpackungen für Zwiebelsuppe

Bereits im November 2024 waren Ermittler in Auckland auf zahlreiche mit Drogen gefüllte Tütchen gestoßen. Darunter waren Verpackungen für Zwiebelsuppenpulver, das in Neuseeland auch zur Zubereitung eines beliebten Dips verwendet wird, sowie für Cremesuppen mit Meeresfrüchten.

Nach Angaben der Kriminalpolizei entspricht die insgesamt sichergestellte Rauschgiftmenge mehreren Millionen Einzeldosen verschiedener Drogen. Das in Auckland verpackte Rauschgift sei für den neuseeländischen Markt bestimmt gewesen. Wie viele der Tütchen ihre Empfänger erreichten, ist der Polizei nicht bekannt.

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