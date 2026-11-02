„Opposition ist eben auch ein Weg“: Giffey stellt sich gegen Eralp – und Pistorius springt ihr bei

Sie hat Berlin schon einmal mit Grünen und Linken regiert. Jetzt will Franziska Giffey genau dieses Bündnis verhindern.



Wenige Stunden vor dem Start der Koalitionsverhandlungen ging die Noch-Wirtschaftssenatorin heute im „Morgenmagazin“ auf Distanz zur Linken. Scheitere Rot-Grün-Rot und auch ein Bündnis mit CDU und Grünen, „dann ist die Opposition eben auch ein Weg“, sagte Giffey.



Heute kommen Linke, Grüne und SPD im Abgeordnetenhaus zusammen, um eine Regierung zu bilden, an deren Spitze Elif Eralp stehen soll. Sie wäre die erste Regierende Bürgermeisterin der Linkspartei. Doch gegen das Bündnis formiert sich prominenter Widerstand aus der SPD, der bis ins Bundeskabinett reicht.

Offener Brief: Mit mehr als 1000 Unterschriften

Giffey gehört zu den Unterzeichnern des offenen Briefes „Nicht um jeden Preis“. Geschrieben haben ihn SPD-Mitglieder, gerichtet ist er an die eigene Partei. Auf einer eigenen Website können Genossen aus ganz Deutschland unterschreiben.



Wie schnell sich der Protest ausbreitet, zeigen die Zahlen. Am Samstagmittag standen 88 Namen unter dem Brief, am Sonntagvormittag 493. Heute Vormittag waren es mehr als 1000. Auch wenn das bei bundesweit rund 348.000 SPD-Mitgliedern nur ein kleiner Bruchteil ist: Auf der Liste stehen immerhin Ex-Parteichef Sigmar Gabriel und Ex-Gesundheitsminister Karl Lauterbach, dazu mehrere Bundestagsabgeordnete und viele Mitglieder von der Basis.



Ein Nein zur Linkspartei insgesamt soll der Brief ausdrücklich nicht sein. Die Unterzeichner loben sogar die Zusammenarbeit von SPD und Linken unter Ministerpräsidentin Manuela Schwesig in Mecklenburg-Vorpommern. Ihr Nein gelte allein dem Berliner Landesverband „in seinem heutigen Zustand“.



Statt Rot-Grün-Rot fordern sie, andere Regierungsmodelle mit allen demokratischen Kräften zu prüfen. Den Gang in die Opposition nennen sie „keine Schande“. Der letzte Satz liefert den Titel: Wer regiert, könne Verbesserungen schaffen, „aber nicht um jeden Preis“.

Pistorius: „Nicht das, was die SPD unterstützen sollte“

Das größte Gewicht bringt Boris Pistorius ein. Der Verteidigungsminister sagte am Sonntagabend in der ZDF-Sendung „Berlin direkt“, er habe den Aufruf ebenfalls unterzeichnet. Eine Koalition mit den Linken in Berlin sei „nicht das, was die SPD unterstützen sollte“.



Formal entscheidet der Landesverband, und SPD-Chef Lars Klingbeil, seit dem Rücktritt von Bärbel Bas im Oktober allein an der Parteispitze, hat sich zu Berlin bisher nicht offiziell geäußert. Hinter den Kulissen werde aber längst auf allen Ebenen geredet, deutete Pistorius an.



Im Brief taucht der Minister sogar namentlich auf. Laut den Unterzeichnern soll die erst im Juni geschlossene Kooperation zwischen Senat und Bundeswehr gekündigt werden. Für die „Partei der Zeitenwende“ sei das nicht vereinbar.

Antisemitismus und Eralps Angst

Im Zentrum steht der Antisemitismus. Am 8. Oktober hatten sich Linke, Grüne und SPD auf eine gemeinsame Erklärung geeinigt. SPD und Grüne hatten sie zur Bedingung für die Sondierungen gemacht.



Neuen Zündstoff lieferte vergangene Woche der „Spiegel“. Laut dem Bericht sieht Eralp die Sicherheit ihrer Familie in Gefahr, wenn sie sich ausdrücklich zu einem bekannten Palästina-Aktivisten äußert. Der Verfassungsschutz ordnet den Mann dem Umfeld der Terrororganisation PFLP zu.



Die Passage stammt aus internen Anmerkungen, die versehentlich beim Magazin landeten. Der Brief leitet daraus eine „massive Befangenheit“ ab, die mit der Verantwortung für die Sicherheit der Stadt unvereinbar sei.

Krach und Eralp halten dagegen

Berlins SPD-Landeschef Steffen Krach verteidigt die Sondierungsergebnisse. Gerade beim Antisemitismus und beim Kampf gegen Organisierte Kriminalität sei man weit gekommen.



Eralp hat zugesagt, sich extremistischen Kräften entgegenzustellen. Zu ihren Notizen erklärte sie, sie folge dem Rat der Sicherheitsbehörden, keine Einzelpersonen zu nennen.



Das stärkste Argument der Linken ist das Wahlergebnis. Am 20. September wurde sie mit 25,7 Prozent erstmals stärkste Kraft. Die SPD fiel mit 12,1 Prozent auf ihr schlechtestes Berliner Ergebnis. Das bestreitet auch Giffey nicht. „Doch, ich akzeptiere sehr wohl einen Wählerwillen“, sagte sie dem Morgenmagazin.

Giffey über Eralp: „Wer steht hinter ihr?“

Die Zweifel überwiegen dennoch. Seit ihrer Zeit als Regierende Bürgermeisterin von 2021 bis 2023 habe sich die Berliner Linke „sehr, sehr stark verändert“, sagt Giffey. Offene Fragen sieht sie vor allem beim Umgang mit Antisemitismus und Organisierter Kriminalität.



Eralp selbst spricht sie den guten Willen nicht ab. „Aber die Frage ist: Wer steht hinter ihr? Stehen alle hinter ihr?“ An den Verhandlungen nimmt Giffey nicht teil. Die Leitung der Arbeitsgruppe Wirtschaft hatte sie am Donnerstag abgelehnt.

Am Ende entscheidet die SPD-Basis

Rechnerisch hat Berlin zwei Optionen. Rot-Grün-Rot käme im Abgeordnetenhaus auf 91 der 153 Sitze, ein Bündnis aus CDU, Grünen und SPD auf 79. Für die Mehrheit reichen 77. Mit der AfD will keine Partei koalieren.



Die Linke hat sich am Samstag auf ihrem Parteitag in Lichtenberg festgelegt. Bis zum Jahreswechsel soll die neue Regierung stehen.



Das letzte Wort hat die Berliner SPD-Basis in einem verbindlichen Mitgliedervotum. Giffey begrüßt das. Sie verlangt ergebnisoffene Verhandlungen und notfalls Gespräche über Schwarz-Grün-Rot.

Ihre Meinung ist uns wichtig. Senden Sie uns Ihr Feedback zu diesem Artikel an: briefe@berliner-zeitung.de

Lesen Sie mehr zum Thema