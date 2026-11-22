Der Volksaufstand vor 70 Jahren gegen die sowjetisch-kommunistische Herrschaft war bestimmend für den Werdegang der beiden heutigen Gegenspieler.

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Der 70. Jahrestag des Ungarnaufstandes am 23. Oktober 2026 war ein großer Erinnerungstag. In fast allen ungarischen Städten gab es Erinnerungsversammlungen, Fackelumzüge und Politikeransprachen. In Ungarn selbst wird das historische Ereignis vielsagend als „Revolution und Freiheitskampf“ bezeichnet.