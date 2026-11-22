Der 70. Jahrestag des Ungarnaufstandes am 23. Oktober 2026 war ein großer Erinnerungstag. In fast allen ungarischen Städten gab es Erinnerungsversammlungen, Fackelumzüge und Politikeransprachen. In Ungarn selbst wird das historische Ereignis vielsagend als „Revolution und Freiheitskampf“ bezeichnet.
Ungarnaufstand
Orbán und Magyar: Die Erinnerung an 1956 als politischer Karrierebeschleuniger
Der Volksaufstand vor 70 Jahren gegen die sowjetisch-kommunistische Herrschaft war bestimmend für den Werdegang der beiden heutigen Gegenspieler.
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Budapest Ende Oktober: Ungarische Nationalisten feiern den 70. Jahrestag der Volkserhebung.
© Bianca Otero/imago