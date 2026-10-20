Orchester spielen nur zu zwei Prozent Komponistinnen: Ein Berliner Festival hält dagegen

Man stelle sich einen Buchladen vor, in dem 98 von 100 Büchern von Männern stammen. In der Klassikwelt ist das Alltag. Laut einer Studie von 2021, die das Programm von 120 deutschen Profi-Orchestern ausgewertet hat, kamen Werke von Komponistinnen in den Abonnementreihen auf weniger als zwei Prozent.



Beethoven, Brahms, Bruckner, dazwischen mal eine Komponistin als „Frauentagsgeste“. Dabei gab es sie immer: die Hildegards, Barbaras, Almas, Lilis und Florences. Man hat sie nur nicht besonders oft gespielt. Das ist, mit Verlaub, ein Skandal. Und wo sonst als in Berlin sollte jemand darauf antworten?



Vom 23. bis 25. Oktober tut das erstmals das Atalanta-Komponistinnen-Festival, in der Villa Elisabeth und der St. Elisabeth-Kirche an der Invalidenstraße in Berlin-Mitte. Namensgeberin des Festivals ist Atalanta, die schnellste Läuferin der griechischen Mythologie, die sich weder verheiraten noch einholen lassen wollte, bis goldene Äpfel ihr einen Strich durch die Rechnung machten: Atalanta konnte der Versuchung nicht widerstehen, sie während eines Wettlaufs aufzusammeln – und verlor dadurch ihren Vorsprung.

Wer darf eigentlich „rennen“ in der Welt der Musik?

Eine treffliche Ikone also für ein Festival, das Jahrhunderte aufholen will: Kassia aus Byzanz, Barock mit Élisabeth Jacquet de la Guerre, die Berliner Moderne von Ruth Schonthal bis Ursula Mamlok, dazu Uraufführungen von Zeitgenossinnen. Künstlerische Leiterin ist übrigens die Pianistin Fidan Aghayeva-Edler, die zuletzt 24 Stunden am Stück ausschließlich Werke von Komponistinnen spielte. Wer so etwas packt, plant ein Festival mit links.



Festival-Herzstück sind drei Auftragswerke für Harfe, Klavier und Sopran, die 2027 als digitales Album erscheinen sollen. Dazu gibt es Lunch- und Gesprächskonzerte und eine Text-Musik-Performance über die Frage, wer eigentlich „rennen“ darf. Zum Finale am Sonntag, dem 25. Oktober, stehen zwei Abendkonzerte an, die man nicht verpassen sollte.

„Fermi Paradox“ in der St. Elisabeth-Kirche

Der Physiker Enrico Fermi fragte einst, wo all die Außerirdischen stecken, wenn es doch so viele Sterne gibt. Die in Wales lebende Komponistin Jobina Tinnemans antwortet frech: „Wir waren schon immer hier.“ Für die Harfenistin Gunnhildur Einarsdóttir hat sie eine Reise durch Raum und Zeit geschrieben, die sich nicht zu ernst nimmt: „Fermi Paradox“ ab 19 Uhr in der St. Elisabeth-Kirche.



Unterwegs trifft man Mutter Natur, die Weltenschildkröte, den Lebensbaum und eine Amazone, die als trojanisches Pferd im Paket ankommt. Die Harfe wird mit einer selbst entwickelten virtuellen Schnittstelle gekoppelt, dazu rascheln Objekte und Bewegungen. Mit sanften Arpeggien dürfte das wenig zu tun haben.

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„Asteria – echo // fragment // licht“ in der Villa Elisabeth

Ab 20.30 Uhr übernimmt in der Villa Elisabeth das Berliner Ensemble LUX:NM. Es spielt, inspiriert von Lyrik der Dichterin Sappho, von der nur Fragmente erhalten sind, auch das ein Fall von systematischem Verlust. Die Lücken füllen die Musikerinnen und Musiker mit Miniaturen, Echos – und Stille.



Zu hören ist die Uraufführung des zweiteiligen Werks „Asteria“, dazu Stücke von Lisa Streich, Bára Gísladóttir, Rebecca Saunders und Birke Bertelsmeier. Das sind Namen, die in jedem Neue-Musik-Programm stehen könnten, nur eben viel zu selten stehen.



Das Festival ist ein Zeichen dafür, dass sich etwas dreht, und zugleich ein Beweis, wie viel noch fehlt. Ein reines Komponistinnen-Festival ist eine Zwischenlösung, wenn auch eine sehr charmante. Bis Mamlok und Saunders im Konzertalltag so selbstverständlich erklingen wie ihre männlichen Kollegen, lässt sich das Versäumte bei Atalanta ein Stück weit nachholen. Mögen uns keine bösen Äpfel daran hindern in Berlin-Mitte!



Atalanta-Komponistinnen-Festival, 23. bis 25. Oktober, Invalidenstraße 3, 10115 Berlin. Programm und Tickets unter atalanta-festival.com

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