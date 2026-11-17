Sturm und Gewitter heute: Der DWD warnt ab dem Vormittag vor Böen bis 100 km/h, Orkanböen im Schwarzwald und Dauerregen bis 120 Liter. Alle Warnungen.

Mehrere Blitze zucken aus einer dunklen Gewitterwolke, rechts geht eine Regenwand nieder, am Wegrand steht ein Radwegschild. Der Deutsche Wetterdienst warnt am Dienstag ab dem späten Vormittag im Westen und Süden vor einzelnen Gewittern mit Sturmböen bis 100 km/h. (Symbolbild)

Von der Nordsee bis zu den Alpen frischt heute der Wind auf, ab dem späten Vormittag kommen im Westen und Süden einzelne Gewitter mit Sturmböen bis 100 km/h dazu. Der Deutsche Wetterdienst warnt für den Schwarzwald zusätzlich vor Unwetter durch Dauerregen und vor Orkanböen auf den Gipfeln. Wer unterwegs ist, sollte die Warnungen für seinen Landkreis im Blick behalten.



Während zwischen Hunsrück und Schwarzwald schon am Morgen der Südwestwind zulegt, kämpft der Norden noch mit überfrierender Nässe. Zwei Wetterlagen in einem Land, getrennt von wenigen hundert Kilometern.

Gewitter mit 100 km/h: Ab dem Vormittag wird es ernst

Im Hochschwarzwald gibt es schon in den frühen Morgenstunden wieder Sturmböen. Tagsüber breitet sich der Südwestwind über den Süden, den Westen und die Mitte aus.



Verbreitet sind steife Böen zu erwarten, an exponierten Stellen und bei Schauern stürmische Böen der Stärke 7 bis 8, also zwischen 50 und 74 km/h. In kräftigen Schauern sind einzelne Sturmböen bis 88 km/h drin.



Ab den späten Vormittagsstunden steigt die Gefahr. In einzelnen Gewittern im Westen und Süden drohen schwere Sturmböen bis 100 km/h, und das bis in den Mittwoch hinein.



Über der Nordsee weht der Wind aus Ost bis Südost, auch dort sind steife und vereinzelt stürmische Böen möglich.



Die Lage ändert sich regional schnell. Amtliche Warnungen bis auf Gemeindeebene zeigen die WarnWetter-App des DWD und die Warn-App Nina des Bundesamts für Bevölkerungsschutz.

Orkan auf den Gipfeln, Glätte im Norden: Die nächsten zwei Tage

Im höheren Bergland erreichen die Böen heute Sturmstärke. Auf den exponierten Gipfeln des Schwarzwalds drohen Orkanböen, Windstärke 12 auf der Beaufort-Skala beginnt bei 118 km/h.



In der Nacht zum Mittwoch flaut der Wind nur kurz ab. Danach lebt er über der Südhälfte wieder auf, im Alpenvorland sind Sturmböen möglich, im Bayerischen Wald schwere Sturmböen bis 102 km/h. Am Mittwoch greift der Sturm auf die Mitte Deutschlands über.



Auch an der Nordsee bleibt es in der Nacht stürmisch. Der Wind dreht dort von Südost auf Südwest und kommt damit aus derselben Richtung wie im Süden.



Im Norden beginnt der Dienstag dagegen mit Temperaturen knapp unter null Grad. Nasse Straßen und Gehwege können am frühen Morgen überfrieren, im Hochsauerland und im Harz fällt örtlich kurzzeitig sogar gefrierender Regen.

120 Liter in vier Tagen: Der Schwarzwald bekommt fast zwei Novembermonate ab

Bis zum Abend fallen in den Staulagen der westlichen, zentralen und südlichen Mittelgebirge 25 bis 40 Liter pro Quadratmeter. Bis über die Wochenmitte hinaus kommen gebietsweise 40 bis 60 Liter zusammen.



Am härtesten trifft es den Schwarzwald. Dort sind bis Freitag 80 bis 120 Liter pro Quadratmeter möglich. Zum Vergleich: In ganz Deutschland fallen im November im langjährigen Mittel 63 Liter, wie aus den Monatsbilanzen des DWD hervorgeht.



Der Wind macht in der Nacht eine Pause. Der Regen im Schwarzwald nicht.

25 Liter in zwölf Stunden: Warum es die Berge trifft

Der Grund liegt in der Strömung. Vom Atlantik ziehen immer neue Frontensysteme mit feuchtmilder Meeresluft heran. Trifft diese Luft auf die Westhänge der Mittelgebirge, muss sie aufsteigen, kühlt ab und regnet sich aus. Meteorologen sprechen von Staulagen.



Bei Mengen von 25 Litern und mehr in zwölf Stunden schwellen kleinere Flüsse und Bäche schnell an. Aktuelle Pegel für den Südwesten veröffentlicht die Hochwasservorhersagezentrale Baden-Württemberg, bundesweit bündelt das Länderübergreifende Hochwasserportal die Lage.



Auf Waldstrecken in den Mittelgebirgen können bei Sturmböen Äste abbrechen und Bäume umstürzen. Bei Orkanböen ist auf freiem Gelände schon das Gehen kaum noch möglich.

Wann hört das auf? Bis Freitag keine Entwarnung

Eine Beruhigung ist nicht in Sicht. Der Wetterdienst erwartet für die kommenden Tage immer wieder windiges bis stürmisches Wetter, weil ein Tiefausläufer dem nächsten folgt. Mit der Westströmung ziehen die Regengebiete dabei wiederholt über das Land, jedes Mal mit neuem Nachschub für die Staulagen im Westen und Süden. Wie sich die Lage aufgebaut hat, steht in unserem Wettertext vom Vortag.



Im Schwarzwald hält der Dauerregen nach aktuellem Stand bis Freitag an, das sind vier Tage am Stück.

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