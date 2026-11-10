Ost-Chemie verliert jeden dritten Ausbildungsplatz: Verbandschefin nimmt Merz in die Pflicht

Ostdeutsche Chemiebetriebe bieten deutlich weniger Ausbildungsplätze an, während Fachkräfte in Rente gehen. Was die Verbandschefin von der Politik verlangt.

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Die ostdeutsche Chemieindustrie baut Stellen ab, streicht Investitionen – und bietet immer weniger Ausbildungsplätze an. In diesem Jahr sank deren Zahl bei den Mitgliedern des Arbeitgeberverbands Nordostchemie auf den historischen Tiefstand von 549, rund sechs Prozent weniger als im Vorjahr. Das teilten der Verband und die Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie (IGBCE) Nordost anlässlich ihres „Runden Tischs Ausbildung“ am Montag bei Bayer in Berlin mit. Schon 2025 war das Angebot um ein Drittel eingebrochen.



Aus den beiden Rückgängen ergibt sich innerhalb von zwei Jahren ein Minus von rund 37 Prozent – mehr als jeder dritte angebotene Ausbildungsplatz ist somit weggefallen. Für die Betriebe geht es nun um die Frage, wer künftig die Arbeit übernimmt, wenn erfahrene Beschäftigte in Rente gehen. „Wir werden den demografisch bedingten Verlust an Fachkräften nicht allein durch Ausbildung kompensieren“, warnt Nora Schmidt-Kesseler, Hauptgeschäftsführerin des Arbeitgeberverbands Nordostchemie, auf Anfrage der Berliner Zeitung. Von der Bundesregierung verlangt sie: „Stärken Sie den Industriestandort, statt die Unternehmen zusätzlich zu belasten.“

Ostdeutsche Chemie: 87 Ausbildungsplätze bleiben leer

Von den 549 angebotenen Ausbildungsplätzen konnten zum Start des laufenden Ausbildungsjahres nur 462 besetzt werden – 13 Prozent weniger als im Vorjahr. 87 Plätze blieben offen, knapp 16 Prozent des Angebots. Die Unternehmen bieten also weniger Ausbildungsplätze an und finden selbst für die verbleibenden Plätze nicht genügend Nachwuchs.

Schmidt-Kesseler nennt vier Ursachen: unterschiedliche Vorstellungen von Unternehmen und Bewerbern, einen zunehmenden Bewerbermangel, fehlende Ausbildungsreife und die wirtschaftliche Krise. Schwache Nachfrage, hohe Produktions- und Energiekosten sowie internationaler Wettbewerbsdruck zwängen Betriebe zu Einsparungen und Restrukturierungen. Die wirtschaftliche Lage sei inzwischen ein wesentlicher Grund für das sinkende Ausbildungsangebot.

„Gerade bei einer langfristigen Investition wie der Ausbildung wiegt die Unsicherheit über die weitere wirtschaftliche Entwicklung schwer“, sagt die Verbandschefin. Allerdings könnten Unternehmen ihre Ausbildungsplätze vielfach auch nicht besetzen – selbst bei einer sehr guten Ausbildungsvergütung. „Mir ist kein einziges Mitgliedsunternehmen bekannt, das seine Ausbildung vollständig eingestellt hat.“

Chemiekrise bremst Jobs und Investitionen

Die Berliner Zeitung hat in den vergangenen Monaten mehrfach über den Stellenabbau in der ostdeutschen Chemie berichtet. Beschäftigung geht dabei nicht nur durch angekündigte Sparprogramme verloren. Betriebe besetzen auch Stellen nicht nach, wenn Mitarbeiter in Rente gehen oder das Unternehmen verlassen.

Laut einer Verbandsumfrage will jedes zweite befragte ostdeutsche Chemieunternehmen seine Investitionen in Deutschland 2026 und 2027 reduzieren. Mehr als jedes dritte erwägt Investitionen im Ausland.

Schmidt-Kesseler warnt dennoch vor einem voreiligen Schluss: „Wir dürfen den Rückgang der Ausbildungsplätze nicht unmittelbar mit einem dauerhaften Stellenabbau gleichsetzen.“ Die Unternehmen müssten ihre Personalplanung überprüfen, verschöben Investitionen und prüften ihre Produktionskapazitäten. Kurzfristige Reaktionen auf die Konjunktur seien jedoch von der langfristigen Perspektive der Standorte zu unterscheiden.

Qualifizierte Beschäftigte würden auch künftig gebraucht. Deshalb hielten die Unternehmen grundsätzlich an ihrer Ausbildung fest. „Gleichzeitig wäre es unrealistisch, auszuschließen, dass eine anhaltend schwierige wirtschaftliche Situation auch die Ausbildungsplanung beeinflusst.“

Nora Schmidt-Kesseler, Hauptgeschäftsführerin des Arbeitgeberverbands Nordostchemie, betont: Die Betriebe brauchen trotz der Krise weiterhin qualifizierten Nachwuchs. © Jennifer Brückner/dpa

Renteneintritte verschärfen Fachkräftelücke

In den kommenden Jahren werden zahlreiche erfahrene Beschäftigte altersbedingt ausscheiden. Zugleich erreichen immer weniger junge Menschen das Ausbildungsalter. Wie viele Mitarbeiter ihrer Mitgliedsunternehmen in den nächsten fünf Jahren voraussichtlich in Rente gehen, beziffert Schmidt-Kesseler auf Anfrage nicht.

Die Unternehmen bildeten bedarfsorientiert aus, erklärt sie. Es gehe nicht allein darum, jeden ausscheidenden Beschäftigten zu ersetzen. Automatisierung, Digitalisierung und veränderte Produktionsstrukturen beeinflussten den Personalbedarf. Entscheidend sei, welche Qualifikationen künftig benötigt würden.

Für die Fachkräftesicherung reicht der Blick auf die Schulabgänger aus ihrer Sicht deshalb nicht aus. „Wir brauchen auch qualifizierte Seiteneinsteiger, Weiterbildung, gezielte Fachkräftegewinnung und eine stärkere Ausschöpfung des vorhandenen Arbeitskräftepotenzials.“

Wer eine Ausbildung erfolgreich abschließt, hat in der Branche weiterhin gute Chancen auf einen Arbeitsplatz: Rund 80 Prozent der ausgebildeten Nachwuchskräfte werden nach Angaben der Sozialpartner von den Unternehmen übernommen.

Bei Bewerbern fehlten jedoch zunehmend Grundlagen in Mathematik und Deutsch sowie in den für naturwissenschaftlich-technische Berufe wichtigen MINT-Fächern, berichtet Schmidt-Kesseler. Betriebe böten zusätzliche Lernangebote und individuelle Unterstützung an. Der zeitliche und personelle Aufwand steige deutlich. „Die Betriebe können schulische Defizite nicht vollständig ausgleichen.“

Nordostchemie lehnt Ausbildungsumlage ab

Der Arbeitgeberverband und die IGBCE Nordost haben im Juli eine Ausbildungsinitiative gestartet. Sie wollen Unternehmen zu mehr Ausbildung bewegen und offene Plätze besser besetzen. Für das Frühjahr 2027 planen sie eine gemeinsame Social-Media-Kampagne, die Jugendliche über Berufe und Karrierechancen in Chemie und Pharma informieren soll.

Von der Politik verlangt Schmidt-Kesseler bessere wirtschaftliche Bedingungen und mehr Unterstützung beim Übergang von der Schule in die Ausbildung. „Ausbildungsplätze entstehen nicht losgelöst von der wirtschaftlichen Perspektive eines Unternehmens.“

Eine Ausbildungsplatzumlage hält sie für den falschen Weg: „Eine zusätzliche Abgabe schafft keinen einzigen Ausbildungsplatz und bringt keinen einzigen jungen Menschen in eine Ausbildung.“ Sie belaste auch Unternehmen, die bereits ausbildeten, und widerspreche dem angekündigten Bürokratieabbau.

„Schaffen Sie wirtschaftliche Perspektiven, verbessern Sie die schulische Vorbereitung und setzen Sie auf die Zusammenarbeit mit den Betrieben statt auf neue Zwangsinstrumente“, fordert die Verbandschefin.

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