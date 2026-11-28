Der Staat nimmt so viel ein wie nie und sucht trotzdem nach neuen Steuern. IHK-Chef Thomas Brockmeier fordert eine Reform, die Leistung wieder belohnt.

Klare Regeln und Arbeitsteilung haben ihre Vorteile. Auf einem Schiff etwa hat der Kapitän das Sagen, der Steuermann hält Kurs. In der steuerpolitischen Debatte der Bundesregierung vermisse ich beides. Schlimmer noch: Vieles geht wild durcheinander, wirkt chaotisch; debattiert wird über Zuckersteuer, Tabaksteuer, Plastiksteuer, Schaumweinsteuer, KfZ-Steuer, Stromsteuer, Energiesteuer, Gewerbesteuer, „Reichensteuer“, Vermögensteuer, Erbschaftssteuer. Da bekommt der Begriff „Steuermann“ plötzlich eine völlig neue Bedeutung.



Das Ganze erweckt den Eindruck einer fast panikartigen Suche nach mehr Einnahmen. Noch mehr? Die gesamtstaatlichen Einnahmen waren noch nie so hoch: mehr als eine Billion Euro im Jahr! Hinzu kommt eine Rekordverschuldung von mehreren hundert Milliarden, etikettiert als „Sondervermögen“. Und DAS soll nicht reichen?

In Deutschland greift der Spitzensteuersatz schon knapp über dem Durchschnittseinkommen



Die einkommensstärksten zehn Prozent der Steuerpflichtigen (Monatsverdienst ab 8.360 Euro) stemmen fast 60 Prozent der Gesamteinnahmen aus Lohn- und Einkommensteuer sowie mehr als 95 Prozent des Solidaritätszuschlages. Die untere Hälfte der Steuerpflichtigen trägt rund 6,5 Prozent dieses Aufkommens bei.

Der deutsche Spitzensteuersatz greift bereits beim 1,1-Fachen (!) des Durchschnittseinkommens, in den meisten andere OECD-Ländern erst bei deutlich höheren Einkommen. Nimmt man die Sozialabgaben hinzu, wird die Belastung enorm – und zwar nicht erst bei Spitzenverdienern: Ein Durchschnittsverdiener (ohne Kinder) bekommt in Deutschland netto gerade mal die Hälfte von dem, was sein Arbeitgeber für ihn zahlt; Platz 2 von 38 Ländern (hinter Belgien).

Deutschland besteuert Investitionen deutlich stärker als der EU-Durchschnitt



Bei der Besteuerung von Unternehmen sieht es nicht besser aus: Die effektive durchschnittliche Steuerbelastung für Investitionen liegt in Deutschland bei fast 30 Prozent, im EU-Durchschnitt bei 19 Prozent. Schlimmer noch bei der Steuerlast einer zusätzlichen, gerade noch rentablen Investition (sogenannte Grenzsteuerbelastung): Diese ist in Deutschland mit 23 Prozent mehr als doppelt so hoch wie im EU-Durchschnitt.

Die Steuerbelastung für Privatpersonen ist in Deutschland im Durchschnitt mehr als doppelt so hoch wie etwa in der Schweiz und um etwa 20 Prozent höher als im EU- oder auch OECD-Durchschnitt. Und dass dafür die Infrastruktur in Bildung, Digitalisierung, Straßen und Brücken in Deutschland besser wäre oder die Züge pünktlicher fahren würden als anderswo, lässt sich wohl nicht gerade behaupten…

Das Rufen und Suchen nach immer mehr Steuern verkennt einen fundamentalen Zusammenhang: Die Regeln, nach denen wir den Kuchen heute verteilen, bestimmen maßgeblich darüber, wie groß der Kuchen morgen wird. Wenn es so weitergeht, dürfte irgendwann nicht mehr um saftige Kuchenstücke, sondern um Krümel von trockenen Keksen gestritten werden. Nämlich dann, wenn immer mehr Leistungsfähigen die Lust aufs Backen vergeht.

Wann höhere Steuersätze dem Staat weniger Geld bringen



Jeder Heimwerker weiß: Nach fest kommt ab! Wenn Du die Schraube überdrehst, war´s das. Der Ökonom Arthur Laffer hat diesen Zusammenhang anschaulich illustriert: Steigende Steuersätze erhöhen das Gesamtsteueraufkommen nur bis zu einem bestimmten Punkt; danach geht das Aufkommen nicht trotz, sondern wegen steigender Steuersätze zurück: Menschen arbeiten weniger, investieren lieber im Ausland oder wandern ganz aus.

Mein Eindruck: Diese Zukunft hat in Deutschland längst begonnen! Die Investitionszurückhaltung deutscher Unternehmen im Inland etwa spricht Bände. Auch für Arbeitnehmer lohnen sich zusätzliche Anstrengungen oft nicht: So hat etwa das ifo Institut aufgezeigt, dass es nicht wenige Fälle gibt, in denen von weit mehr als 1.000 Euro Lohnzuwachs fast nichts übrigbleibt. Leistung muss sich wieder lohnen?!

Auch Freiberufler kommen ins Grübeln: Wer für einen Vortrag oder eine künstlerische Darbietung 1.000 Euro bekommt, darf sich selten auf mehr als 500 Euro freuen, die übrigbleiben. Und das Gleiche gilt für den Auftraggeber, der selbst irgendwann 2.000 Euro eingenommen haben muss, um dann aus seinem Nettoverdienst das Vortragshonorar von 1.000 zahlen zu können.

Eine Steuerreform muss dafür sorgen, dass vom Brutto mehr übrig bleibt



Das alles ist zutiefst leistungsfeindlich – und schadet letztlich dem Gemeinwohl. Wir brauchen eine grundlegende Steuerreform, die Leistung und zusätzliche Anstrengungen endlich stärker belohnt - von Selbständigen und Arbeitnehmern gleichermaßen. Eine Reform, die spürbar mehr netto vom brutto schafft! Eine Reform, die das Steuersystem klar, einfach und verständlich macht. Gerne eine, deren Kern auf einen Bierdeckel passt (da war doch mal was…?).



Für manche Ohren mag das unrealistisch klingen, wie der Ruf nach einem Wunder gar. Nun, der deutsche Staat kann zwar nicht Wasser in Wein verwandeln. Aber Wunder wirken kann er offenbar schon: Mit einem Steuersystem aus einer Bruttowertschöpfung von 2.000 Euro über gerade einmal zwei Stufen einen Realwert von 500 Euro zu machen, wirkt jedenfalls auf mich durchaus wie ein Wunder. Wunderbar allerdings nicht. Eher verwunderlich.

Ihre Meinung ist uns wichtig. Senden Sie uns Ihr Feedback an:

briefe@berliner-zeitung.de Im Falle einer Veröffentlichung behält sich die Redaktion das Recht sinnwahrender Kürzungen vor. Eine Veröffentlichung erfolgt unter Angabe Ihres Namens und Ihres Wohnortes.

Lesen Sie mehr zum Thema