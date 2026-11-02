Ost-IHK-Chef über den Reformstau: Steht unsere Demokratie selbst schief?

Wer unsere Demokratie retten will, muss Fundament und Rahmen ertüchtigen, meint der IHK-Chef in Halle und unser Kolumnist Thomas Brockmeier.

„Das Bild hängt schief.“ Mit diesem gut gemeinten Hinweis eines netten älteren Herrn endet ein legendärer Loriot-Sketch, nachdem beim Versuch, das Bild geradezurücken, das ganze Zimmer verwüstet wurde.



Bei den Debatten über diverse Reformvorhaben – Zucker- und Tabaksteuer, Spritpreisbremse etc. – kommt mir folgender Gedanke: Was, wenn das Bild lotgerecht hing, aber das ganze Haus schief stand? Richtig ist: Renten-, Kranken- und Pflegeversicherung, Steuersystem und Arbeitsmarkt sind reformbedürftig. Auch die Bundesregierung weiß das, die Koalitionsparteien betonen es sogar selbst. Dennoch geschieht nahezu nichts.

Reformstau in Deutschland stellt die Demokratie selbst infrage

Ich frage mich: Wie geeignet und leistungsfähig ist unsere parlamentarische Demokratie (noch)? Offenbar ist der Rahmen, innerhalb dessen ordnungspolitische Strukturreformen entstehen und durchgesetzt werden müssten, selbst reformbedürftig!

Nach Paul Valéry ist Politik „die Kunst, die Leute daran zu hindern, sich um das zu kümmern, was sie etwas angeht“. In Deutschland hat diese Kunst über Jahrzehnte Früchte getragen – möglich gemacht durch den Gleichklang von Frieden, Freiheit und Wohlstand: bis zur „Wende“ vor allem im Westen, danach auch im Osten Deutschlands, wenngleich mit Abstrichen.

Und heute? Frieden? Zwar herrscht kein Krieg in Deutschland, wohl aber in Europa und in Nahost – mit Auswirkungen, die unmittelbar bei uns spürbar sind, etwa durch die verschärfte Energiekrise und explodierende Spritpreise. Freiheit? Formal ja, aber es gibt tiefe Kratzer im Lack, Beulen gar: Der langjährige Verfassungsrichter Udo Di Fabio sieht durch bürokratisches Dickicht die unternehmerische Freiheit gefährdet; laut Freiheitsindex des Instituts für Demoskopie Allensbach (mit Media Tenor) hat nicht einmal mehr die Hälfte der Befragten das Gefühl, man könne in Deutschland seine Meinung frei äußern. Und Wohlstand? Stagnation, Deindustrialisierung und schwindende Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands schüren Abstiegsängste.

Bei 40 oder 50 Prozent verliert der Begriff „politische Ränder“ seinen Sinn

Spätestens jetzt stößt Valérys „Kunstfertigkeit“ der Politik an ihre Grenzen, denn die Leute kümmern sich nun um das, was sie etwas angeht. Es ist Schluss mit lustig. Retter der Demokratie warnen vor Parteien an den „politischen Rändern“. Aber wenn diese Parteien zusammen mehr als 40 oder 50 Prozent der Stimmen bekommen, dann stimmt wohl etwas mit der Definition „Ränder“ nicht, um es vorsichtig auszudrücken. Die Probleme jedenfalls sind real, die Schwierigkeiten, sie zu lösen, offenkundig. Helfen könnte der ernsthafte Versuch, dem Haus – unserer Demokratie – ein solideres Fundament und einen besseren Rahmen zu geben, es also selbst „geradezurücken“.

Längere Wahlperioden und eine dritte Kammer sollen Reformen erleichtern

Ansatzpunkte gäbe es durchaus: den Wahlrhythmus ändern, damit Zeit zum wirklichen Arbeiten bleibt und man nicht ständig auf irgendeine Landtagswahl Rücksicht nehmen muss, also: Bundestagswahl alle fünf Jahre und dazwischen maximal zwei Termine für Landtagswahlen; Dreikammersystem einführen und eine Kammer mit erfahrenen Experten besetzen, die – weil politisch und wirtschaftlich unabhängig – nichts mehr werden müssen, schon gar nicht wiedergewählt; oder ein Rotationsprinzip für Koalitionsregierungen, damit zumindest mal irgendwas vorangeht.

Eine begrenzte Wiederwahl soll „Politik als Beruf“ verhindern

Auch eine Beschränkung auf eine einmalige Wiederwahl wäre denkbar; dann wäre zumindest „Politik als Beruf“ keine Option mehr. Oder, wem das zu weit geht, vielleicht eine Kopplung der Diätenhöhe in der ersten Wahlperiode an das vorherige Einkommen? Die Moral steckt eben oft in den Regeln und Anreizen.



Konrad Adenauer wusste: „Es ist nie zu spät für einen Neuanfang!“ Und auch Demokrit bietet Hilfe zur Stärkung der Demokratie: „Mut steht am Anfang des Handelns, Glück am Ende.“

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