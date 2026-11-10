Reiner Haseloff zu Jan Fleischhauer: „Sie gucken offenbar zu viel Westfernsehen!“

Im Format „Eingesperrt mit Jan Fleischhauer“ liefern sich der Ex-Ministerpräsident und der Focus-Journalist die ewig gleichen Argumente. Dabei ist die Mauer heute höher als früher.

Dass die Stimmung zwischen Ost und West 36 Jahre nach der Wiedervereinigung auf einem solchen Tiefpunkt angekommen ist, dass nun sogar der Osten wieder die Mauer hochziehen will, darüber weiß man als ausgeschlafener Zeitgenosse hinreichend Bescheid. Aber hat man hier auch zwei zusammengesetzt, die sich darüber adäquat auseinandersetzen werden?