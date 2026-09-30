Versorgungssicherheit

Ostdeutsches Energieforum: Darum macht der Atomkraftausstieg die Energiewende so teuer

Das Ostdeutsche Energieforum findet zum 15. Mal statt. In Leipzig diskutieren Vertreter aus Wirtschaft und Forschung über die Energieversorgung der Zukunft – und vier Wünsche, die sie erfüllen soll.

Foto von Autor/Autorin: Ines Mallek-Klein
Ines Mallek-Klein
6 Min
Übertragungsnetzbetreibers 50Hertz meldet für 2025 einen Anteil regenerativer Energien von 74 Prozent.

Übertragungsnetzbetreibers 50Hertz meldet für 2025 einen Anteil regenerativer Energien von 74 Prozent.

© IMAGO/Wolfilser

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Mit der Energieversorgung ist es ein bisschen so wie mit dem Kinderüberraschungsei. Sie soll mehrere Wünsche auf einmal erfüllen und das ist durchaus eine Herausforderung. Kristian Kirpal kennt sich aus mit dem Thema. Er ist nicht nur der Präsident der Industrie- und Handelskammer Leipzig. Er ist auch Geschäftsführer der KET Kirpal Energietechnik GmbH aus dem nordsächsischen Wermsdorf, die maßgeschneiderte Energielösungen für ihre Kunden plant und baut.

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