Ostdeutsches Energieforum: Darum macht der Atomkraftausstieg die Energiewende so teuer

Das Ostdeutsche Energieforum findet zum 15. Mal statt. In Leipzig diskutieren Vertreter aus Wirtschaft und Forschung über die Energieversorgung der Zukunft – und vier Wünsche, die sie erfüllen soll.

Mit der Energieversorgung ist es ein bisschen so wie mit dem Kinderüberraschungsei. Sie soll mehrere Wünsche auf einmal erfüllen und das ist durchaus eine Herausforderung. Kristian Kirpal kennt sich aus mit dem Thema. Er ist nicht nur der Präsident der Industrie- und Handelskammer Leipzig. Er ist auch Geschäftsführer der KET Kirpal Energietechnik GmbH aus dem nordsächsischen Wermsdorf, die maßgeschneiderte Energielösungen für ihre Kunden plant und baut.