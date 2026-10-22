Ostpro in Berlin: „Das muss keine Sehnsucht nach der DDR bedeuten“

Rotstern-Schokolade, Vita-Cola, Filinchen und Nudossi: Mehr als 35 Jahre nach der Wiedervereinigung sind viele Produkte aus der DDR noch immer gefragt. Auf der Berliner Verkaufsmesse Ostpro vom 23. bis 25. Oktober auf der Trabrennbahn Karlshorst können sich Besucher mit Waren aus den ostdeutschen Bundesländern eindecken, die in gewöhnlichen Supermärkten teilweise nur schwer zu finden sind. Doch warum hält sich die Nachfrage nach Ostprodukten so hartnäckig? Geht es um den Geschmack, um Erinnerungen an die Kindheit oder um die Sehnsucht nach einer untergegangenen Welt?



Die Marketingprofessorin Katja Brunk von der Europa-Universität Viadrina in Frankfurt (Oder) beschäftigt sich wissenschaftlich mit Nostalgie, Konsum und der Vermarktung von Vergangenheit.

Im Interview mit der Berliner Zeitung erklärt sie, warum Ostalgie nicht mit einer Verklärung der DDR gleichzusetzen ist, weshalb das Verschwinden vertrauter Marken nach der Wiedervereinigung für viele Menschen mehr als ein wirtschaftlicher Verlust war und wie die AfD versucht, ostdeutsche Markensymbole politisch zu vereinnahmen.

„Man kann die Diktatur entschieden ablehnen und trotzdem Teile des eigenen Alltagslebens positiv erinnern“, sagt Marketingprofessorin Katja Brunk über die anhaltende Beliebtheit von Ostprodukten. © Foto: Heide Fest

Frau Professor Brunk, mehr als 35 Jahre nach der Wiedervereinigung gibt es in Berlin noch immer eine eigene Messe für Ostprodukte. Warum ist das Interesse daran nicht längst verschwunden?



Weil mit der Wiedervereinigung weder persönliche Erinnerungen noch das Bedürfnis nach Zugehörigkeit verschwunden sind. Vertraute Produkte können ein Stück biografischer Kontinuität vermitteln, gerade wenn sich die eigene Lebenswelt stark verändert hat.



Auf einer Messe kommt dann noch das gemeinsame Erleben hinzu. Man trifft Menschen, probiert Produkte und tauscht Erinnerungen aus. Und angesichts des großen Andrangs gehört mitunter sogar eine unfreiwillige Erinnerung an den DDR-Alltag dazu: das Schlangestehen, ob am Eingang, beim DDR-Softeis oder am Kettwurststand.

Foto: Heide Fest Zur Person Prof. Dr. Katja H. Brunk, Jahrgang 1972 und geboren im Erzgebirge, ist Professorin für Marketing an der Europa-Universität Viadrina in Frankfurt (Oder) und forscht unter anderem zur Vermarktung von Vergangenheit und (N)ostalgie in Transformationsökonomien.

Was kaufen Menschen eigentlich, wenn sie zu Rotstern-Schokolade, Vita-Cola oder Filinchen greifen: ein Produkt oder ein Stück Erinnerung?



Das eine schließt das andere nicht aus. Menschen kaufen ein Produkt mit einem bestimmten Geschmack, einem Preis und einer Qualität. Gleichzeitig können sie damit ein Stück Erinnerung, Vertrautheit oder Zugehörigkeit verbinden. Der Konsum von Ostmarken ist keineswegs immer nostalgisch motiviert. Manche Menschen möchten regional kaufen oder ostdeutsche Unternehmen unterstützen.



Was macht die Produkte darüber hinaus attraktiv?



Viele Menschen überzeugen die Produkteigenschaften, etwa die schaumig geschlagene Konsistenz von Leckermäulchen oder die mit Knäckebrot hergestellten Knusperflocken. Auch Unterschiede in der Rezeptur können ein Kaufargument sein, beispielsweise der deutlich höhere Haselnussanteil von Nudossi gegenüber Nutella. Für einen dauerhaften Markterfolg reicht der Bezug zur Vergangenheit allein nicht aus. Das Produkt muss auch im heutigen Alltag überzeugen.



Welche Rolle spielen die Hersteller selbst bei der Erinnerung an die Vergangenheit?



Unsere Forschung zeigt, dass Unternehmen Erinnerungen an die Vergangenheit nicht nur bedienen, sie gestalten sie auch mit. Durch Verpackungen, Werbung und Geschichten werden bestimmte Aspekte der Vergangenheit hervorgehoben und neu interpretiert. Menschen kaufen also nicht einfach die Vergangenheit zurück. Sie greifen zu Produkten, die für sie heute einen Wert haben – geschmacklich, praktisch oder emotional.

Kann man trotzdem sagen, dass die Sehnsucht nach Ostprodukten eine Sehnsucht nach der DDR ist?



Wer ein vertrautes Produkt vermisst, sehnt sich vielleicht nach einem Geschmack aus der Kindheit oder einem Stück vertrauten Alltag. Das ist nicht automatisch eine Sehnsucht nach dem politischen System der DDR. Man kann die Diktatur entschieden ablehnen und trotzdem Teile des eigenen Alltagslebens positiv erinnern.



Kann denn Nostalgie politisch werden?



Nostalgie kann unterschiedliche Formen annehmen. Einerseits kann eine stark idealisierte Vergangenheit zum Gegenbild einer unbefriedigenden Gegenwart werden – bis hin zum Wunsch, die DDR zurückzuholen. Politisch wird es, wenn diese idealisierte Vergangenheit zum Maßstab dafür wird, wie wir heute leben sollten. Besonders problematisch wird es, wenn dabei die Unterdrückung und das Unrecht der Diktatur ausgeblendet werden.



Eine progressive und produktive Form der Nostalgie fragt dagegen, welche wertvollen Aspekte der Vergangenheit wir für eine bessere Gegenwart und Zukunft aufgreifen können. Dazu zählen beispielsweise ein als stärker erinnerter sozialer Zusammenhalt oder ein sparsamer Umgang mit Ressourcen, der damals unter den Bedingungen der Mangelwirtschaft zwangsweise erlernt werden musste.



Viele Ostdeutsche verbinden mit bestimmten Marken ihre Kindheit. Wie funktioniert das bei jüngeren Menschen, die die DDR überhaupt nicht erlebt haben?



Auch jüngere Menschen können über ihre Familie eine Bindung an diese Marken entwickeln, ohne die DDR selbst erlebt zu haben. Sie zeigen ein sozialisiertes Kaufverhalten, indem sie mit diesen Produkten aufgewachsen sind.



Kann eine Marke ein Stück ostdeutscher Identität bewahren, das gesellschaftlich oder politisch verloren gegangen ist?



Ostdeutsche Identität beruht auf historischen Erfahrungen und gesellschaftlichen Prägungen, wird aber unterschiedlich gelebt und interpretiert. Auch die Forschung beschreibt kein einheitliches Identitätsprofil, das alle Ostdeutschen gleichermaßen teilen.



Was Menschen mit ihrer ostdeutschen Zugehörigkeit verbinden und welche Bedeutung sie für ihr Selbstverständnis hat, unterscheidet sich je nach Biografie, Generation und Lebenssituation. Um dieser Vielfalt gerecht zu werden, lässt sich deshalb besser von ostdeutschen Identitäten sprechen.

Was können Marken für diese unterschiedlichen Identitäten leisten?



Unsere Forschung zeigt, dass Marken Bezugspunkte für ostdeutsche Identitäten bieten können. Eine Marke kann Identität aber nicht aus sich heraus bewahren. Markenbedeutung entsteht im Zusammenspiel von Unternehmen, Medien und Konsumenten, etwa durch Werbebotschaften, Popkultur, öffentliche Erzählungen sowie die Erinnerungen und Praktiken der Menschen, die diese Marken kaufen und nutzen.



Haben Sie ein konkretes Beispiel?



Nehmen wir zum Beispiel die Marke Simson. Die Mopeds verbinden viele in Ostdeutschland aufgewachsene Menschen mit persönlichen Jugenderinnerungen, ländlicher Freiheit oder ostdeutscher Ingenieurskunst.



Die AfD hat diese Bedeutungen im Wahlkampf in Sachsen-Anhalt aufgegriffen und versucht, die Marke als Symbol ostdeutscher Zugehörigkeit politisch zu vereinnahmen und umzudeuten. Das zeigt, wie bestehende Markenbedeutungen für bestimmte Zielgruppen mit neuen Botschaften verknüpft werden können.



Können sich solche Markenbedeutungen also verändern?



Ja, Markenbedeutungen sind wandelbar. Eine Marke kann zum Bezugspunkt ostdeutscher Zugehörigkeit werden und Erfahrungen sichtbar halten, die gesellschaftlich und politisch wenig Anerkennung finden. Was sie dabei verkörpert, bleibt jedoch nicht zwingend unverändert, sondern kann im Zusammenhang mit gesellschaftlichen und politischen Debatten und Krisen neu ausgehandelt werden.



Nach der Wiedervereinigung verschwanden zahlreiche ostdeutsche Produkte aus den Regalen. Wie kam es dazu?



Bei Waren des alltäglichen Bedarfs begann bereits in den Wochen vor der Währungsunion ein massiver Sortimentswechsel. Rund um den 1. Juli 1990 wurden die meisten vertrauten Ostprodukte innerhalb kürzester Zeit durch Westwaren ersetzt. Für die Menschen fühlte sich das an wie ein Wechsel über Nacht.



Obwohl es auch Unmut über fehlende Ostprodukte und höhere Preise gab, waren die meisten Konsumenten zunächst fasziniert von der bunten Warenwelt des Westens und wollten die als hochwertiger wahrgenommenen Westprodukte, die man bisher nur aus der Werbung kannte, ausprobieren. Die Nachfrage nach Ostprodukten brach daraufhin massiv ein.



Warum konnte dieser Wandel trotzdem als Verlust empfunden werden?



Produkte und Marken, mit denen wir uns umgeben, prägen unser Selbstverständnis mit. Wir identifizieren uns mit ihnen und den Werten, Lebensweisen oder sozialen Zugehörigkeiten, für die sie stehen. Sie sind damit Teil unserer Identität, wie wir uns selbst sehen und anderen zeigen. Wenn vertraute Produkte und Marken verschwinden und zugleich als minderwertig abgetan werden, berührt uns das. Entwertet werden dann nicht nur Produkte, sondern ein Stück der Lebenswelt, mit der man sich identifiziert.



Dieser Verlust identitätsprägender Bezugspunkte fiel mit tiefgreifenden wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Umbrüchen zusammen: Betriebe schlossen, Menschen verloren ihre Arbeit, berufliche Erfahrungen und Qualifikationen zählten nichts mehr. Das Verschwinden vertrauter Produkte konnte diese Erfahrungen verstärken und zu einem Gefühl der Entwurzelung beitragen.



War die Wiederentdeckung der Ostmarken auch eine Reaktion auf diese Abwertung?



Die Wiederentdeckung mancher Ostmarken lässt sich deshalb auch als Versuch verstehen, die eigene Lebensgeschichte aufzuwerten und ein Stück Zugehörigkeit zurückzugewinnen. Wenn von ursprünglich schätzungsweise 700 DDR-Marken des täglichen Einkaufs heute noch etwa 100 existieren, kann man allerdings nicht von einer Erfolgsgeschichte sprechen. Es haben sich nur wenige Marken erfolgreich behauptet.



Woran scheitern kleinere Hersteller heute besonders häufig?



Gerade die Verfügbarkeit ist für kleinere Hersteller eine Hürde. Sie müssen zunächst ins Sortiment der Handelsketten aufgenommen werden und werden bei zu geringen Verkaufszahlen schnell wieder ausgelistet, was zu einem Dilemma führt: Ohne Präsenz im Supermarktregal lässt sich der Absatz nur bedingt steigern, ohne ausreichenden Absatz bleibt der Platz im Regal unsicher. Messen wie die Ostpro bieten deshalb einen zusätzlichen direkten Zugang zu den Kunden.



Kann man mit Ostalgie heute noch gutes Geld verdienen? Oder handelt es sich inzwischen um einen begrenzten Nischenmarkt?



Prinzipiell kann eine Nische durchaus wirtschaftlich attraktiv sein. Ich würde, um Ihre Frage zu beantworten, zwischen Ostalgie als Positionierung oder Verkaufsargument und dem Markt für Ostprodukte unterscheiden. Mit Ostalgie, insbesondere bei Souvenirs oder Erlebnisangeboten, zum Beispiel Trabi-Safaris, Ostel-Hotel oder DDR-Museen, lässt sich durchaus noch Geld verdienen.



Bei Alltagsprodukten jedoch, bei denen die wirtschaftliche Lukrativität von Wiederkäufen abhängig ist, garantieren nostalgische Botschaften und Emotionen keinen dauerhaften Geschäftserfolg.



Was unterscheidet die Ostpro von einer gewöhnlichen Regionalmesse?



Ostprodukte sind regionale Produkte, die zugleich Ware und Träger von Erinnerungen sind und die eine bewegte gemeinsame Geschichte verbindet. Die Ostpro entstand ursprünglich aus einer konkreten wirtschaftlichen Notsituation heraus.



Sie sollte zunächst ostdeutschen Herstellern Zugang zum Handel verschaffen, Vorbehalte gegenüber ostdeutschen Produkten abbauen und damit Produktion und Arbeitsplätze in den neuen Bundesländern erhalten. Eine eigene Messe war dafür eine sinnvolle Plattform.



Und welche Aufgabe erfüllt die Ostpro heute?



Heute steht der direkte Verkauf an den Endverbraucher stärker im Vordergrund. Die Bedeutung der Ostpro liegt daher im Zusammenspiel von Absatzförderung, Begegnung und Erinnerung und lässt sich weder allein mit Regionalität noch allein mit Ostalgie erklären.

Beobachten Sie beim Konsum von Ostprodukten noch Unterschiede zwischen Ost- und West-Berlinern?



Ich würde es weniger am heutigen Wohnort als an der persönlichen Biografie festmachen. Wer mit einem bestimmten Produkt aufgewachsen ist, kann damit Kindheit, Alltag oder ein Stück Heimat verbinden. Für jemanden ohne diese Erfahrung stehen bei diesem Produkt vielleicht andere Kaufkriterien, zum Beispiel Qualität, Preis, Geschmack, Neugier oder regionale Herkunft, im Vordergrund.



Ist die Ostpro eine Messe, die Ost und West zusammenbringt, oder hält sie die Unterscheidung zwischen beiden künstlich am Leben?



„Künstlich am Leben halten“ unterstellt ein wenig, dass diese Unterscheidung sonst längst bedeutungslos wäre. Wir wissen aber anhand soziologischer Studien, dass dies nicht der Fall ist und dass diese Unterschiede auch weiter bestehen werden.



Ich denke, die Ostpro kann Begegnung ermöglichen und zugleich die Unterscheidung zwischen Ost und West betonen. Das Publikum ist derzeit überwiegend ostdeutsch. Auch durch den Standort erreicht die Messe offenbar nur wenige westdeutsche Besucher. Das Potenzial der Ostpro als Begegnungsort ist daher derzeit begrenzt.



Glauben Sie, dass es in weiteren 35 Jahren noch eine Ostpro geben wird?



Da tue ich mich schwer mit einer Prognose. Der durchschnittliche Ostpro-Besucher ist im fortgeschrittenen Alter. Wir wissen aber, dass junge Ostdeutsche weiterhin Ostprodukte kaufen. Die Frage wird daher sein, ob man das traditionelle Format dieser Messe dahingehend anpassen kann, dass es zukünftig jüngere Zielgruppen besser anspricht.



Man könnte auch überlegen, mehr neu gegründete ostdeutsche Marken ins Boot zu holen, um langfristig das stark mit der DDR verbundene Image der Ostpro in eine regionale Plattform für die Vermarktung alter und neuer Ostprodukte zu wandeln.

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