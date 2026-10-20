Ostpro in Berlin: Von Ketwurst bis Weihnachtsstollen – hier lebt die Ostalgie weiter

Ein Biss in die Ketwurst, der Duft von frisch gebackenem Brot und dazu ein Stück Pulsnitzer Pfefferkuchen: Wer ostdeutsche Klassiker liebt, sollte sich dieses Wochenende vormerken. Vom 23. bis 25. Oktober verwandelt sich die Trabrennbahn Karlshorst bei der Ostpro in einen Treffpunkt für Genießer, Nostalgiker und alle, die regionale Spezialitäten entdecken möchten.

Die Ostpro ist eine Verkaufsmesse rund um ostdeutsche Kultprodukte, regionale Spezialitäten und traditionelles Handwerk. Veranstaltet wird sie seit 1991 von SCOT-Messen. Unter dem Motto „Schauen, Kosten, Kaufen“ präsentieren wieder zahlreiche Aussteller altbekannte und neue Produkte. Ein Hauch von Ostalgie und Weihnachten liegt in der Luft.

Geöffnet ist täglich von 10 bis 17 Uhr. Der Eintritt kostet drei Euro, Kinder bis einschließlich zehn Jahre haben freien Eintritt. Der Veranstaltungsort ist barrierefrei und für Rollstuhlfahrer geeignet.

Von Ketwurst bis Spreewaldgurken: Hier wird geschlemmt

Schon auf dem Freigelände dürfte es verführerisch duften. Die Schlemmermeile bietet frisch gebackenes Brot und Kuchen aus Thüringen, die Ketwurst als Kultwurst aus dem Osten, Thüringer Rostbratwurst, Spezialitäten aus Sachsen-Anhalt und Pferdewurst aus Brandenburg. Auch die Spreewaldgurken dürfen nicht fehlen.



Wer es lieber flüssig mag, kann regionale Getränke probieren. „Biere der Welt“ präsentiert Neuzeller Bier und verschiedene Motivbiere. Dazu gibt es Glühwein, Gin und Rum aus Mecklenburg-Vorpommern, den Harzer Likör „Hexenwahn“ und Liköre aus Brandenburg.

DDR-Softeis, Sandmännchen und süße Kindheitserinnerungen

In der Messehalle warten vertraute Klassiker und neue Entdeckungen. Neben dem originalen DDR-Softeis gibt es Rotsternschokolade, Zetti, Berliner Schaumküsse und Sandmännchenprodukte. Süßes Backwerk liefern Weihnachtsstollen, Salzwedeler Baumkuchen, Pulsnitzer Pfefferkuchen und Oblaten. Dazu kommen verschiedene Senfsorten und Eierlikör zum Löffeln.



Auch zum Stöbern lädt die Halle ein: Weihnachtskerzen und Räuchermännchen aus dem Erzgebirge, Strickwaren aus Apolda, Hüte und Mützen aus Guben sowie Silberschmuck aus Thüringen. Hinzu kommen Handgemachtes, Socken und Bekleidung. Für Kinder gibt es Spielzeug, darunter die beliebten Kuscheltiere Pittiplatsch, Herr Fuchs, Schnatterinchen und Frau Elster. Abgerundet wird das Angebot durch Kosmetik und Schaumbäder von Badusan sowie Bücher und Kinderbücher.

Erste Weihnachtsstimmung inklusive

Zwischen Pfefferkuchen, Weihnachtsstollen, Kerzen und Räuchermännchen kommt bereits ein Hauch von Weihnachten auf. Wer früh nach Geschenken suchen möchte, kann auf der Ostpro stöbern und dabei Produkte entdecken, die nicht überall im Handel zu finden sind.



Die Messe verbindet damit gleich mehrere Erlebnisse: kulinarische Spezialitäten probieren, bekannte Produkte wiederentdecken und kleine Mitbringsel oder Weihnachtsgeschenke finden. Gerade wer mit bestimmten Marken, Figuren oder Geschmäckern Erinnerungen verbindet, dürfte an den Ständen einiges zu entdecken haben.

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