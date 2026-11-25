Finnland und Norwegen wollen offenbar eine Eskalation mit Russland in der Ostsee verhindern. Auch darum soll es bei einem Telefonat mit dem russischen Präsidenten Putin gegangen sein.

Der finnische Präsident Alexander Stubb und Norwegens Ministerpräsident Jonas Gahr Støre haben bei ihrem Telefonat mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin Ende Oktober offenbar auch über die Gefahr eines Konflikts in der Ostsee gesprochen. Die beiden Politiker wollten Putin versichern, dass sie keine Absicht hätten, eine für Russland wichtige Schifffahrtsroute zu blockieren, berichtet das Wall Street Journal (WSJ) unter Berufung auf mit dem Gespräch vertraute Personen.



Das Telefonat fand am 27. Oktober statt und dauerte laut Reuters rund 90 Minuten. Demnach sprachen Stubb und Støre mit Putin über eine Beendigung des Ukraine-Kriegs und geplante Friedensgespräche zwischen Russland, der Ukraine und den USA. Anschließend telefonierten sie auch mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj.

Angespannte Lage in der Ostsee

Nach Angaben des WSJ wollten Stubb und Støre mit dem Gespräch auch Spannungen in der Ostsee abbauen. Russland transportiert laut der Zeitung mehr als 60 Prozent seines auf dem Seeweg exportierten Öls durch die Ostsee. In den vergangenen Monaten habe Moskau Schritte ergriffen, die auf eine wachsende Befürchtung einer möglichen Blockade hindeuten, berichtete das WSJ unter Berufung auf westliche Vertreter.

Unter anderem hätten russische Kriegsschiffe die Anordnung erhalten, Öltanker zu eskortieren und westliche Küstenwachen und Marinen am Betreten von Schiffen zu hindern, erklärten westliche und russische Vertreter dem Bericht zufolge. Die deutsche Küstenwache habe in etwas mehr als einem Jahr 260 solcher Eskortmanöver in der Nord- und Ostsee registriert.

Ein Zwischenfall im Juni verdeutlichte laut WSJ die Gefahr einer Eskalation: Als Greenpeace-Aktivisten sich einem Tanker der sogenannten Schattenflotte näherten, griff ein russisches Kriegsschiff ein. Ein deutsches Küstenwachschiff eilte herbei.



Der deutsche Kommandant konnte die Situation demnach entschärfen, indem er erklärte, dass niemand den Tanker betreten wolle und es sich um zivile Demonstranten handele. Später habe der Kapitän der deutschen Küstenwache gegenüber seinen Vorgesetzten erklärt, der Vorfall habe ein hohes Eskalationsrisiko gehabt, erklärten zwei Quellen dem Bericht zufolge.

Vermittler aus Russland

Vor dem Telefonat hätten westliche Vertreter bereits über diplomatische Kanäle versucht, Moskau zu versichern, dass die Nato keine Blockade der Ostsee plane, berichtet das WSJ. Stubb habe jedoch befürchtet, dass die Botschaft Putin nicht erreiche.

Daraufhin hätten die finnische und norwegische Seite einen russischen Oligarchen mit direkten Kontakten zum Kreml eingeschaltet. Dieser sei nach Norwegen gereist, habe dort Gespräche mit hochrangigen Vertretern geführt und anschließend in Moskau eine Botschaft an Putin übermittelt. Der Name des Vermittlers wird in dem Bericht nicht genannt.

„Wir haben nicht die Absicht, die Ostsee in Friedenszeiten zu blockieren, darauf können Sie sich verlassen, wir werden im Einklang mit dem Gesetz handeln“, sagte Stubb während des Telefonats, erklärten zwei Quellen dem Bericht zufolge. Der Kreml reagierte laut dem Bericht nicht auf eine Anfrage nach einer Stellungnahme. Nach Angaben des russischen Mediums RBC erklärte Kremlsprecher Dmitri Peskow: „Wir geben niemals Details von Telefongesprächen bekannt.“

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj bestätigte am Montag gegenüber Bloomberg zudem, dass die Ukraine für einen Drohnenangriff auf ein russisches Frachtschiff im Finnischen Meerbusen verantwortlich war. Dieses habe Waffen geladen. Bloomberg konnte dies nach eigenen Angaben zunächst nicht unabhängig überprüfen. Der Kreml erklärte, der Angriff habe die Spannungen in der Ostsee erhöht. Selenskyj erklärte, es habe „unterschiedliche Reaktionen“ auf den Angriff gegeben, da „einige europäische Partner besorgt sind, wenn etwas in der Ostsee passiert“.

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