Der Vorfall ereignet sich nahe der russischen Insel Gogland, rund 110 Kilometer östlich von Helsinki. Russische Militärblogger nennen einen anderen Schiffstyp als die Ukraine.

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Ein Kriegsschiff der russischen Ostseeflotte bei einer Marineübung im Juli 2025

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Finnlands Streitkräfte haben nach einem Bericht des finnischen Rundfunks Yle einen ukrainischen Drohnenangriff auf ein russisches Kriegsschiff im Finnischen Meerbusen bestätigt.



Das Militär erklärte am Donnerstag gegenüber Reuters, es habe am Mittwoch einen Treffer auf dem Schiff registriert. Der ukrainische Geheimdienst SBU teilte mit, er habe in der Nacht zum Mittwoch das Raketenschiff „Naro-Fominsk“ mit Drohnen angegriffen.

Nach Angaben eines hochrangigen finnischen Beamten gegenüber Reuters ereignete sich der Vorfall nahe der russischen Insel Gogland. Der Finnische Meerbusen ist ein schmaler Ausläufer der Ostsee zwischen Finnland und Estland, der sich ostwärts bis nach St. Petersburg erstreckt. Gogland liegt nach Angaben des finnischen Rundfunks Yle rund 110 Kilometer östlich des Zentrums von Helsinki.

Explosion auf Schiff der Baltischen Flotte

Estlands Verteidigungsminister Martin Herem sagte dem estnischen öffentlich-rechtlichen Rundfunk ERR, auf einem Schiff der russischen Ostseeflotte habe es eine Explosion gegeben. Danach sei Rauch aufgestiegen. Das Schiff sei aus eigener Kraft weiter in Richtung St. Petersburg gefahren. Ob die Explosion durch einen Angriff oder einen Unfall verursacht wurde, könne Estland nicht bestätigen.

Nach Angaben des SBU gehört die „Naro-Fominsk“ zur russischen Ostseeflotte und kann Marschflugkörper der Typen Kalibr und Oniks einsetzen. Der ukrainische Geheimdienst erklärte, der Angriff sei während einer größeren Operation gegen russische Ölanlagen im Hafen Ust-Luga erfolgt.

Russische Militärblogger nennen anderen Schiffstyp

Russlands Verteidigungsministerium hat den Angriff auf das Kriegsschiff bislang nicht bestätigt, berichtete der zum US-finanzierten Medienverbund Radio Free Europe/Radio Liberty gehörende russischsprachige Sender Nastojaschtscheje Wremja.

Das unabhängige russische Investigativmedium iStories (Wichtige Geschichten) beruft sich dagegen auf zwei russische Militärblogger, die ebenfalls einen Treffer melden, das Schiff jedoch der Karakurt-Klasse und nicht der von der Ukraine genannten Bujan-M-Klasse zuordnen.



Der Telegram-Kanal Sloi Morjatschok berichtete zudem von Toten und Verletzten an Bord. Offizielle Angaben zu möglichen Opfern liegen ebenfalls nicht vor.

Drohnen verletzen estnischen Luftraum

Nach Angaben Herems drangen während der nächtlichen Angriffe ukrainische Drohnen kurzzeitig in den estnischen Luftraum ein. Nato-Kampfflugzeuge waren im Einsatz, schossen jedoch keine Drohnen ab.

Finnlands Streitkräfte verhängten zeitweilige Beschränkungen für Seegebiete und den Luftraum im östlichen Finnischen Meerbusen.

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