Muehl-Streit: Wiener-Aktionismus-Museum stellt Ausstellungen ein

Otto Muehl war ein bekannter österreichischer Aktionskünstler – aber auch ein verurteilter Sexualstraftäter. Das Wiener Privatmuseum, das sich seiner Kunst widmet, zieht nun Konsequenzen.

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Am Donnerstag kam die Nachricht aus Wien: Es ist Schluss mit dem Ausstellungsbetrieb im privaten Wiener-Aktionismus-Museum (WAM), über dessen jüngste Schau sich selbst tolerante Geister zuletzt heftig zerstritten haben.



Die Konsequenz: Der Ausstellungsbetrieb wird eingestellt, Klaus Albrecht Schröder, vormals langjähriger Chef der renommierten Wiener Albertina, wird die Arbeit anders weiterführen.

Die Betreiber begründen den Schritt mit der Debatte um den Künstler Otto Muehl, dessen Schau „Otto Muehl. Kunst am Abgrund“ noch bis 10. Jänner 2027 läuft. Muehl (1925–2013) gründete ab den 1970er-Jahren Kommunen, in denen freie Sexualität gelebt wurde. 1991 verurteilte ihn das Landesgericht Eisenstadt zu sieben Jahren Haft, unter anderem wegen Vergewaltigung und Sexualdelikten an Minderjährigen sowie wegen Verstößen gegen das Suchtgiftgesetz. Er verbüßte die Strafe.



Das Werk des 2013 Verstorbenen macht einen wichtigen Teil der Sammlung aus. Die „berechtigte moralische Verurteilung“ Muehls bestimme mittlerweile völlig die Wahrnehmung seines Werks, teilten die Gesellschafter des privat finanzierten Museums mit. Die museale Präsentation sei deshalb nicht mehr tragfähig.

Das Museum hatte 2024 eröffnet. Es widmet sich österreichischen Künstlern, die den menschlichen Körper für radikale und provokante Kunstaktionen nutzten, statt ihn nur zu malen. Zentrale Figuren des Wiener Aktionismus waren Günter Brus, Hermann Nitsch, Otto Muehl und Rudolf Schwarzkogler.

Protest gegen laufende Muehl-Schau

Das Museum sah sich zuletzt Kritik ausgesetzt. Demonstranten brachten zur Eröffnung der Muehl-Ausstellung Transparente mit Slogans wie „WAM = Tätermuseum“ mit. Ehemalige Kommunen-Mitglieder sowie Künstlerinnen und Künstler verfassten ein Protestschreiben.



Das Museum soll nun in eine Forschungseinrichtung zum Wiener Aktionismus umgewandelt werden. Besuche seien künftig gegen Voranmeldung möglich, hieß es.