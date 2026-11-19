Zum Anwesen im australischen Outback gehören Gästezimmer, Campingplätze, Krokodile und Emus. Nach dem Verschwinden eines Stammgastes verdächtigte die Polizei den Gärtner.

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Larrimah hat nur rund zehn Einwohner und wurde durch das ungeklärte Verschwinden eines Stammgastes des Pink-Panther-Hotels im Jahr 2017 über Australien hinaus bekannt.

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Das Larrimah Hotel im australischen Northern Territory, rund 600 Kilometer südlich von Darwin, steht erneut zum Verkauf. Bekannt wurde es durch einen ungeklärten Vermisstenfall. Für das auch Pink Panther genannte Lokal werden mehr als 1,1 Millionen australische Dollar (umgerechnet rund 670.000 Euro) verlangt. Das berichtete der australische Sender ABC am Donnerstag. Seit dem Verschwinden eines Stammgastes im Jahr 2017 wechselte das Hotel mehrfach den Besitzer.

Larrimah liegt am Stuart Highway, einer wichtigen Fernstraße durch das australische Landesinnere. Im Zweiten Weltkrieg diente die kleine Ortschaft als militärischer Umschlagplatz und Truppenlager.

Hotel mit Krokodilen und Emus

Die jetzige Eigentümerin kaufte es im September 2025. Nach Angaben ihrer Maklerin will sie es aus gesundheitlichen Gründen verkaufen. Zu dem 7690 Quadratmeter großen Grundstück gehören 17 Gästezimmer, Campingplätze, eine Gaststätte und ein Biergarten. Auch Krokodile und Emus leben dort.

Larrimah liegt am Stuart Highway und diente im Zweiten Weltkrieg als militärischer Umschlagplatz und Truppenlager. © Everett Collection/imago

Zum Hotel gehören außerdem eine Küche für den Gaststättenbetrieb sowie eine Feuerstelle und eine Bühne für Liveauftritte im Biergarten. Nach Angaben des australischen Senders ABC zieht das Lokal jährlich Hunderte Touristen an. Nach jahrzehntelanger Unterbrechung wird dort auch wieder Bier vom Fass ausgeschenkt.

Ein Gast verschwindet spurlos

Am Abend des 16. Dezember 2017 verließ der Stammgast Patrick „Paddy“ Moriarty die Gaststätte des Pink-Panther-Hotels mit seiner Hündin Kellie auf einem Quad und fuhr nach Hause. Dort bereitete er offenbar sein Abendessen vor, bevor er mit dem Hund wieder hinausging. Danach verlor sich jede Spur von beiden.



Trotz umfangreicher Suchaktionen wurden sie nicht gefunden. Der Fall machte Larrimah mit seinen nur rund zehn Einwohnern über Australien hinaus bekannt und wurde in Podcasts, Büchern und Dokumentarfilmen aufgegriffen.

Verdacht nach jahrelangem Nachbarschaftsstreit

Im Jahr 2021 setzte die Polizei eine Belohnung von 250.000 australischen Dollar (rund 152.000 Euro) für Hinweise aus, die zur Auffindung von Moriartys Leiche und zur Verurteilung der Verantwortlichen führen.

Der Gerichtsmediziner Greg Cavanagh äußerte 2022 die Vermutung, Moriarty sei wahrscheinlich am Abend seines Verschwindens getötet worden. Als wahrscheinlichen Hintergrund nannte er einen Streit mit seinen nächsten Nachbarn.

Vermisstenplakat für Patrick „Paddy“ Moriarty, der 2017 in Larrimah spurlos verschwand. © Everett Collection/imago

Moriarty hatte sich jahrelang mit der Betreiberin eines Cafés gestritten. Bei der gerichtlichen Untersuchung wurden auch heimlich angefertigte, schwer verständliche Tonaufnahmen ausgewertet. Ermittler glaubten, darin Äußerungen eines Mannes über die Tötung Moriartys zu erkennen. Der verdächtigte Gärtner bestritt, die Äußerungen gemacht zu haben, und wies jede Beteiligung zurück.

Die Staatsanwaltschaft entschied 2024, wegen unzureichender Beweise keine Anklage zu erheben. Die Polizei setzte ihre Ermittlungen fort.

Rosafarbene Panther und eine riesige Bierflasche

Das Hotel ist für rosafarbene Pantherfiguren und eine überdimensionale Bierflasche bekannt. Es wurde 1930 in Birdum errichtet und 1957 nach Larrimah versetzt.



Zum Verkauf stehen nach Angaben der beauftragten Immobilienagentur das Grundstück und der laufende Hotelbetrieb samt Ausstattung. Die Maklerin berichtete kurz nach Veröffentlichung des Angebots von großem Interesse.

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