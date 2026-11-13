Outlook und Teams: Weltweite Störung bei Microsoft – Zehntausende Nutzer betroffen

Eine weltweite Störung bei Microsoft hat am Donnerstag den Zugriff auf Outlook und Teams erheblich beeinträchtigt. Auch Stunden später waren die Probleme noch nicht vollständig behoben.

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Eine massive Störung bei Microsoft hat am Donnerstag zahlreichen Nutzern den Zugriff auf Outlook und andere Dienste des US-Technologiekonzerns erschwert. Betroffen waren Unternehmen und Behörden in zahlreichen Ländern. Die Probleme hielten nach Angaben der Nachrichtenagentur Reuters stundenlang an.



Nach Angaben der Störungsplattform Downdetector wurden zeitweise mehr als 130.000 Probleme mit Outlook gemeldet. Auch bei Microsoft Teams und dem KI-Assistenten Copilot registrierte Downdetector zahlreiche Störungen, berichtete AFP. Die Ausfälle betrafen laut einer von der Plattform veröffentlichten Karte demnach Nutzer in Nord- und Südamerika sowie in Teilen Europas, Asiens und Afrikas.

Keine Anzeichen für Cyberaktivitäten

Microsoft zufolge waren insbesondere Funktionen der Microsoft-365-Dienste betroffen, die auf die E-Mail- und Kommunikationsplattform Exchange Online angewiesen sind. Andere Funktionen, die diese Infrastruktur nicht nutzen, blieben dagegen funktionsfähig, berichtete Reuters unter Berufung auf eine Mitteilung des Unternehmens.

Das Unternehmen teilte laut AFP mit, dass „ein Teil der Infrastruktur in mehreren Regionen einer erhöhten Auslastung ausgesetzt“ war und dies „wahrscheinlich zu den Verbindungsfehlern“ beitrage. Später meldete Microsoft eine „begrenzte Verbesserung“, allerdings hielt die Störung dem Bericht zufolge auch Stunden später an.

Das Unternehmen erklärte, dass die Maßnahmen zur Behebung der Störung zunächst nicht die erhoffte Wirkung gezeigt hätten. Microsoft versuchte nach eigenen Angaben unter anderem, den Datenverkehr umzuleiten und die Serverkapazitäten anzupassen. Zwar habe es in einigen Regionen teilweise Verbesserungen gegeben, eine anhaltende Erholung sei jedoch ausgeblieben, berichtete CNN unter Berufung auf eine Mitteilung von Microsoft bei X.

Charles Lamanna, Executive Vice President von Copilot, Agents und Platform bei Microsoft, erklärte nach Angaben des Senders, es gebe derzeit keine Anzeichen dafür, „dass dies das Ergebnis böswilliger Aktivitäten oder Cyberaktivitäten ist“. (mit AFP)

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