Ouzo aufs Haus? Dann läuft an Ihrem Tisch gerade ein Psycho-Trick

Psycho-Trick im Restaurant: Warum Gäste nach Bonbon oder Schnaps zur Rechnung mehr Trinkgeld geben und wie viel Trinkgeld in Deutschland üblich ist.

Die Kellnerin legt jedem am Tisch ein Stück Schokolade hin und wendet sich zum Gehen. Nach zwei Schritten bleibt sie stehen, dreht sich um und legt noch ein Stück nach. Als hätte sie es sich gerade spontan überlegt.



Genau dieser kleine Moment hat in einem US-Restaurant das Trinkgeld stärker nach oben getrieben als jede andere Variante. Spontan war daran allerdings nichts. Die Szene war Teil eines Experiments.

Schokolade zur Rechnung: Das Experiment aus den USA

Veröffentlicht haben es die Psychologen David Strohmetz, Bruce Rind, Reed Fisher und Michael Lynn im Jahr 2002 im Journal of Applied Social Psychology. Der Titel der Studie: „Sweetening the Till“, frei übersetzt „die Kasse versüßen“.



Im ersten Durchgang bekam ein Teil der Gäste mit der Rechnung ein kleines Stück Schokolade, der Rest ging leer aus. Mit Süßigkeit lag das Trinkgeld im Schnitt bei knapp 18 Prozent der Rechnung, ohne bei gut 15 Prozent, wie eine Auswertung der Studiendaten zeigt.



Im zweiten Durchgang testeten die Forscher die Dosis. Zwei Stück Schokolade brachten mehr als eines. Den Spitzenwert erreichte aber die Kellnerin mit dem scheinbar spontanen Nachschlag, obwohl die Gäste dabei exakt so viel Schokolade bekamen wie beim Doppelpack.

Warum ein Bonbon so viel auslöst

Die Erklärung der Forscher heißt Reziprozität. Wer beschenkt wird, will etwas zurückgeben. Gute Laune oder ein sympathischer Eindruck vom Personal erklären die Zahlen nach Ansicht der Autoren schlechter.



Beim Nachschlag kommt noch etwas hinzu. Die zweite Runde wirkt wie eine Extra-Geste nur für diesen Tisch. Und wer sich persönlich gemeint fühlt, rundet großzügiger auf.



Bewusst rechnet dabei niemand. Kein Gast denkt beim Auspacken: Das Bonbon war 10 Cent wert, also lege ich einen Euro drauf. Das Gefühl, etwas schuldig zu sein, arbeitet trotzdem.

Ouzo aufs Haus: Der Test beim Griechen

In Deutschland haben Frederic Hilkenmeier und Sascha Hoffmann von der Hochschule Fresenius in Hamburg das Prinzip mit Alkohol überprüft. In einem griechischen Restaurant bekamen rund 400 Tische einen Ouzo spendiert, wie Spektrum der Wissenschaft berichtet. Variiert wurde nur der Zeitpunkt.



Kam der Ouzo erst nach dem Bezahlen, gaben die Gäste im Schnitt 7,1 Prozent Trinkgeld. Zum Essen serviert waren es 7,8 Prozent. Stand das Glas zusammen mit der Rechnung auf dem Tisch, stieg der Wert auf 8,6 Prozent.



Der Zeitpunkt ist also alles. Je dichter Geschenk und Bezahlen beieinanderliegen, desto stärker fühlen sich Gäste zur Revanche verpflichtet. Wer das Bonbon zum Espresso bekommt, hat es beim Zahlen oft schon vergessen.



Böse Absicht muss man trotzdem niemandem unterstellen. In vielen Lokalen gehört das Bonbon einfach zum guten Ton, und die Servicekraft hat nie eine Studie gelesen.

Trinkgeld in Deutschland: Wie viel angemessen ist

An der deutschen Faustregel ändert keine Süßigkeit etwas. Üblich sind fünf bis zehn Prozent, zehn Prozent gelten als angemessen, schreiben Hoffmann und Hilkenmeier in der Fachzeitschrift WiSt (Heft 12/2025). Je höher die Rechnung, desto kleiner darf der Anteil sein.



Beim Abendessen für 40 Euro sind zwei bis vier Euro also völlig in Ordnung. Bei der Familienfeier für 300 Euro muss niemand 30 Euro obendrauf legen.



Eine Pflicht gibt es ohnehin nicht. Trinkgeld ist eine freiwillige Anerkennung, und wer schlecht bedient wurde, darf auch weniger oder nichts geben.

Kartenterminal: Wenn 20 Prozent plötzlich normal aussehen

Die moderne Version des Bonbons sitzt im Kartenlesegerät. Viele Terminals fragen nach dem Trinkgeld und schlagen gleich Beträge vor. Das hilft dem Personal, weil Kartenzahler das Trinkgeld sonst gern vergessen.



Kritisch wird es, wenn das Gerät 15, 20 und 25 Prozent anbietet. Hoffmann und Hilkenmeier beschreiben in ihrem Fachbeitrag, dass viele Gäste dann zur mittleren Taste greifen. Mit 20 Prozent zahlen sie damit doppelt so viel Trinkgeld wie üblich.



Die Chefin des Verbraucherzentrale Bundesverbands, Ramona Pop, fordert deshalb, dass die Optionen „Kein Trinkgeld“ und „Betrag selbst eingeben“ sofort erkennbar sind. Wer sie findet, sollte sie nutzen.

Trinkgeld bar geben: Der sicherste Weg

Ob das Kartentrinkgeld vollständig beim Personal landet, hängt vom Betrieb ab. Die Gewerkschaft NGG bemängelt, dass Beschäftigte bei elektronischen Zahlungen oft keinen Überblick über die tatsächlichen Einnahmen haben. Der Hotel- und Gaststättenverband Dehoga rät dort ebenfalls zu Bargeld.



Für die Servicekraft hat das einen handfesten Vorteil. Trinkgeld, das Gäste Angestellten freiwillig geben, ist nach § 3 Nr. 51 Einkommensteuergesetz steuerfrei. Die Rechnung selbst lässt sich trotzdem mit Karte zahlen.

Der Gegentrick für Gäste

Wer sich nicht von der Schokolade lenken lassen will, dreht die Reihenfolge einfach um. Erst den Betrag fürs Trinkgeld festlegen, dann das Bonbon auspacken.



Und wenn die Kellnerin auf dem Rückweg noch ein zweites hinlegt: genießen, lächeln und an das Experiment denken. Trinkgeld verdient der Abend, nicht das Bonbon.

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