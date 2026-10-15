In Peschawar werden zahlreiche Kinder unter den Trümmern ihrer Schule begraben. Die Polizei vermutet schwere Baumängel und hat den Besitzer festgenommen.

Bei einem schweren Schulunglück im Nordwesten Pakistans sind mindestens 35 Menschen ums Leben gekommen, darunter 34 Kinder und eine Lehrerin. Das Dach einer Privatschule in der Millionenstadt Peschawar stürzte am Donnerstagmorgen während des Unterrichts ein. Mehr als 50 weitere Menschen wurden verletzt, einige von ihnen schwer. Das berichtet die Nachrichtenagentur AP unter Berufung auf örtliche Behörden.



Das Unglück ereignete sich gegen 8.48 Uhr Ortszeit im Al-Khair Education Center. Nach Angaben von Reuters brach das Dach eines oberen Stockwerks ein und stürzte auf darunterliegende Klassenzimmer. Dabei wurden zwei Etagen des Gebäudes schwer beschädigt. Die meisten Todesopfer waren jünger als 13 Jahre.



Rettungskräfte suchten stundenlang nach verschütteten Kindern. Fernsehaufnahmen zeigten Helfer, die teilweise mit bloßen Händen Trümmer beiseiteräumten. Verletzte Schüler wurden zu wartenden Krankenwagen getragen, während Angehörige vor dem Gebäude verzweifelt auf Nachrichten warteten.

Pakistan: Schulbesitzer nach tödlichem Einsturz festgenommen

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei könnte die mangelhafte Bausubstanz für den Einsturz verantwortlich sein. Der Polizeichef von Peschawar, Mian Saeed, erklärte gegenüber Reuters, das Gebäude habe eine schwache Konstruktion gehabt. Zusätzliche Aufbauten auf dem Dach hätten die Tragfähigkeit überlastet.



Der Besitzer der Privatschule wurde festgenommen. Die Behörden leiteten Ermittlungen ein, um die genaue Ursache des Einsturzes und mögliche Verstöße gegen Bauvorschriften zu klären.



Angehörige werfen den Verantwortlichen vor, frühere Warnungen vor dem schlechten Zustand des Schulgebäudes ignoriert zu haben. Mohammad Zaman, der bei dem Unglück zwei Neffen verlor, forderte laut Reuters, die Verantwortlichen zur Rechenschaft zu ziehen.

Rettungskräfte legen eine Pause ein, während sie die Trümmer an der Stelle eines Dacheinsturzes an einer Privatschule durchsuchen. © Muhammad Zubair/AP

Rettungskräfte bergen Kinder aus den Trümmern

Die Rettungsarbeiten dauerten nach Angaben des regionalen Rettungsdienstes vier bis fünf Stunden. Die Lage war auch deshalb schwierig, weil die Schule in einer engen Straße eines dicht bebauten Wohnviertels liegt. Rund 100 Einsatzkräfte waren an der Bergung beteiligt.



Im Lady Reading Hospital in Peschawar wurde angesichts der zahlreichen Opfer der Notfall ausgerufen. Nach Angaben eines Krankenhaussprechers erlitten mehrere Kinder schwere Kopfverletzungen.



Eine verletzte Lehrerin berichtete gegenüber AP, sie habe sich gerade in ihrem Klassenzimmer befunden, als das Dach einstürzte. Nach ihren Angaben besuchten etwa 1200 Schülerinnen und Schüler die Privatschule.



Pakistans Ministerpräsident Shehbaz Sharif sprach den Familien der Opfer sein Beileid aus. Auch die Provinzbehörden ordneten Untersuchungen an.

Rettungskräfte und Anwohner versammeln sich vor der Unglücksschule in Peschawar. © Ehtisham ul Haq/imago

Das Unglück wirft erneut Fragen zur Sicherheit von Schulgebäuden in Pakistan auf. Einstürzende Gebäude sind in dem südasiatischen Land immer wieder ein Problem. Häufig werden unzureichende Baukontrollen und minderwertige Baumaterialien als Ursachen genannt. Welche konkreten Baumängel an der Schule in Peschawar vorlagen und wer dafür verantwortlich ist, sollen die Ermittlungen klären.

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