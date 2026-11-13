Bei ihren Stilvorbildern treffen Iris Berben und Lady Gaga aufeinander. Palina Rojinski über gute Laune aus dem Kleiderschrank, eine besondere Koralle und ihre Schwäche für schöne Hotels.

Palina Rojinski mag Farben und Muster – beim Anziehen wie beim Einrichten. Viele ihrer Accessoires hat sie von Reisen mitgebracht.

Iris Berben, Marilyn Monroe, Lady Gaga, Doja Cat: Diese Namen nennt Palina Rojinski, wenn man sie nach ihren Stilvorbildern fragt. Einen gemeinsamen Dresscode findet man bei ihnen kaum. Um die Garderobe geht es Rojinski aber auch gar nicht, sondern um die Haltung dahinter. Jede dieser Frauen hat etwas ganz Eigenes, das sie unverwechselbar macht.



Die 41-Jährige kennt man vor allem als schlagfertige Moderatorin im Fernsehen oder von der Kinoleinwand. Daneben plaudert sie mit Riccardo Simonetti im Podcast „Saus & Applaus“ und liest auf ihrem Instagram-Account als Astrolinski die Sterne.



Auch zu Hause darf es gern vielfältig sein: Farben, Muster und Dinge, an denen Erinnerungen hängen. Wer ihre Astrologie-Videos verfolgt, kennt ein Stück davon bereits. Dort steht nämlich die große Koralle des Berliner Künstlers Klaus Dupont im Hintergrund.



In unseren Geschmacksfragen erzählt Rojinski, warum sie lieber durch Geschäfte streift, als im Netz zu bestellen. Und sie verrät, weshalb eine Winterjacke, die ihr eigentlich gut gefiel, vorerst im Laden hängen blieb.

Frau Rojinski, wo kaufen Sie am liebsten ein?



Ich bin gar nicht so der Online-Shopper. Am liebsten gehe ich in echte, gut sortierte Geschäfte. Ich liebe es, die Dinge direkt sehen zu können, die Stoffe gleich fühlen zu können und in Ruhe auszuwählen. Für Lebensmittel mag ich die sechste Etage im Kadewe sehr gerne!

Breuel-Bild/Imago Zur person Palina Rojinski wurde 1985 in Leningrad, dem heutigen Sankt Petersburg, geboren. Im März 1991 zog sie mit ihren Eltern nach Berlin. Als Moderatorin wurde sie ab 2009 in „MTV Home“ an der Seite von Joko und Klaas bekannt, später spielte sie unter anderem in den Kinofilmen „Traumfrauen“ und „Willkommen bei den Hartmanns“.

Wie würden Sie Ihren Einrichtungsstil beschreiben und wo halten Sie sich am liebsten in Ihrem Zuhause auf?



Ich mag auch in der Einrichtung gerne Farben, Muster und besonderes Design. Es darf alles schön harmonieren, auch wenn es ein paar besondere Akzente gibt. Bei den Accessoires habe ich viel auf Reisen gefunden oder verbinde eine Geschichte damit.



Meine große Koralle, die oft der Hintergrund für meine Astrolinski-Videos ist, ist so ein Teil, das mir aus verschiedenen Gründen sehr viel bedeutet, außerdem schenkt sie mir Freude, immer wenn ich sie sehe. Sie ist vom wunderbaren deutschen Künstler Klaus Dupont, der leider letztes Jahr gestorben ist.

Eins der handgefertigten Unikate von Kunsthandwerker und Bildhauer Klaus Dupont steht bei Rojinski in der Wohnung. © Klaus Dupont

Welches Buch hat Sie in letzter Zeit bewegt? Was liegt ganz oben auf Ihrem Zu-lesen-Stapel?



„Ach, diese Lücke, diese entsetzliche Lücke“ von Joachim Meyerhoff. Das Buch hat mich sehr bewegt.



Ganz oben auf meinem Lesestapel liegt gerade „Wann ist ein Mann ein Mann?!“ von meinem Podcast-Partner Riccardo Simonetti. Wir haben zu dem Themenkomplex bei „Saus & Applaus“ schon öfter gesprochen und ich bin gespannt auf Riccardos kluge Gedanken dazu.

Joachim Meyerhoffs „Ach, diese Lücke, diese entsetzliche Lücke“ hat Rojinski bewegt. Auch die Verfilmung rührte sie zu Tränen. © Kiwi-Verlag

Welcher Film hat Sie besonders beeindruckt und warum?



Die Verfilmung von „Ach, diese Lücke, diese entsetzliche Lücke“ von Simon Verhoeven ist ganz besonders schön gelungen. Senta Bergers feine, liebevolle Verkörperung der Großmutter Inge Brinkmann hat mich zu Tränen gerührt und am liebsten wollte ich sofort mit einziehen, um diese besondere Atmosphäre zu erleben.

Wer ist Ihr Stilvorbild?



Ich habe ganz viele unterschiedliche Stilvorbilder, wobei ich finde, Stil hat ja auch immer was mit Ausstrahlung und Persönlichkeit zu tun. Ich glaube, was alle meine Vorbilder eint, ist, dass sie etwas ganz Eigenes haben, wie Iris Berben, Marilyn Monroe, Lady Gaga oder Doja Cat.

Rojinski wählt ihre Kleidung nach Lust und Laune. Schöne Farben und Stoffe sollen ihr nicht nur stehen, sondern auch den Tag versüßen. © IHG Hotels & Resorts / Jonas Reuter

Wonach gehen Sie beim Ankleiden morgens? Routine, Stimmung oder Plan?

Ich liebe es, meine Stimmung mit Kleidung zu beeinflussen. Ich habe keinen festen Plan und entscheide nach Lust und Laune. Wenn ich schöne Farben und Stoffe trage, dann freue ich mich daran den ganzen Tag.

Sie sind bei Freunden eingeladen. Was bringen Sie als besonderes Gastgeschenk mit?



Am liebsten etwas, von dem ich weiß, dass der oder die Gastgeberin sich wirklich darüber freut, also am liebsten etwas sehr Persönliches. Neulich habe ich beispielsweise eine sehr tolle Duftkerze von Loewe mitgebracht, weil ich wusste, dass die Gastgeberin Duftkerzen liebt und es jetzt zur kälteren Jahreszeit wunderbar passt.

Palina Rojinski wählt Gastgeschenke danach aus, worüber sich ihre Gastgeber wirklich freuen, wie diese Duftkerze von Loewe. © Loewe

Was steht auf Ihrem eigenen Wunschzettel ganz oben?



Ich habe eine schöne Winterjacke gesehen, die mir sehr gut gefällt. Ich habe sie anprobiert und dann aber erst mal im Laden gelassen, denn bei größeren Anschaffungen versuche ich immer erst noch mal drüber zu schlafen und dann zu entscheiden, ob ich das Teil wirklich brauche und ob ich es auch gut mit meiner restlichen Garderobe kombinieren kann. Das spart mir sehr viele Fehlkäufe.

Was war Ihr letzter Fehlkauf?



Weil ich mir sehr bewusst Dinge kaufe, habe ich schon länger keinen wirklichen Fehlkauf mehr gemacht, früher hatte ich aber auch diese Sachen im Schrank, die noch nach Jahren das Preisschild dran hatten.

Conny Maiers Kunstwerke sind vorwiegend Blumenstillleben, die sie mit Öl auf Papier und Leinwand bringt. © Trevor Good

Welche Ausstellung haben Sie zuletzt gesehen? Welches Kunstwerk oder welcher Künstler fasziniert Sie?



Ich war gerade auf der Ausstellungseröffnung meiner Freundin Conny Maier in der Pinakothek der Moderne in München. Das war wirklich beeindruckend. Ich mag ihre Kunst sehr und die Entwicklung, die sie als Künstlerin gemacht hat.

Was hören Sie, wenn Sie in der U-Bahn oder im Auto unterwegs sind?



Ich höre sehr viel Musik, gerade mag ich zum Beispiel Hermanos Gutiérrez sehr gerne, das sind zwei Brüder, die instrumentale Gitarrenmusik machen.



Podcasts höre ich auch sehr gerne, natürlich „Kaulitz Hills“, aber auch gerne informative Nachrichtenpodcasts. True Crime ist aber nicht so mein Ding.

Den Kaulitz-Zwillingen hört Palina Rojinski gern zu. Bei True-Crime-Podcasts schaltet sie dagegen lieber ab. © Spotify

Haben Sie eine Lieblings-App? Welche und weshalb?

Hm, die Wetter-App? Nee, Spaß beiseite, ich versuche nicht zu viel Zeit mit meinem Handy zu verbringen, aber gute Apps gibt es natürlich, die einem das Leben erleichtern.



Für meine Astrolinski-Forecasts gibt es beispielsweise gute Tools, die mir den Planetenstand für bestimmte Zeitspannen zeigen, so dass ich das dann deuten kann.

Was darf in Ihrer Beauty-Routine oder in Ihrem Kosmetiketui nicht fehlen?



Pflege ist das A und O. Es gibt viele sehr gute Cremes und Seren. Ich benutze zum Beispiel sehr gerne das Vichy Collagen 16 Serum. Und ich schwöre auf Gesichtsmassage.

Welche Reise war Ihre schönste und warum? Berge oder Meer? Hotel? Ferienwohnung?



Ich bin ein echter Hotelfan. Ich liebe schöne Hotels mit tollem Service und einer guten Lage, wie das neu eröffnete Kimpton Hotel in Frankfurt. Das ist einfach immer der perfekte Wohlfühlort, von dem aus man den Urlaub dann richtig genießen kann. Deswegen mag ich die IHG Hotels & Resorts so gerne, weil hier Design, Lage und Service immer großgeschrieben werden.

Gerade ist Palina in der Kampagne „When the host needs hosting“ von IHG Hotels & Resorts zu sehen. © IHG Hotels & Resorts / Jonas Reuter

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