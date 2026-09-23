Drei Jahre schwor Pamela Anderson dem Makeup ab. Bei der Mailänder Fashion Week war davon nichts mehr zu sehen: Smokey Eyes, Glanzlippen, volles Programm.

Schauspielerin und Model Pamela Anderson ist seit 2023 bekannt für ihren Verzicht auf Makeup. Nun bricht sie mit ihrer eigenen Regel.

Manche Idole altern in Würde. Manche altern in Rebellion. Und manche, wie Pamela Anderson, machen einfach, wozu sie gerade Lust haben.



Zum Auftakt der Mailänder Fashion Week sorgte die 59-Jährige beim Vogue-World-Event in der Galleria Vittorio Emanuele für den ersten großen Aufreger der Saison.



Ihr Vergehen? Makeup. Und zwar im vollen Glam-Look: Smokey Eyes, die ihre blauen Augen zum Leuchten bringen, dazu glänzende rosarote Lippen. Kurz gesagt: Anderson im Rausch der 90er-Nostalgie – und meilenweit entfernt von ihrer eigenen No-Makeup-Regel.

Zur Erinnerung: Noch vor wenigen Wochen zeigte sie sich bei der Caring-for-Women-Gala in New York und in Venedig mit ihrem inzwischen markenzeichenhaften „nackten“ Gesicht. Seit rund drei Jahren hat sie dem Pinsel offiziell abgeschworen. Und jetzt das. Man könnte fast von einem Rückfall sprechen – wäre die Sache nicht etwas facettenreicher als sie aussieht.

Zum Vogue World Event während der Mailänder Fashion Week erscheint Anderson mit einem Smoke Eye-Look. © Avalon.red/Imago

Aus einer Trauergeste wurde ein gesellschaftliches Zeichen

Andersons Signature-Look – Smokey Eyes, überzeichnete Lippen, hauchdünne Brauen, dazu die legendäre Föhnfrisur – ist untrennbar mit einem Namen verbunden: Alexis Vogel, ihre langjährige Visagistin, die den Bombshell-Look nicht nur erschuf, sondern schon 2002 per DVD-Tutorial für Nachahmende demokratisierte.



Als Vogel 2019 an Brustkrebs starb, war das mehr als der Verlust einer Kollegin. 2023, bei der Pariser Fashion Week, zog Anderson die Konsequenz: Sie erschien zum ersten Mal seit Jahrzehnten komplett ungeschminkt in der Öffentlichkeit.

Zur Pariser Fashion Week 2023 setzte Anderson ein Zeichen und trat erstmals ohne Makeup in die Öffentlichkeit. © Abaca Press/Imago

Der Trubel danach überraschte sie selbst, wie sie später dem Daily Telegraph erzählte – sie wollte einfach nur echt sein. Zu Hause laufe sie schließlich auch ohne Make-up herum. Und ohne Vogel fühle sich das Ganze ohne Make-up ohnehin stimmiger an.



Aus einer sehr privaten Trauergeste wurde über Nacht ein gesellschaftliches Zeichen: gegen Beauty-Normen, für sichtbares Altern, für die Idee, dass Frau ab 50 nicht automatisch unsichtbar werden muss.

Der Regelbruch ist kein Einzelfall

Dieser geschminkte Auftritt von Anderson ist nicht der erste seit ihrem offiziellen Verzicht auf Makeup. Zu ihrer ersten Met Gala 2024 trug sie zum ersten Mal seit ihrem Auftritt ohne Makeup in Paris einen romantischen Makeup Look von Make-up-Artistin Pat McGrath.

Andersons Makeup-Look auf ihrer ersten Met Gala im Jahr 2024. Ein romantischer Look mit rosa Wangen und Lippen. © Upi Photo/Imago

Von Make-up-Artist David Velasquez ließ sie sich 2025 nochmal mit ihrem Stil aus den 90ern schminken: matter Teint, schmale Augenbrauen, dunkle Lider und helle Lippen mit einem dunklen Lipliner. Die Föhnfrisur vervollständigte den Stil der 90er Jahre.

Zustimmung wird geprüft...

Zu den diesjährigen Golden Globes kam sie in einem natürlichen, eleganten Look, aber die Medien konnten nicht umhin, ihre Spuren von Makeup in ihrem Gesicht zu erkennen: rötlicher Lidschatten, ein wenig Mascara, pfirsichfarbener Blush und ein Hauch von Lipgloss.

Ist Pamela Anderson unbeständig?

Man könnte Anderson jetzt Wankelmütigkeit vorwerfen. Aber ehrlich: Wer hat noch nie seine eigenen Vorsätze verworfen? Der Unterschied ist nur, dass bei Anderson gleich die ganze Modewelt mitschaut.

Ihr Verzicht auf Makeup bleibt trotzdem ein wichtiges Zeichen – dass Natürlichkeit keine Entschuldigung braucht und Altern sichtbar sein darf. Dass sie ab und zu wieder zum Pinsel greift, entwertet das nicht. Frauen dürfen mehrere Facetten haben, ohne gleich ihre ganze Agenda zu verraten. Man darf Prinzipien haben und trotzdem mal ein bisschen Glitzer im Gesicht haben.

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