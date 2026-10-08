Pamela Anderson zieht zurück aufs Familienanwesen – ihr 1400-Quadratmeter-Garten ernährt jetzt Suppenküchen

Ungeschminkt und geerdet: Pamela Anderson verbringt einen Großteil ihrer Zeit inzwischen im Gemüsegarten auf ihrem Familienanwesen auf Vancouver Island. Hier zeigt sie sich im April 2026 bei den Fashion Trust U.S. Awards in Los Angeles.

Früher rannte sie in Zeitlupe durch die Brandung von Malibu. Heute kniet Pamela Anderson in Rote-Bete-Beeten – und verschenkt, was sie erntet.Die 59-Jährige hat auf ihrem Familienanwesen in Kanada einen Gemüsegarten mit rund 1400 Quadratmetern Anbaufläche angelegt. Das ist mehr als die Fläche von fünf Tennisplätzen. Die Zahl nannte sie dem US-Magazin Architectural Digest, die Times of India hat die Geschichte jetzt neu aufgerollt.



Satt werden davon vor allem andere. Ein Teil der Ernte landet bei Nachbarn und in Kirchengemeinden, der Rest bei Suppenküchen und Lebensmittelbanken.

Hollywood-Comeback mit Gartenerde unter den Nägeln

Das Timing ist bemerkenswert. Gerade feiert Anderson mit Filmen wie „The Last Showgirl“ und „Die nackte Kanone“ ein Comeback, das ihr kaum jemand zugetraut hatte.



Den Neustart verortet sie selbst im Gemüsebeet. Sie sei an einem Punkt gewesen, an dem sie nach Hause ziehen, verschwinden und sich in ihren Garten stürzen wollte, erzählte sie dem Magazin.

Mit dieser Rolle wurde sie weltberühmt: Pamela Anderson spielte in den 1990er-Jahren die Rettungsschwimmerin C.J. Parker in der Serie „Baywatch“. © Imago

Arcady: Pamela Andersons Anwesen auf Vancouver Island

Das Grundstück heißt Arcady, liegt an der Küste von Vancouver Island und ist knapp drei Hektar groß. Anderson hat es vor Jahrzehnten aus Familienbesitz übernommen.



Um 2020, zu Beginn der Pandemie, zog sie dorthin zurück. Aus dem ersten kleinen Beet wurde in mehreren Anläufen eine Anlage mit Wildzaun. Auf Vancouver Island fressen die Hirsche sonst einfach mit.

Provenzalischer Garten: Warum Pamela Anderson gerade Linien meidet

Anderson nennt sich selbst eine romantische Gärtnerin. Wildblumen, Kräuter und Gemüse wachsen bei ihr durcheinander, sie spricht von einem „provenzalischen“ Stil. Vor der Pandemie hatte sie in der Provence gelebt.



Mit geraden Beetkanten kann sie nichts anfangen. Entdecke man in ihrem Garten doch eine gerade Linie, so ihre Erklärung, habe die vermutlich jemand anderes gepflanzt.



Als Vorbild nennt sie den britischen Fernsehgärtner Monty Don. Dazu kommen ausgerechnet die Gärten von Marie Antoinette in Versailles.

Brandon und Dylan: Andersons Söhne gärtnern mit

Der Garten ist ein Familienprojekt. Sohn Brandon, 30, arbeitet mit Zeichnungen und Rastern und notiert die lateinischen Pflanzennamen. Inzwischen plant er auch Gärten für Freunde.



Dylan, 28, ist laut seiner Mutter fürs Gefühl zuständig: Er erkenne, wann ein Ort gut und friedlich wirke. Als Anderson im Juli ein Garten-Video auf Instagram postete, kommentierte er trocken: „Sag mir, dass du gerne gärtnerst, ohne mir zu sagen, dass du gerne gärtnerst.“



Ein paar Wochen zuvor hatte Dylan in Saint-Tropez geheiratet. Die Zeremonie fand, wie Fox News berichtete, in einem Garten statt.

Rote Bete, alte Tomatensorten und Gesichtsöl aus Hagebutten

Zuletzt holte Anderson vor allem Rote Bete, Radieschen und Salat aus der Erde. Ihr Liebling sind aber alte Tomatensorten, aus denen sie Salat macht. Der Garten lieferte auch die Ideen für ihr veganes Kochbuch „I Love You“.



Selbst die Rosen arbeiten mit. Von der Sorte Yves Piaget sammelt Anderson die Hagebutten und rührt daraus Gesichtsöle an.

Ihre Eltern wohnen wieder im Haus ihrer Hochzeitszeit

Auf dem Gelände hat Anderson eine Hütte für ihre Eltern renoviert. Es ist genau das Haus, in dem die beiden als frisch Verheiratete gewohnt hatten.



Den Rosengarten legte sie auch für die beiden an. In der HGTV-Serie „Pamela's Garden of Eden“ erzählte sie, ihre Eltern wünschten sich, eines Tages dort ihre letzte Ruhe zu finden.

Gartentipp von Pamela Anderson für Anfänger

Das Werkzeug liegt verteilt in mehreren Hütten, vieles stammt aus dem Baumarkt. Gartenhandschuhe verschleißt sie in kurzer Zeit. Beim Arbeiten trägt sie manchmal eine alte Schirmmütze ihres Großvaters, die sie im Keller gefunden hat.



Wer zum ersten Mal ein Beet anlegt, bekommt von ihr einen einzigen Rat: einfach viele Fehler machen und es trotzdem versuchen.

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