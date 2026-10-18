Eigentumswohnungen statt Eiche: Streit um 200 Jahre alten Baum in Pankow

Das Amt will sie auf der Schloßallee für elf Wohnungen fällen lassen. Der Protest ist groß: 1178 Menschen haben bereits für ihren Erhalt unterschrieben.

Sie hat rund zwei Jahrhunderte überdauert. Jetzt könnte die alte Eiche an der Schloßallee in Berlin-Niederschönhausen innerhalb weniger Stunden verschwinden. Nach Angaben von Anwohnern hat das Bezirksamt Pankow die Fällung genehmigt, damit nebenan ein Mehrfamilienhaus entstehen kann. Seit dem 1. Oktober dürfe der Baum gefällt werden.

Die Eiche steht auf einem Privatgrundstück, direkt an der Grenze zur Schloßallee 17A. Auf dem gut 1000 Quadratmeter großen Nachbargrundstück will die „Baugemeinschaft SALLY“ bauen. Für den Neubau müsste die Krone nach Darstellung der Anwohner so stark zurückgeschnitten werden, dass der Baum nicht zu halten wäre. Die Genehmigung des Umwelt- und Naturschutzamts stamme vom 1. September.

Für die Anwohner geht es um mehr als einen einzelnen Baum. Nach Angaben ihrer Initiative zählt die Eiche zu den letzten drei historischen Exemplaren an der Straße, die einst als Allee auf das Schloss Schönhausen zuführte. Die beiden anderen stehen an den Hausnummern 8 und 24.

Nils Busch-Petersen, Chef des Berliner Einzelhandelsverbandes, setzt sich für die Eiche ein. © Thomas Uhlemann

Anwohner: „Eine sehr dramatische Situation“

Einer, der für den Erhalt kämpft, ist Nils Busch-Petersen, Hauptgeschäftsführer des Handelsverbands Berlin-Brandenburg. Er wohnt selbst an der Schloßallee. Für ihn sind es „kostbare Eichen“. Auf anderen Grundstücken an der Straße hätten Bauherren aus der Häuserflucht zurückweichen müssen, um die dort stehenden Eichen nicht zu beschädigen, sagt er der Berliner Zeitung. Auf dem Grundstück, auf dem nun nach seinen Worten Eigentumswohnungen entstehen sollen, gelte das nicht. Stark geschädigt seien im Übrigen nicht die Eichen, sondern die Straßenbäume.

Busch-Petersen fürchtet, dass die Fällarbeiten jeden Tag beginnen könnten. Er hat beim Bezirksamt Akteneinsicht beantragt. Die bekomme er aber frühestens in zehn Wochen – bis dahin könne die Eiche längst weg sein. „Eine sehr dramatische Situation“, sagt er. „Alle sind angefasst, wollen nicht, dass solch ein historischer Schatz für ein paar Wohnungen gefällt werden muss. Das ist historisch und ökologisch nicht vertretbar.“ Hier gelte offenbar Baurecht vor Baumrecht.

Eiche gilt als erhaltungswürdig

Nach Angaben der Anwohner hat ein Baumsachverständiger die Eiche untersucht und als besonders erhaltungswürdig bewertet. Das Bezirksamt halte das Bauvorhaben dennoch für baurechtlich zulässig und regte dann selber an, den Baum zu fällen.

Auch eine Ausweisung als Naturdenkmal sei geprüft und abgelehnt worden, unter anderem wegen früherer unsachgemäßer Schnitte am Baum. Geschützte Arten seien bei einer Untersuchung nicht nachgewiesen worden. Als Ausgleich müssten acht Ersatzbäume gepflanzt oder eine Ausgleichsabgabe gezahlt werden.

Wohnprojekt mit Gemeinschaftsgarten

Die Baugemeinschaft plant elf Wohnungen. Auf der Plattform CoHousing Berlin beschreibt sie ihr Vorhaben als gemeinschaftliches Wohnprojekt, das sich vor allem an Familien und Selbstnutzer richtet. Vorgesehen ist auch ein Gemeinschaftsgarten von etwa 500 Quadratmetern. Eine Stellungnahme der Baugemeinschaft zur geplanten Fällung liegt bislang nicht vor.

Die Anwohner wollen die Fällung noch abwenden. In der Online-Petition „Rettet die Eiche in der Schloßallee vor der Fällung“ fordern sie, die Planung so anzupassen, dass die Eiche stehen bleiben kann. 1178 Menschen haben bislang unterschrieben.

In den Kommentaren mischen sich Erinnerung und Wut. „Ich bin in Pankow geboren, bin dort immer langgelaufen als Kind“, schreibt ein Unterzeichner. Er verstehe nicht, dass ein so alter Baum auf einem Privatgrundstück einfach gefällt werden könne. Eine Unterzeichnerin aus Berlin verweist auf den Sommer: „Ohne diesen Baum wird es in unserer Straße im Sommer noch heißer werden.“ Gerade große, alte Bäume hätten die stärkste Kühlwirkung. Eine andere beschreibt die Eiche als Lebensraum und Nahrungsquelle für viele Tierarten, deren Verlust weit über den Baum hinaus wirke.

Manche sehen in dem Fall ein größeres Muster. In Berlin stürben ohnehin so viele Bäume, schreibt eine Unterzeichnerin, da müsse jeder intakte Baum überleben, erst recht ein so alter. „Diese Stadt entwickelt sich zu einer Betonwüste.“

Seit einer Woche ist übrigens ein weiteres Bauprojekt Schlossallee 24 bei Immoscout zum Verkauf angepriesen, dort steht die dritte Eiche. Auch sie könnte gefällt werden.

Inzwischen beschäftigt der Fall auch die Bezirksverordnetenversammlung. Der Grünen-Verordnete Axel Lüssow will vom Bezirksamt wissen, welche Alternativen geprüft wurden und welche Rolle die Eiche als Lebensraum geschützter Tiere spielt. Zudem fragt er, ob bei früheren Bauprojekten an der Schloßallee Rücksicht auf den alten Baumbestand genommen wurde.

Hinweise von Anwohnern auf Fledermäuse

Die SPD-Verordnete Katja Ahrens überschreibt ihre Anfrage mit „Zweierlei Maß in der Schlossallee?“. Sie fragt, ob eine Verschiebung oder Verkleinerung des Neubaus erwogen wurde und wie Hinweise von Anwohnern auf Vögel und Fledermäuse eingeflossen sind. Außerdem will sie wissen, ob das Bezirksamt die Genehmigung noch einmal überprüft und die Fällung bis dahin aussetzen lässt. Eine Anwohnerin ortete inzwischen mit einer speziellen Technik in der Eiche eine Zwergfledermaus und einen Großen Abendsegler, beide stehen unter Artenschutz.

Die Antworten vom Bezirksamt stehen noch aus, unter anderem dazu, wer die Fällung beantragt hat und ob die Genehmigung noch einmal geprüft wird. Man werde es erst kommende Woche schaffen, hieß es am Freitag aus dem Bezirksamt gegenüber der Berliner Zeitung. Einen konkreten Fälltermin kennen die Anwohner bislang ebenfalls nicht.

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