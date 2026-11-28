Der Panzerbauer KNDS wird von Bewerbungen überrannt – ihre Zahl steigt binnen weniger Jahre um das 25-Fache. Auch die Belegschaft soll kräftig wachsen.

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Beim deutsch-französischen Rüstungskonzern KNDS wird sich die Zahl der Bewerbungen nach Unternehmensangaben binnen weniger Jahre vervielfachen. Früher hätten sich rund 4.000 Menschen pro Jahr bei dem Hersteller beworben, in diesem Jahr würden voraussichtlich 100.000 Bewerbungen eingehen, sagte KNDS-Vorstandschef Florian Hohenwarter der Augsburger Allgemeinen.

Der Personalbedarf des Konzerns liegt laut Hohenwarter allerdings deutlich unter dieser Zahl. „Bis Ende des Jahrzehnts erhöhen wir die Zahl der Beschäftigten im gesamten Unternehmen von jetzt etwa 6.000 auf dann rund 10.000“, sagte er. Pro Monat stelle KNDS Deutschland derzeit rund 100 Menschen ein. Am Standort München solle die Belegschaft von etwa 2.400 auf rund 4.000 wachsen. Der Personalaufbau funktioniere, weil mehr Menschen Verständnis und Interesse für die Verteidigungsindustrie hätten, sagte der Vorstandschef.

Panzer haben laut Konzernchef Zukunft

KNDS produziert unter anderem den Kampfpanzer Leopard 2 und die Panzerhaubitze 2000. Trotz der zunehmenden Bedeutung von Kampfdrohnen würden Kampf- und Transportpanzer auch künftig benötigt, sagte Hohenwarter. „Panzer haben eine Zukunft“, versicherte er.

Das Unternehmen entstand 2015 aus der Fusion von Krauss-Maffei Wegmann und dem französischen Hersteller Nexter. Aktuell gehört KNDS je zur Hälfte der deutschen Eigentümerfamilie von Krauss-Maffei Wegmann und dem französischen Staat. Sitz der Finanzholding ist Amsterdam, die deutsche Zentrale liegt in München, die französische bei Paris.

Börsengang weiter auf der Agenda

Ein geplanter Börsengang war im vergangenen Jahr ausgesetzt worden, steht nach Hohenwarters Worten aber weiter „auf der Agenda“. Konkretere Angaben machte er dazu nicht.

Die Bundesregierung verhandelt nach Angaben des Bundeswirtschaftsministeriums über einen Einstieg bei KNDS. Deutschland wolle auf Augenhöhe mit Frankreich agieren und strebe deshalb ebenfalls eine Beteiligung von 50 Prozent an. (mit dpa)

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