Als Kind wünschte sich Christine Wunnicke einen Hund. Sie bekam aber einen Wellensittich. Diese Erfahrung teilt sie inoffiziellen Umfragen zufolge mit etlichen anderen Menschen, die als Kinder viel beschäftigter Eltern ohne Hund aufwachsen mussten, aber wenigstens grundsätzlich den Wunsch nach einem Tier erfüllt bekommen sollten.



Am Anfang ihres neuesten Buches erinnert Wunnicke kurz an ihren Vogel. Das Tier blieb ängstlich und dünn, das Mädchen blieb desinteressiert, gab ihm nur einen Namen: Klitz. Nach anderthalb Jahren starb er. Sie schreibt: „Niemand trauerte um den Klitz. Ihm ist dieses Porträt gewidmet.“